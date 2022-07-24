https://tr.sputniknews.com/20220724/cem-yilmaz-bodrumda-trafik-kazasi-gecirdi-1059080592.html

Cem Yılmaz, Bodrum'da trafik kazası geçirdi

Cem Yılmaz, Bodrum'da trafik kazası geçirdi

Komedyen Cem Yılmaz, Bodrum tatilinde trafik kazası yaptı. Bir taksiyle çarpışan Yılmaz’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 24.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-24T15:30+0300

2022-07-24T15:30+0300

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cem yılmaz

yaşam

trafik kazası

bodrum

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Ünlü komedyen Cem Yılmaz, önceki gece Bodrum'da kaza yaptı. Snob Magazin'de yer alan habere göre, Yılmaz, bir taksiyle çarpıştı.Komedyenin aracında hasar oluştu. Kazadan yara almayan Yılmaz, daha sonra taksi şoförüyle tutanak tuttu. Garajında milyon dolarlık otomobiller olan Yılmaz, kaza yaptığı aracı servise gönderdi.Tatiline devam eden komedyenin yaz sonuna kadar Bodrum'da kalacağı söyleniyor.

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cem yılmaz, trafik kazası, bodrum