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https://tr.sputniknews.com/20220724/dugun-yemeginden-zehirlenen-78-kisi-hastaneye-kaldirildi-1059084073.html
Düğün yemeğinden zehirlenen 78 kişi hastaneye kaldırıldı
Düğün yemeğinden zehirlenen 78 kişi hastaneye kaldırıldı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, düğün salonunda ikram edilen yemekten zehirlendiği değerlendirilen 78 kişi hastaneye kaldırıldı. 24.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-24T21:11+0300
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bursa
gıda zehirlenmesi
inegöl
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Hikmet Şahin Kültür Parkı içinde bulunan bir düğün salonundaki cemiyete katılanlardan 78'i verilen yemekten yedikten sonra rahatsızlandı.Bazı vatandaşlar özel araçlarıyla diğerleri de ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.Hastanede tedavi altına alınan vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.
türkiye
bursa
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bursa, gıda zehirlenmesi, inegöl

Düğün yemeğinden zehirlenen 78 kişi hastaneye kaldırıldı

21:11 24.07.2022
© İHA / İSMAİL YASİN AKÇINHastane acil
Hastane acil - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2022
© İHA / İSMAİL YASİN AKÇIN
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, düğün salonunda ikram edilen yemekten zehirlendiği değerlendirilen 78 kişi hastaneye kaldırıldı.
Hikmet Şahin Kültür Parkı içinde bulunan bir düğün salonundaki cemiyete katılanlardan 78'i verilen yemekten yedikten sonra rahatsızlandı.
Bazı vatandaşlar özel araçlarıyla diğerleri de ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.
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