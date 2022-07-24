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Cem Yılmaz, Bodrum'da trafik kazası geçirdi
Cem Yılmaz, Bodrum'da trafik kazası geçirdi
Komedyen Cem Yılmaz, Bodrum tatilinde trafik kazası yaptı. Bir taksiyle çarpışan Yılmaz’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 24.07.2022, Sputnik Türkiye
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cem yılmaz
yaşam
trafik kazası
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Ünlü komedyen Cem Yılmaz, önceki gece Bodrum'da kaza yaptı. Snob Magazin'de yer alan habere göre, Yılmaz, bir taksiyle çarpıştı.Komedyenin aracında hasar oluştu. Kazadan yara almayan Yılmaz, daha sonra taksi şoförüyle tutanak tuttu. Garajında milyon dolarlık otomobiller olan Yılmaz, kaza yaptığı aracı servise gönderdi.Tatiline devam eden komedyenin yaz sonuna kadar Bodrum'da kalacağı söyleniyor.
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cem yılmaz, trafik kazası, bodrum

Cem Yılmaz, Bodrum'da trafik kazası geçirdi

15:30 24.07.2022 (güncellendi: 15:41 24.07.2022)
© AACem Yılmaz
Cem Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2022
© AA
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Komedyen Cem Yılmaz, Bodrum tatilinde trafik kazası yaptı. Bir taksiyle çarpışan Yılmaz’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, önceki gece Bodrum'da kaza yaptı. Snob Magazin'de yer alan habere göre, Yılmaz, bir taksiyle çarpıştı.
Komedyenin aracında hasar oluştu. Kazadan yara almayan Yılmaz, daha sonra taksi şoförüyle tutanak tuttu. Garajında milyon dolarlık otomobiller olan Yılmaz, kaza yaptığı aracı servise gönderdi.
Tatiline devam eden komedyenin yaz sonuna kadar Bodrum'da kalacağı söyleniyor.
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