https://tr.sputniknews.com/20220724/antalyada-orman-yangini-1059078416.html
Antalya'da orman yangını
Antalya'da orman yangını
Antalya'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. 24.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-24T13:51+0300
2022-07-24T13:51+0300
2022-07-24T13:56+0300
türkiye
antalya
yangın
orman
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Antalya'da yerleşim yerlerine yakın alanda çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Kundu bölgesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, havadan ve karadan müdahale edilen yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Bölgeye giden Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, söndürme çalışmalarını koordine ediyor.
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antalya, yangın, orman
Antalya'da orman yangını
13:51 24.07.2022 (güncellendi: 13:56 24.07.2022) Abone ol
Antalya'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Antalya'da yerleşim yerlerine yakın alanda çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Kundu bölgesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekipler, havadan ve karadan müdahale edilen yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Bölgeye giden Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, söndürme çalışmalarını koordine ediyor.