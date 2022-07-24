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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220724/boris-johnson--1059076320.html
'Top Gun' Boris Johnson, Ukraynalı askerlerin askeri eğitimine katılıp el bombası attı
'Top Gun' Boris Johnson, Ukraynalı askerlerin askeri eğitimine katılıp el bombası attı
Britanya'da eğitim gören Ukrayna askerlerini ziyaret eden Boris Johnson, makineli tüfek, bazuka, roketatar, mobil tanksavar füze fırlatıcı gibi silahlarla poz... 24.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-24T13:35+0300
2022-07-24T13:52+0300
britanya
ukrayna krizi
boris johnson
ingiltere
ukrayna
el bombası
silah
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Britanya'da istifasını veren ve 6 hafta sonra başbakanlık koltuğundan kalkmaya hazırlanan Boris Johnson (BoJo), aşırı sıcaklar ve yangınlarla ilgili acil durum toplantılarına katılmazken savaş uçağına binip 'Top Gun' oynamasının ardından, Britanya topraklarında da eğitim gören Ukrayna askerlerini ziyaretinde el bombası attı. BoJo'nun Kuzey Yorkshire'daki askeri üste Ukraynalı askerlerle el ele kol kola eğitimlere katılırken bir noktada el bombası da attığını gösteren görüntüler, başbakanlığın web sitesi ve sosyal medya hesaplarında yayımlandı. Rusya karşıtlığının başını çeken, Ukrayna krizini körükleyen, Kiev'in Moskova ile barış anlaşması yapmasını engellemek için seferber olan ve Kiev sokaklarında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile dolaşmasının adeta video klibini çeken BoJo'nun ziyaret ettiği program kapsamında, her 120 günde (4 ayda) bir 10 bin Ukrayna askerine Britanya topraklarında eğitim verilecek. Britanya'nın bugüne dek Ukrayna'ya yaptığı silahlar dahil askeri yardımın tutarı 2.3 milyar sterlini geçti. Ukraynalı askerleri ziyaretinde makineli tüfek, bazuka, roketatar, mobil tanksavar füze fırlatıcı gibi silahlarla poz veren BoJo, başbakanlığın yayımladığı videoda askerlere hitabında, Ukrayna'ya 6900 tanksavar silahları, yaklaşık 120 zırhlı araç, çoklu fırlatma roket sistemleri verdiklerini belirtti Başbakan "Sonunda Ukrayna halkının, Ukrayna güçlerinin başaracağını biliyorum. Birleşik Krallık'ın şu ana kadar oynayabildiği rolden gurur duyuyorum. Ama sonuçta bu, Ukrayna birliklerinin cesareti ve kahramanlığı sayesinde oldu" dedi. Sky News'un haberinde "Fotoğraflar, 100 bin ile 105 bin arasında değişen tam zamanlı maaşla yarı zamanlı çalışan ve kamu tarafından finanse edilen Johnson'ın kişisel fotoğrafçısı tarafından çekildi" notu düşüldü.
https://tr.sputniknews.com/20220719/britanya-yanarken-boris-johnson-basbakanliktaki-son-gunlerinde-top-gun-keyfi-yapiyor-1058892095.html
https://tr.sputniknews.com/20220626/g7de-johnsondan-gogsumuz-ciplak-ata-binip-putinden-daha-kabadayi-oldugumuzu-gosterelim-onerisi-1057967928.html
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britanya, boris johnson, ingiltere, ukrayna, el bombası, silah

'Top Gun' Boris Johnson, Ukraynalı askerlerin askeri eğitimine katılıp el bombası attı

13:35 24.07.2022 (güncellendi: 13:52 24.07.2022)
© Fotoğraf : Andrew Parsons / No10 Downing St/gov.uk/government/organisations/prime-ministers-office-10-downing-streetBritanya Başbakanı Boris Johnson, Kuzey Yorkshire'daki askeri üste Ukraynalı askerlerle el ele kol kola eğitimlerine katılırken bir noktada el bombası da attı.
Britanya Başbakanı Boris Johnson, Kuzey Yorkshire'daki askeri üste Ukraynalı askerlerle el ele kol kola eğitimlerine katılırken bir noktada el bombası da attı. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2022
© Fotoğraf : Andrew Parsons / No10 Downing St/gov.uk/government/organisations/prime-ministers-office-10-downing-street
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Britanya'da eğitim gören Ukrayna askerlerini ziyaret eden Boris Johnson, makineli tüfek, bazuka, roketatar, mobil tanksavar füze fırlatıcı gibi silahlarla poz verip el bombası attığı görüntülerini paylaştı.
Britanya'da istifasını veren ve 6 hafta sonra başbakanlık koltuğundan kalkmaya hazırlanan Boris Johnson (BoJo), aşırı sıcaklar ve yangınlarla ilgili acil durum toplantılarına katılmazken savaş uçağına binip 'Top Gun' oynamasının ardından, Britanya topraklarında da eğitim gören Ukrayna askerlerini ziyaretinde el bombası attı.
BoJo'nun Kuzey Yorkshire'daki askeri üste Ukraynalı askerlerle el ele kol kola eğitimlere katılırken bir noktada el bombası da attığını gösteren görüntüler, başbakanlığın web sitesi ve sosyal medya hesaplarında yayımlandı.
Rusya karşıtlığının başını çeken, Ukrayna krizini körükleyen, Kiev'in Moskova ile barış anlaşması yapmasını engellemek için seferber olan ve Kiev sokaklarında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile dolaşmasının adeta video klibini çeken BoJo'nun ziyaret ettiği program kapsamında, her 120 günde (4 ayda) bir 10 bin Ukrayna askerine Britanya topraklarında eğitim verilecek.
Britanya'nın bugüne dek Ukrayna'ya yaptığı silahlar dahil askeri yardımın tutarı 2.3 milyar sterlini geçti.
Ukraynalı askerleri ziyaretinde makineli tüfek, bazuka, roketatar, mobil tanksavar füze fırlatıcı gibi silahlarla poz veren BoJo, başbakanlığın yayımladığı videoda askerlere hitabında, Ukrayna'ya 6900 tanksavar silahları, yaklaşık 120 zırhlı araç, çoklu fırlatma roket sistemleri verdiklerini belirtti
Britanya Başbakanı Boris Johnson, Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin (RAF) Coningsby üssünde Typhoon savaş uçağına binip yardımcı pilotluk yaparken (14 Temmuz 2022) - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2022
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Britanya 'yanarken', Boris Johnson başbakanlıktaki son günlerinde 'Top Gun' keyfi yapıyor
19 Temmuz, 21:22
Başbakan "Sonunda Ukrayna halkının, Ukrayna güçlerinin başaracağını biliyorum. Birleşik Krallık'ın şu ana kadar oynayabildiği rolden gurur duyuyorum. Ama sonuçta bu, Ukrayna birliklerinin cesareti ve kahramanlığı sayesinde oldu" dedi.
Sky News'un haberinde "Fotoğraflar, 100 bin ile 105 bin arasında değişen tam zamanlı maaşla yarı zamanlı çalışan ve kamu tarafından finanse edilen Johnson'ın kişisel fotoğrafçısı tarafından çekildi" notu düşüldü.
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