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Ahmet Hakan: Satanistler sembolik olarak kafa mı çıkarıyorlar acaba?
Ahmet Hakan: Satanistler sembolik olarak kafa mı çıkarıyorlar acaba?
Gazeteci Ahmet Hakan, 'Petshoplar, Kasaplar Odası'na bağlandı' tartışmasına kedisinin ağzından dahil oldu. Hakan, "Bu tekinsiz girişimle... 90’lı yıllarda... 24.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-24T07:30+0300
2022-07-24T07:35+0300
türkiye
ahmet hakan
petshop
kedi
satanist
ukrayna
rusya
tahıl
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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın bugünkü 'Kedim Sekter yazdı: Çok satanist bir yaklaşım' başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:"Hiç hak etmediğim halde önüme biraz ödül maması kondu. Onu iştahla yedim. Sonra miskince yere uzandım. Gözüm televizyondaki haberlere takıldı. Spiker ablamızın verdiği haber şuydu: 'Flaş! Flaş! Flaş! Pet shop’lar, Kasaplar Odası’na bağlandı.' Haberi duyar duymaz... Gövdem hemen deve pozisyonuna geçti. Bütün tüylerim dikildi. Kulaklarım oynamaya başladı. Kuyruğumu ritimsiz bir şekilde salladım. Balkonda kuş görmüş gibi gerildim yani. Sonra ekranda Kasaplar Odası Başkanı diye takdim edilen heybetli bir amca belirdi. Cihangir’in bütün kedilerini kesse yine de yeterli bulmayacak gibi bir edası vardı amcamızın. Pet shop’ların Kasaplar Odası’na bağlanması, sanki dünyanın en normal işiymiş gibi yorum yapıyordu. Kısa boynuma bir kasap bıçağı dayanmış gibi tehdit altında hissettim kendimi. Bizim eski kediler anlatırlardı: 90’lı yılların başında 'Satanistler' diye bir grup peyda olmuş Türkiye’de. Siyah giyen, mır mır konuşan, boş boş bakan tiplerden oluşurmuş bu grup. Bunların en büyük merakı, mensubu olmakla iftihar ettiğim kedi cinsini kesmekmiş. Merak ediyorum: Bu tekinsiz girişimle... 90’lı yıllarda beliren, sonra da kaybolan Satanistler, sembolik olarak kafa mı çıkarıyorlar acaba?"Öte yandan Hakan, önceki gün Rusya, Ukrayna, Türkiye ve BM arasında imzalanan tahıl koridoru anlaşmasına da değindi:'İstanbul’da atılan tahıl imzasıyla gurur duymaktan çekinme'"İktidarı en sert biçimde eleştiriyor olsan da... İktidarın uygulamalarına karşı çıksan da... İktidarın bir an önce gitmesini istesen de... Tüm dünyanın takdirle karşıladığı... İstanbul’da atılan tahıl imzasıyla gurur duymaktan çekinme. Bu seni... Dönek, yaranmacı, istikrarsız, bir öyle bir böyle falan yapmaz. Yapsa yapsa... Hakkaniyetli yapar."
https://tr.sputniknews.com/20220723/tahil-koridoru-turkiyenin-kolaylastirici-rolu-cok-onemli-olmaya-basladi-bunu-tum-dunya-gordu-1059042782.html
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ahmet hakan, petshop, kedi, satanist, ukrayna, rusya, tahıl

Ahmet Hakan: Satanistler sembolik olarak kafa mı çıkarıyorlar acaba?

07:30 24.07.2022 (güncellendi: 07:35 24.07.2022)
© DHAPetshop
Petshop - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2022
© DHA
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Gazeteci Ahmet Hakan, 'Petshoplar, Kasaplar Odası'na bağlandı' tartışmasına kedisinin ağzından dahil oldu. Hakan, "Bu tekinsiz girişimle... 90’lı yıllarda beliren, sonra da kaybolan Satanistler, sembolik olarak kafa mı çıkarıyorlar acaba?" diye sordu.
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın bugünkü 'Kedim Sekter yazdı: Çok satanist bir yaklaşım' başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:
"Hiç hak etmediğim halde önüme biraz ödül maması kondu. Onu iştahla yedim. Sonra miskince yere uzandım. Gözüm televizyondaki haberlere takıldı. Spiker ablamızın verdiği haber şuydu: 'Flaş! Flaş! Flaş! Pet shop’lar, Kasaplar Odası’na bağlandı.'
Haberi duyar duymaz... Gövdem hemen deve pozisyonuna geçti. Bütün tüylerim dikildi. Kulaklarım oynamaya başladı. Kuyruğumu ritimsiz bir şekilde salladım. Balkonda kuş görmüş gibi gerildim yani.
Sonra ekranda Kasaplar Odası Başkanı diye takdim edilen heybetli bir amca belirdi. Cihangir’in bütün kedilerini kesse yine de yeterli bulmayacak gibi bir edası vardı amcamızın. Pet shop’ların Kasaplar Odası’na bağlanması, sanki dünyanın en normal işiymiş gibi yorum yapıyordu. Kısa boynuma bir kasap bıçağı dayanmış gibi tehdit altında hissettim kendimi.
Bizim eski kediler anlatırlardı: 90’lı yılların başında 'Satanistler' diye bir grup peyda olmuş Türkiye’de. Siyah giyen, mır mır konuşan, boş boş bakan tiplerden oluşurmuş bu grup. Bunların en büyük merakı, mensubu olmakla iftihar ettiğim kedi cinsini kesmekmiş. Merak ediyorum: Bu tekinsiz girişimle... 90’lı yıllarda beliren, sonra da kaybolan Satanistler, sembolik olarak kafa mı çıkarıyorlar acaba?"
Öte yandan Hakan, önceki gün Rusya, Ukrayna, Türkiye ve BM arasında imzalanan tahıl koridoru anlaşmasına da değindi:

'İstanbul’da atılan tahıl imzasıyla gurur duymaktan çekinme'

"İktidarı en sert biçimde eleştiriyor olsan da... İktidarın uygulamalarına karşı çıksan da... İktidarın bir an önce gitmesini istesen de... Tüm dünyanın takdirle karşıladığı... İstanbul’da atılan tahıl imzasıyla gurur duymaktan çekinme. Bu seni... Dönek, yaranmacı, istikrarsız, bir öyle bir böyle falan yapmaz. Yapsa yapsa... Hakkaniyetli yapar."
Tahıl krizi İstanbul’da çözüldü - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2022
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