https://tr.sputniknews.com/20220724/doktor-ekrem-karakayanin-ismi-konyada-bir-caddeye-verilecek-1059081655.html

Doktor Ekrem Karakaya'nın ismi Konya'da bir caddeye verilecek

Doktor Ekrem Karakaya'nın ismi Konya'da bir caddeye verilecek

Konya Şehir Hastanesi'nde silahlı saldırıda öldürülen Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ekrem Karakaya'nın ismi, kentteki bir caddeye verilecek. 24.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-24T16:25+0300

2022-07-24T16:25+0300

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ekrem karakaya

türkiye

doktor

konya

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Konya'da öldürülen Dr. Ekrem Karakaya'nın ismi, Konya'da bir caddeye verilecek.​Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Konya Büyükşehir Meclisi ve Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Konya Şehir Hastanesi ve yeni Emniyet Müdürlüğü arasındaki caddeye şehit doktorumuzun ismini vererek, ismini ilelebet yaşatacağız" dedi.Konya Şehir Hastanesi'nde görevli Dr. Ekrem Karakaya, 7 Temmuz'da Hacı Mehmet Akçay'ın düzenlediği silahlı saldırıda öldürülmüştü.Annesinin ölümünden anjiyo ameliyatını yapan Dr. Karakaya'yı sorumlu tutan Akçay, aynı silahla da intihar etmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220721/konyada-silahli-saldirida-olen-doktor-ekrem-karakayaya-sehit-unvani-verildi--1058981945.html

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