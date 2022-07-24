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Bilim Kurulu üyesi Özlü: Son dozun üzerinden 6 ay geçtiyse, hemen gidin aşınızı yaptırın
Bilim Kurulu üyesi Özlü: Son dozun üzerinden 6 ay geçtiyse, hemen gidin aşınızı yaptırın
Bilim Kurulu üyesi Özlü, "Gençseniz ve bağışıklık sisteminiz sağlamsa, yeterli doz aşı olduysanız; tekrar hatırlatıcı doz yaptırmayabilirsiniz. 'Hatırlatıcı... 24.07.2022, Sputnik Türkiye
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koronavirüs
aşı
tevfik özlü
risk
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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Kovid-19'un çok yaygın olduğunu belirterek aşılamanın önemine dikkati çekti. Sağlıklı ve genç bireylerde ısrarcı olmadıklarını kaydeden Prof. Dr. Özlü, risk gruplarının aşılarını güncellemeleri gerektiğini söyledi.Virüsün çok bulaşıcı olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Özlü, şunları kaydetti:'Virüs bizi terk etmedi'Prof. Dr. Özlü, bayram sonrası vaka sayılarındaki artışlara işaret etti:
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aşı, tevfik özlü, risk

Bilim Kurulu üyesi Özlü: Son dozun üzerinden 6 ay geçtiyse, hemen gidin aşınızı yaptırın

09:45 24.07.2022 (güncellendi: 09:48 24.07.2022)
© DHATevfik Özlü
Tevfik Özlü - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2022
© DHA
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Bilim Kurulu üyesi Özlü, "Gençseniz ve bağışıklık sisteminiz sağlamsa, yeterli doz aşı olduysanız; tekrar hatırlatıcı doz yaptırmayabilirsiniz. 'Hatırlatıcı dozu yaptırın' diye ısrar etmiyorum illa. Fakat risk grubundaysanız ve son aşı dozundan itibaren en az 6 aylık bir süre geçmişse; hemen gidin ve aşınızı yaptırın" dedi.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Kovid-19'un çok yaygın olduğunu belirterek aşılamanın önemine dikkati çekti. Sağlıklı ve genç bireylerde ısrarcı olmadıklarını kaydeden Prof. Dr. Özlü, risk gruplarının aşılarını güncellemeleri gerektiğini söyledi.
Virüsün çok bulaşıcı olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Özlü, şunları kaydetti:
"Artık yasaklar yok, kapatmalar yok, zorunlu maske kullanımı yok. Risk gruplarının kendini koruması gerekiyor. Diğer insanlarla mesafesini koruyacak, maskesini takacak, sosyal alanlarda ya bulunduğu ortamları havalandıracak ya da kapalı yerlere girmeyecek. Bunlara dikkat edecek ve mutlaka aşılarını güncelleyecek. Gençseniz ve bağışıklık sisteminiz sağlamsa, yeterli doz aşı olduysanız; tekrar hatırlatıcı doz yaptırmaya bilirsiniz. 'Hatırlatıcı dozu yaptırın' diye ısrar etmiyorum illa. Fakat risk grubundaysanız ve son aşı dozundan itibaren en az 6 aylık bir süre geçmişse; hemen gidin ve aşınızı yaptırın. Bu aşılar yeterince koruyor mu? Elbette. Diğer varyantlara göre, yeni çıkan varyantlar aşığının etkisinden bir miktar kaçabiliyor. Ama aşının ölçemediğimiz etkisi var, T hücreleri üzerinden de etkisi var. Onun için aşı tümüyle etkisiz değil. Şu andaki mevcut aşılar, eğer hatırlatma dozu zamanı geldiyse; riskli gruplara yapılmalı."

'Virüs bizi terk etmedi'

Prof. Dr. Özlü, bayram sonrası vaka sayılarındaki artışlara işaret etti:

"Tabii araya bayram girdi, biliyorsunuz bütün Türkiye'de ciddi bir trafik oldu. İnsanlar konu komşuya, eş, dost, hısım, akrabayla bir araya geldi ve bayramlaştı. Öpüştü, sarıldı, yediler, içtiler. Çok uygun bir bulaşma ortamı oluştu. Şimdi bayram sonrası aile boyu hastalıklar başladı. Bunun önümüzdeki haftalar içinde giderek artacağını düşünüyorum. Vaka sayılarının daha da artacağını düşünüyorum. Zaten güz mevsimiyle birlikte vaka sayılarında artış beklenen bir durum. Sadece Kovid-19 için değil; grip ve diğer solunum yolu enfeksiyonları için de öyle. Hep biliyoruz ki; ekim ayında başlıyor ve marta kadar yüksek seyrediyor. Bu da öyle döngüsel bir hastalık halini aldı. Artık dikkatli olmamız lazım. Salgın bitmiş değil. Virüs aramızda dolaşıyor. Virüs bizi terk etmedi. Ama eski virüs değil. Hastalık yapma gücünü büyük oranda yitirmiş görünüyor."

Türkiye - Koronavirüs - İstanbul - İstiklal Caddesi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2022
KORONAVİRÜS
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Özlü: Zorunlu kapatma gündemde değil
21 Temmuz, 10:02
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