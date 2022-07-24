https://tr.sputniknews.com/20220724/cumhurbaskani-erdogan-ozbekistan-cumhurbaskani-mirziyoyev-ile-gorustu-1059080363.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 24.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-24T15:08+0300
2022-07-24T15:08+0300
2022-07-24T15:19+0300
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politika
özbekistan
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile yaptığı telefon görüşmesinde Türkiye-Özbekistan ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’in doğum gününü de tebrik etti.
https://tr.sputniknews.com/20220723/putin-mirziyoyevin-aleksandr-nevskiy-nisani-ile-odullendirilmesine-iliskin-kararnameyi-imzaladi-1059043343.html
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recep tayyip erdoğan, özbekistan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü
15:08 24.07.2022 (güncellendi: 15:19 24.07.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile yaptığı telefon görüşmesinde Türkiye-Özbekistan ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’in doğum gününü de tebrik etti.