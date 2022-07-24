Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220724/eyupsultanda-uyarilara-ragmen-baraj-golunde-yuzduler-tehlikeli-yaziyor-yasak-yazsa-girmezdik-1059080876.html
Uyarılara rağmen baraj gölünde yüzdüler: Tabelada 'Tehlikeli' yazıyor, 'Yasak' yazsa girmezdik
Uyarılara rağmen baraj gölünde yüzdüler: Tabelada 'Tehlikeli' yazıyor, 'Yasak' yazsa girmezdik
Hafta sonunu Alibey Barajı'na piknik yapmak için gelen bir aile, tehlike uyarısına rağmen göle girdi. Çocuklarla baraj gölünde yüzen Hadi Deniz'in, "Tabelada... 24.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-24T15:45+0300
2022-07-24T15:58+0300
eyüpsultan
türkiye
baraj gölü
tehlike
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/18/1059080733_0:0:1199:674_1920x0_80_0_0_93f8b29cb83102318673cb0a4f89ecee.jpg
Hava sıcaklıklarının artması nedeniyle İstanbullular ormanlar ve sahillere akın etti. Eyüpsultan'daki Alibey Barajı da piknik için tercih edilen bölgeler arasında yer aldı. Baraj gölünde balık tutanların yanı sıra, 'tehlikelidir' uyarısına rağmen yüzenler olduğu gözlendi.‘Burada çok kişi boğuldu’Gölde balık tutan Tayfun Kırdı, "Hava güzel, balık tutmaya geldik. Arkadaşlarla birlikte güzel bir ortam oluyor. İki haftadır geliyorum. Balık tutuyoruz ancak baraj gölüne girmeyi tavsiye etmiyorum. Gölün altı bataklık, çok kişi boğuldu burada. Her yerde 'tehlikeli' tabelası var. Tehlikeli olmasa o tabelayı koymazlardı" dedi.Tehlikeli uyarısına rağmen çocuklarla birlikte baraj gölüne giren Hadi Deniz, "Hafta sonu çocukları eğlendirmeye, serinlesinler diye getirdik. Su biraz kirli ama iyi. Burada su çekmiyor, altta çamur var, tehlikeli biraz. Fazla ileri gitmeyince tehlikeli değil. Tabelada 'Girmek tehlikeli' yazıyor ama 'Yasak' demiyor. 'Yasak' yazsa girmezdik" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220712/baraj-golunde-bogulma-tehlikesi-geciren-kardesini-kurtaran-genc-boguldu-1058646290.html
eyüpsultan
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/18/1059080733_0:0:899:674_1920x0_80_0_0_8fc1776650b01894766dc0d1ac09b0b3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
eyüpsultan, baraj gölü, tehlike

Uyarılara rağmen baraj gölünde yüzdüler: Tabelada 'Tehlikeli' yazıyor, 'Yasak' yazsa girmezdik

15:45 24.07.2022 (güncellendi: 15:58 24.07.2022)
© DHAAlibey Barajı
Alibey Barajı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2022
© DHA
Abone olTelegram
Hafta sonunu Alibey Barajı'na piknik yapmak için gelen bir aile, tehlike uyarısına rağmen göle girdi. Çocuklarla baraj gölünde yüzen Hadi Deniz'in, "Tabelada 'girmek tehlikeli' yazıyor ama yasak demiyor. Yasak yazsa girmezdik" sözleri dikkat çekti.
Hava sıcaklıklarının artması nedeniyle İstanbullular ormanlar ve sahillere akın etti. Eyüpsultan'daki Alibey Barajı da piknik için tercih edilen bölgeler arasında yer aldı. Baraj gölünde balık tutanların yanı sıra, 'tehlikelidir' uyarısına rağmen yüzenler olduğu gözlendi.

‘Burada çok kişi boğuldu’

Gölde balık tutan Tayfun Kırdı, "Hava güzel, balık tutmaya geldik. Arkadaşlarla birlikte güzel bir ortam oluyor. İki haftadır geliyorum. Balık tutuyoruz ancak baraj gölüne girmeyi tavsiye etmiyorum. Gölün altı bataklık, çok kişi boğuldu burada. Her yerde 'tehlikeli' tabelası var. Tehlikeli olmasa o tabelayı koymazlardı" dedi.
Tehlikeli uyarısına rağmen çocuklarla birlikte baraj gölüne giren Hadi Deniz, "Hafta sonu çocukları eğlendirmeye, serinlesinler diye getirdik. Su biraz kirli ama iyi. Burada su çekmiyor, altta çamur var, tehlikeli biraz. Fazla ileri gitmeyince tehlikeli değil. Tabelada 'Girmek tehlikeli' yazıyor ama 'Yasak' demiyor. 'Yasak' yazsa girmezdik" dedi.
Baraj gölünde boğulma tehlikesi geçiren kardeşini kurtaran genç boğuldu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2022
TÜRKİYE
Baraj gölünde boğulma tehlikesi geçiren kardeşini kurtaran genç boğuldu
12 Temmuz, 23:22
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала