Bilim Kurulu üyesi Özlü: Son dozun üzerinden 6 ay geçtiyse, hemen gidin aşınızı yaptırın

"Tabii araya bayram girdi, biliyorsunuz bütün Türkiye'de ciddi bir trafik oldu. İnsanlar konu komşuya, eş, dost, hısım, akrabayla bir araya geldi ve bayramlaştı. Öpüştü, sarıldı, yediler, içtiler. Çok uygun bir bulaşma ortamı oluştu. Şimdi bayram sonrası aile boyu hastalıklar başladı. Bunun önümüzdeki haftalar içinde giderek artacağını düşünüyorum. Vaka sayılarının daha da artacağını düşünüyorum. Zaten güz mevsimiyle birlikte vaka sayılarında artış beklenen bir durum. Sadece Kovid-19 için değil; grip ve diğer solunum yolu enfeksiyonları için de öyle. Hep biliyoruz ki; ekim ayında başlıyor ve marta kadar yüksek seyrediyor. Bu da öyle döngüsel bir hastalık halini aldı. Artık dikkatli olmamız lazım. Salgın bitmiş değil. Virüs aramızda dolaşıyor. Virüs bizi terk etmedi. Ama eski virüs değil. Hastalık yapma gücünü büyük oranda yitirmiş görünüyor."