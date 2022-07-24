CANLI ANLATIM| Rusya hükümeti 'dostane olmayan ülkeler' listesini genişletti

Rusya hükümeti 'dostane olmayan ülkeler' listesini genişletti

Rusya hükümeti 'dostane olmayan ülkeler ve bölgeler' listesini genişletti. Listeye İngiltere’nin Rus vatandaşları ve şirketlerine getirdiği yaptırımları destekleyen Guernsey ve Man adaları dahil edildi. Bahamalar da Rusya Merkez Bankası, Maliye Bakanlığı ve Rus bir dizi kredi kuruluşunun işlemlerini yasaklaması nedeniyle listeye girdi.