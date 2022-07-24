https://tr.sputniknews.com/20220724/cumhurbaskani-erdogan-ozbekistan-cumhurbaskani-mirziyoyev-ile-gorustu-1059080363.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 24.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-24T15:08+0300

2022-07-24T15:08+0300

2022-07-24T15:19+0300

recep tayyip erdoğan

politika

özbekistan

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile yaptığı telefon görüşmesinde Türkiye-Özbekistan ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’in doğum gününü de tebrik etti.

https://tr.sputniknews.com/20220723/putin-mirziyoyevin-aleksandr-nevskiy-nisani-ile-odullendirilmesine-iliskin-kararnameyi-imzaladi-1059043343.html

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recep tayyip erdoğan, özbekistan