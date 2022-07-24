https://tr.sputniknews.com/20220724/ayasofyanin-ibadete-acilisinin-2-yil-donumu--zincirler-kirildi-ayasofya-acildi-1059084969.html

Ayasofya'nın ibadete açılışının ikinci yıl dönümü: 'Zincirler kırıldı, Ayasofya açıldı'

Ayasofya'nın ibadete açılışının ikinci yıl dönümü: 'Zincirler kırıldı, Ayasofya açıldı'

Ayasofya Camii'nin ibadete açılmasının ikinci yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımlayan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş "Allah milletimizin duasını... 24.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-24T22:18+0300

2022-07-24T22:18+0300

2022-07-24T22:22+0300

türkiye

ayasofya-i kebir cami-i şerif

ayasofya camii

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ayasofya Camii'nin ibadete açılmasının ikinci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, zincirler kırılalı, Ayasofya açılıp tekrar ezanlar okunmaya başlanalı 2 yıl olduğunu belirterek, "Türkiye kendi topraklarında kendi egemenliği üzerindeki bir vesayeti daha yıkıp bağımsızlık mührünü bir kez daha tarihe vurmuştu. Sayın Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun" ifadesini kullandı.Mehmet Nuri Ersoy, milyonların duasının kabul olduğu, hüznün ve hasretin sona erdiği, İstanbul'un fethinin simgesi Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılışının ikinci yıl dönümünün hayırlı ve mübarek olması dileğinde bulundu.Numan Kurtulmuş da paylaşımında, "Allah milletimizin duasını kabul etti. Zincirler kırıldı, Ayasofya açıldı. 86 yıl aradan sonra gözyaşlarıyla kıldığımız ilk Cuma namazının üzerinden iki yıl geçti" diyen Kurtulmuş, "Duamız odur ki müminlerin aşkıyla bal kovanına çevirdiği Ayasofya'nın ezanları, cemaati kıyamete dek eksilmesin" ifadelerine yer verdi.Ömer Çelik ise milletin duaları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu iradeyle 2 sene evvel bugün Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açıldığını belirterek, yıl dönümünde, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

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ayasofya-i kebir cami-i şerif, ayasofya camii