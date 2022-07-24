https://tr.sputniknews.com/20220724/antalyada-orman-yangini-1059078416.html

Antalya'da orman yangını

Antalya'da orman yangını

Antalya'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. 24.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-24T13:51+0300

2022-07-24T13:51+0300

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türkiye

antalya

yangın

orman

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Antalya'da yerleşim yerlerine yakın alanda çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Kundu bölgesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, havadan ve karadan müdahale edilen yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Bölgeye giden Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, söndürme çalışmalarını koordine ediyor.

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antalya, yangın, orman