https://tr.sputniknews.com/20220724/cumhurbaskani-erdogandan-lozan-mesaji-1059078327.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan'ın Lozan'a sadakat ilkesiyle bağdaşmayan tavrı kabul edilemez

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan'ın Lozan'a sadakat ilkesiyle bağdaşmayan tavrı kabul edilemez

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, 2023'e Lozan Antlaşması ve Cumhuriyetimizin 100. yılına emin adımlarla ilerlerken bölgesel ve küresel meselelerdeki etkin... 24.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-24T13:48+0300

2022-07-24T13:48+0300

2022-07-24T13:57+0300

recep tayyip erdoğan

lozan

politika

yunanistan

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasının 99. yıl dönümü nedeniyle yazılı açıklamada bulundu:"Bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu belgelerinden olan Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasının 99. yıl dönümünü idrak ediyoruz. Lozan Barış Antlaşmasıyla kara sınırlarımız çizilmiş, kapitülasyonlar kaldırılmış, Yunanistan’da kalan Türk azınlığının hakları güvenceye alınmış, kıyılarımıza yakın Yunan adalarının gayrıaskeri statüsü teyit edilmiştir. Türkiye, imzalanmasından bu yana geçen 99 yılık zaman zarfında Lozan Barış Antlaşması’nın uygulanmasını titizlikle takip etmiştir. Ancak son dönemde özellikle Yunanistan tarafından Türk azınlığın hakları başta olmak üzere Antlaşma’da kayıtlı şartlar yok sayılmakta veya bilinçli bir şekilde aşındırılmaktadır. İyi komşuluk ilişkileri ve Antlaşmaya sadakat ilkesiyle bağdaşmayan bu durumu, ülkemizin kabul etmesi mümkün değildir. Ülkemiz, bölgesinde kalıcı barış ve huzurun tesisi yolunda her türlü çabayı göstermekte, aziz milletimizin haklarını korumakta kararlıdır. Türkiye 2023’e, Lozan Barış Antlaşması’nın ve Cumhuriyetimizin 100. yılına doğru emin adımlarla ilerlerken, bölgesel ve küresel meselelerdeki etkin konumunu da pekiştirmektedir. Lozan Barış Antlaşması’nın 99. yıldönümünde, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal’i, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizi saygı ve minnetle yâd ediyorum."

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