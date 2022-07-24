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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220724/canli-anlatim-rus-hava-savunma-sistemleri-ukrayna-ordusunun-melitopole-saldirisini-onledi-1059069748.html
CANLI ANLATIM| Rusya hükümeti 'dostane olmayan ülkeler' listesini genişletti
CANLI ANLATIM| Rusya hükümeti 'dostane olmayan ülkeler' listesini genişletti
Rusya hükümeti 'dostane olmayan ülkeler ve bölgeler' listesini genişletti. Listeye İngiltere’nin Rus vatandaşları ve şirketlerine getirdiği yaptırımları... 24.07.2022, Sputnik Türkiye
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Mariupol - Sputnik Türkiye

CANLI ANLATIM| Rusya hükümeti 'dostane olmayan ülkeler' listesini genişletti

09:42 24.07.2022 (güncellendi: 10:10 24.07.2022)
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Rusya hükümeti 'dostane olmayan ülkeler ve bölgeler' listesini genişletti. Listeye İngiltere’nin Rus vatandaşları ve şirketlerine getirdiği yaptırımları destekleyen Guernsey ve Man adaları dahil edildi. Öte yandan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Kahovka hidroelektrik santralinin alanına ve Ingulets Nehri üzerindeki köprüye tekrar saldırdı.
Rusya'nın Ukrayna operasyonuna dair son gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında.
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10:24 24.07.2022
Harkov’da kurtarılan yerlerdeki merkezi pazarlar yeniden açıldı
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Harkov bölgesindeki merkezi pazarlar yeniden açıldı. Açıklamada, “Harkov bölgesinin kurtarılan yerleşimlerinde, Batı Askeri Bölgesi askeri personelinin yardımıyla yerel yönetimler tarafından, merkezi pazarlar ile gıda ve ev eşyası satışı yapan noktaların faaliyetleri başlatıldı” ifadeleri kullanıldı.
10:09 24.07.2022
Rusya hükümeti 'dostane olmayan ülkeler' listesini genişletti
Rusya hükümeti 'dostane olmayan ülkeler ve bölgeler' listesini genişletti. Listeye İngiltere’nin Rus vatandaşları ve şirketlerine getirdiği yaptırımları destekleyen Guernsey ve Man adaları dahil edildi. Bahamalar da Rusya Merkez Bankası, Maliye Bakanlığı ve Rus bir dizi kredi kuruluşunun işlemlerini yasaklaması nedeniyle listeye girdi.
09:57 24.07.2022
Ukrayna ordusu Kahovka hidroelektrik santralinin bulunduğu yere saldırdı
Herson bölgesindeki askeri-sivil yönetimin Başkan Yardımcısı Kirill Stremousov'a göre Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, bölgenin Daryevka köyündeki Kahovka hidroelektrik santralinin alanına ve Ingulets Nehri üzerindeki köprüye tekrar saldırdı. Rus savunma sistemleri atılan mühimmatların büyük kısmını başarıyla püskürttü, ancak Daryevka Köprüsü’ne isabet edenler oldu. Köprüdeki trafik aksamadı. Saldırının ABD’nin HIMARS sistemi ile gerçekleştirdiği ve sivil halka karşı uygulanan terör olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.
09:42 24.07.2022
Ukrayna’nın saldırısında DHC’de 17 yaşında bir genç yaralandı
Ukrayna ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne (DHC) saldırısı sonucunda Vladimirovka’da 17 yaşında bir genç yaralandı.
09:42 24.07.2022
Rus hava savunma sistemleri, Ukrayna ordusunun Melitopol’e saldırısını önledi
Zaporojye’deki askeri sivil yönetimin ana konsey üyesi Vladimir Rogov’un Telegram’daki açıklamasına göre, Rus hava savunma sistemleri Ukrayna’nın Melitopol’e gerçekleştirdiği saldırıyı püskürttü.
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