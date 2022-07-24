https://tr.sputniknews.com/20220724/caglar-soyuncu-turkiyede-beni-herkes-seviyor-cunku-alt-lig-takimindan-avrupaya-gittim-1059071360.html

Çağlar Söyüncü: Türkiye'de beni herkes seviyor çünkü alt lig takımından Avrupa'ya gittim

Çağlar Söyüncü: Türkiye'de beni herkes seviyor çünkü alt lig takımından Avrupa'ya gittim

Leicester City forması giyen milli stoper Çağlar Söyüncü, Times'a verdiği röportajda, “Altınordu'dan değil de Beşiktaş'ta oynayarak gelseydim, beni sadece... 24.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-24T10:14+0300

2022-07-24T10:14+0300

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çağlar söyüncü

spor

namaz

türkiye

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Premier Lig ekiplerinden Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü, Times'tan Henry Winter'a özel bir röportaj verdi.Çağlar, “Premier League'de oynamaktan gurur duyuyorum ama Türkiye'deki taraftar yoğunluğu diğer birçok yerden farklı. Orada her yıl desibel rekoru kırıyorlar. Tribünde birinin oturması nadirdir. Türkiye'de bambaşka bir fanatizm var" dedi.NTV Spor'un aktardığına göre, "Türkiye'de çok seviliyorum" diyen Çağlar, "Altınordu'dan değil de Beşiktaş'ta oynayarak gelseydim, beni sadece Beşiktaşlılar severdi. Ama 2. Lig takımından geldiğim için beni herkes seviyor" ifadelerini kullandı.‘Geceleri ağlıyordum’Futbola başlayıp Altınordu'ya katıldığı zamanlardan bahseden başarılı stoper, "11 yaşında evi terk etmek çok üzücüydü. Geceleri ağlıyordum. Bazı oyuncular antrenmandan sonra evlerine gidiyordu. Yurtta 25 kişi kalıyorduk ve çok çalışıyorduk. Tuvaletleri temizliyor, yerleri siliyor, bulaşıkları yıkıyorduk. Hayatı öğrendik" dedi.‘Günde beş vakit namaz kılmaya çalışıyorum’"Günde beş vakit namaz kılmaya çalışıyorum" ifadelerini kullanan Söyüncü, "Ramazan'da ilk günler biraz zor geçiyor ama Allah yardımcımız oluyor. Çocukluğumdan beri oruç tutuyorum, hayatımın bir parçası" diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20210908/caglar-soyuncuden-kirmizi-kart-ozru-1048706419.html

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