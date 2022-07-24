https://tr.sputniknews.com/20220724/cem-yilmaz-bodrumda-trafik-kazasi-gecirdi-1059080592.html
Cem Yılmaz, Bodrum'da trafik kazası geçirdi
Cem Yılmaz, Bodrum'da trafik kazası geçirdi
Komedyen Cem Yılmaz, Bodrum tatilinde trafik kazası yaptı. Bir taksiyle çarpışan Yılmaz’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 24.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-24T15:30+0300
2022-07-24T15:30+0300
2022-07-24T15:41+0300
cem yılmaz
yaşam
trafik kazası
bodrum
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Ünlü komedyen Cem Yılmaz, önceki gece Bodrum'da kaza yaptı. Snob Magazin'de yer alan habere göre, Yılmaz, bir taksiyle çarpıştı.Komedyenin aracında hasar oluştu. Kazadan yara almayan Yılmaz, daha sonra taksi şoförüyle tutanak tuttu. Garajında milyon dolarlık otomobiller olan Yılmaz, kaza yaptığı aracı servise gönderdi.Tatiline devam eden komedyenin yaz sonuna kadar Bodrum'da kalacağı söyleniyor.
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cem yılmaz, trafik kazası, bodrum
Cem Yılmaz, Bodrum'da trafik kazası geçirdi
15:30 24.07.2022 (güncellendi: 15:41 24.07.2022) Abone ol
Komedyen Cem Yılmaz, Bodrum tatilinde trafik kazası yaptı. Bir taksiyle çarpışan Yılmaz’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, önceki gece Bodrum'da kaza yaptı. Snob Magazin'de yer alan habere göre, Yılmaz, bir taksiyle çarpıştı.
Komedyenin aracında hasar oluştu. Kazadan yara almayan Yılmaz, daha sonra taksi şoförüyle tutanak tuttu. Garajında milyon dolarlık otomobiller olan Yılmaz, kaza yaptığı aracı servise gönderdi.
Tatiline devam eden komedyenin yaz sonuna kadar Bodrum'da kalacağı söyleniyor.