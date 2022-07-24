https://tr.sputniknews.com/20220724/ankara-tabip-odasi-koronavirus-vakalari-ve-olumleri-katlanmis-durumda-bu-dalga-buyuyecek-1059068361.html

Ankara Tabip Odası: Koronavirüs vakaları ve ölümleri katlanmış durumda, bu dalga büyüyecek

Ankara Tabip Odası: Koronavirüs vakaları ve ölümleri katlanmış durumda, bu dalga büyüyecek

Ankara Tabip Odası Başkanı Baytemür, “Vakalar ve ölümler katlanmış durumda. Bu dalga büyüyecek. Hâlâ önlem alınmadı” dedi. AHEF Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Taner... 24.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-24T09:13+0300

2022-07-24T09:13+0300

2022-07-24T09:15+0300

koronavirüs

koronavirüs

aşı

maske

ankara tabip odası

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Kovid-19 vakalarının artışı ve yeni anımsatma dozuyla yeniden aşılama başladı.Cumhuriyet gazetesinin haberine göre Ankara Tabip Odası Başkanı Dr. Muharrem Baytemür, siyasetin salgını önemsemediğini söyleyerek “Bakanlık yurttaşı aşıya yönlendirecek bir tutum izlemedi. Vakalar ve ölümler katlanmış durumda. Bu dalga büyüyecek. Ancak henüz bir önlem alınmadı. Vakalar binin altına düşünce maskeyi attık ama vakalar artınca neden takılmıyor? Sağlık Bakanlığı’nda bu boşvermişlik olunca tedbirsizlik topluma daha büyük yansıyor” dedi. AHEF Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Taner Balbay ise aile sağlığı merkezlerine aşı için gelenlerin sayısında artış olduğunu belirterek “Ağustosta aşı merkezlerinde yığılmalar olabilir” uyarısında bulundu. Balbay, son günlerde çok sayıda kişinin test için hastanelere gönderildiğine dikkat çekerek “Test olanların yarısı pozitif çıkıyor. Çoğu kişi nezle olduğunu sanıyor; Kovid-19 olduklarının farkında değiller” diye konuştu. Anımsatma dozunun teşvik edilmesi ve önlemlere vurgu yapan Balbay, “Özellikle kronik hastalığı olanlar aşı olmalı. Maske zorunluluğu gibi önlemler de kalktığı için vakalar arttı. Önlemler tekrar uygulanmalı, kapalı alanlara, özellikle toplu ulaşıma maske zorunluluğu getirilmeli. Kışı çok sert geçirmemek için önlemlerin şimdiden alınması gerek” ifadelerini kullandı.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

koronavirüs, aşı, maske, ankara tabip odası