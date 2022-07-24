'Top Gun' Boris Johnson, Ukraynalı askerlerin askeri eğitimine katılıp el bombası attı
13:35 24.07.2022 (güncellendi: 13:52 24.07.2022)
© Fotoğraf : Andrew Parsons / No10 Downing St/gov.uk/government/organisations/prime-ministers-office-10-downing-streetBritanya Başbakanı Boris Johnson, Kuzey Yorkshire'daki askeri üste Ukraynalı askerlerle el ele kol kola eğitimlerine katılırken bir noktada el bombası da attı.
© Fotoğraf : Andrew Parsons / No10 Downing St/gov.uk/government/organisations/prime-ministers-office-10-downing-street
Britanya'da eğitim gören Ukrayna askerlerini ziyaret eden Boris Johnson, makineli tüfek, bazuka, roketatar, mobil tanksavar füze fırlatıcı gibi silahlarla poz verip el bombası attığı görüntülerini paylaştı.
Britanya'da istifasını veren ve 6 hafta sonra başbakanlık koltuğundan kalkmaya hazırlanan Boris Johnson (BoJo), aşırı sıcaklar ve yangınlarla ilgili acil durum toplantılarına katılmazken savaş uçağına binip 'Top Gun' oynamasının ardından, Britanya topraklarında da eğitim gören Ukrayna askerlerini ziyaretinde el bombası attı.
Boris Johnson throws a grenade as he visits Ukrainian troops being trained in UK https://t.co/1bUoJtn6ol— Sky News (@SkyNews) July 23, 2022
BoJo'nun Kuzey Yorkshire'daki askeri üste Ukraynalı askerlerle el ele kol kola eğitimlere katılırken bir noktada el bombası da attığını gösteren görüntüler, başbakanlığın web sitesi ve sosyal medya hesaplarında yayımlandı.
This week I visited Ukrainian troops being trained by British Armed Forces in North Yorkshire.— Boris Johnson (@BorisJohnson) July 23, 2022
The UK is committed to doing all we can to help Ukraine continue to repel Russian aggression. pic.twitter.com/HMTClRFST5
Rusya karşıtlığının başını çeken, Ukrayna krizini körükleyen, Kiev'in Moskova ile barış anlaşması yapmasını engellemek için seferber olan ve Kiev sokaklarında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile dolaşmasının adeta video klibini çeken BoJo'nun ziyaret ettiği program kapsamında, her 120 günde (4 ayda) bir 10 bin Ukrayna askerine Britanya topraklarında eğitim verilecek.
Britanya'nın bugüne dek Ukrayna'ya yaptığı silahlar dahil askeri yardımın tutarı 2.3 milyar sterlini geçti.
Ukraynalı askerleri ziyaretinde makineli tüfek, bazuka, roketatar, mobil tanksavar füze fırlatıcı gibi silahlarla poz veren BoJo, başbakanlığın yayımladığı videoda askerlere hitabında, Ukrayna'ya 6900 tanksavar silahları, yaklaşık 120 zırhlı araç, çoklu fırlatma roket sistemleri verdiklerini belirtti
Başbakan "Sonunda Ukrayna halkının, Ukrayna güçlerinin başaracağını biliyorum. Birleşik Krallık'ın şu ana kadar oynayabildiği rolden gurur duyuyorum. Ama sonuçta bu, Ukrayna birliklerinin cesareti ve kahramanlığı sayesinde oldu" dedi.
Sky News'un haberinde "Fotoğraflar, 100 bin ile 105 bin arasında değişen tam zamanlı maaşla yarı zamanlı çalışan ve kamu tarafından finanse edilen Johnson'ın kişisel fotoğrafçısı tarafından çekildi" notu düşüldü.