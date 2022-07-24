https://tr.sputniknews.com/20220724/chp-lideri-kilicdaroglu-twitter-profiline-bay-kemal-ifadesini-ekledi-1059085574.html
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter profiline Bay Kemal ifadesini ekledi
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter profiline Bay Kemal ifadesini ekledi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter profilindeki bio kısmına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine hitap şekli olan 'Bay Kemal' ifadesini ekledi. 24.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-24T22:35+0300
2022-07-24T22:35+0300
2022-07-24T22:39+0300
kemal kılıçdaroğlu
politika
bay kemal
twitter
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Twitter profilinde kişisel bilgilerin yer aldığı bio bölümüne 'Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı | Gençlerin Demokrat Amcası' ifadelerinin yanına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine hitap şekli olan 'Bay Kemal' ifadesini ekledi.
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kemal kılıçdaroğlu, bay kemal, twitter
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter profiline Bay Kemal ifadesini ekledi
22:35 24.07.2022 (güncellendi: 22:39 24.07.2022) Abone ol
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter profilindeki bio kısmına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine hitap şekli olan 'Bay Kemal' ifadesini ekledi.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Twitter profilinde kişisel bilgilerin yer aldığı bio bölümüne 'Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı | Gençlerin Demokrat Amcası' ifadelerinin yanına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine hitap şekli olan 'Bay Kemal' ifadesini ekledi.