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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 24.07.2022, Sputnik Türkiye
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recep tayyip erdoğan
politika
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile yaptığı telefon görüşmesinde Türkiye-Özbekistan ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’in doğum gününü de tebrik etti.
https://tr.sputniknews.com/20220723/putin-mirziyoyevin-aleksandr-nevskiy-nisani-ile-odullendirilmesine-iliskin-kararnameyi-imzaladi-1059043343.html
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recep tayyip erdoğan, özbekistan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü

15:08 24.07.2022 (güncellendi: 15:19 24.07.2022)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şevket Mirziyoyev
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şevket Mirziyoyev - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile yaptığı telefon görüşmesinde Türkiye-Özbekistan ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’in doğum gününü de tebrik etti.
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