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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter profiline Bay Kemal ifadesini ekledi
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter profiline Bay Kemal ifadesini ekledi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter profilindeki bio kısmına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine hitap şekli olan 'Bay Kemal' ifadesini ekledi. 24.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-24T22:35+0300
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kemal kılıçdaroğlu
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bay kemal
twitter
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Twitter profilinde kişisel bilgilerin yer aldığı bio bölümüne 'Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı | Gençlerin Demokrat Amcası' ifadelerinin yanına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine hitap şekli olan 'Bay Kemal' ifadesini ekledi.
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kemal kılıçdaroğlu, bay kemal, twitter

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter profiline Bay Kemal ifadesini ekledi

22:35 24.07.2022 (güncellendi: 22:39 24.07.2022)
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin restorasyon çalışmalarını tamamladığı Yerebatan Sarnıcı açılışında konuştu. Sarnıç içerisinde incelemelerde bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, daha sonra müzik dinletisine katıldı.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin restorasyon çalışmalarını tamamladığı Yerebatan Sarnıcı açılışında konuştu. Sarnıç içerisinde incelemelerde bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, daha sonra müzik dinletisine katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2022
© CHP/ALP EREN KAYA
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter profilindeki bio kısmına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine hitap şekli olan 'Bay Kemal' ifadesini ekledi.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Twitter profilinde kişisel bilgilerin yer aldığı bio bölümüne 'Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı | Gençlerin Demokrat Amcası' ifadelerinin yanına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine hitap şekli olan 'Bay Kemal' ifadesini ekledi.
© Fotoğraf : Twitter / Kemal KılıçdaroğluKılıçdaroğlu, Twitter profiline 'Bay Kemal' ifadesini ekledi
Kılıçdaroğlu, Twitter profiline 'Bay Kemal' ifadesini ekledi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2022
Kılıçdaroğlu, Twitter profiline 'Bay Kemal' ifadesini ekledi
© Fotoğraf : Twitter / Kemal Kılıçdaroğlu
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