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https://tr.sputniknews.com/20220724/doktor-ekrem-karakayanin-ismi-konyada-bir-caddeye-verilecek-1059081655.html
Doktor Ekrem Karakaya'nın ismi Konya'da bir caddeye verilecek
Doktor Ekrem Karakaya'nın ismi Konya'da bir caddeye verilecek
Konya Şehir Hastanesi'nde silahlı saldırıda öldürülen Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ekrem Karakaya'nın ismi, kentteki bir caddeye verilecek. 24.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-24T16:25+0300
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Konya'da öldürülen Dr. Ekrem Karakaya'nın ismi, Konya'da bir caddeye verilecek.​Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Konya Büyükşehir Meclisi ve Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Konya Şehir Hastanesi ve yeni Emniyet Müdürlüğü arasındaki caddeye şehit doktorumuzun ismini vererek, ismini ilelebet yaşatacağız" dedi.Konya Şehir Hastanesi'nde görevli Dr. Ekrem Karakaya, 7 Temmuz'da Hacı Mehmet Akçay'ın düzenlediği silahlı saldırıda öldürülmüştü.Annesinin ölümünden anjiyo ameliyatını yapan Dr. Karakaya'yı sorumlu tutan Akçay, aynı silahla da intihar etmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220721/konyada-silahli-saldirida-olen-doktor-ekrem-karakayaya-sehit-unvani-verildi--1058981945.html
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ekrem karakaya, doktor, konya

Doktor Ekrem Karakaya'nın ismi Konya'da bir caddeye verilecek

16:25 24.07.2022 (güncellendi: 16:29 24.07.2022)
© AAEkrem Karakaya
Ekrem Karakaya - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2022
© AA
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Konya Şehir Hastanesi'nde silahlı saldırıda öldürülen Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ekrem Karakaya'nın ismi, kentteki bir caddeye verilecek.
Konya'da öldürülen Dr. Ekrem Karakaya'nın ismi, Konya'da bir caddeye verilecek.
​Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Konya Büyükşehir Meclisi ve Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Konya Şehir Hastanesi ve yeni Emniyet Müdürlüğü arasındaki caddeye şehit doktorumuzun ismini vererek, ismini ilelebet yaşatacağız" dedi.
Konya Şehir Hastanesi'nde görevli Dr. Ekrem Karakaya, 7 Temmuz'da Hacı Mehmet Akçay'ın düzenlediği silahlı saldırıda öldürülmüştü.
Annesinin ölümünden anjiyo ameliyatını yapan Dr. Karakaya'yı sorumlu tutan Akçay, aynı silahla da intihar etmişti.
Ekrem Karakaya' - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2022
YAŞAM
Konya'da silahlı saldırıda ölen doktor Ekrem Karakaya'ya şehit unvanı verildi
21 Temmuz, 17:56
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