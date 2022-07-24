https://tr.sputniknews.com/20220724/eyupsultanda-uyarilara-ragmen-baraj-golunde-yuzduler-tehlikeli-yaziyor-yasak-yazsa-girmezdik-1059080876.html
Uyarılara rağmen baraj gölünde yüzdüler: Tabelada 'Tehlikeli' yazıyor, 'Yasak' yazsa girmezdik
Uyarılara rağmen baraj gölünde yüzdüler: Tabelada 'Tehlikeli' yazıyor, 'Yasak' yazsa girmezdik
Hafta sonunu Alibey Barajı'na piknik yapmak için gelen bir aile, tehlike uyarısına rağmen göle girdi. Çocuklarla baraj gölünde yüzen Hadi Deniz'in, "Tabelada... 24.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-24T15:45+0300
2022-07-24T15:45+0300
2022-07-24T15:58+0300
eyüpsultan
türkiye
baraj gölü
tehlike
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Hava sıcaklıklarının artması nedeniyle İstanbullular ormanlar ve sahillere akın etti. Eyüpsultan'daki Alibey Barajı da piknik için tercih edilen bölgeler arasında yer aldı. Baraj gölünde balık tutanların yanı sıra, 'tehlikelidir' uyarısına rağmen yüzenler olduğu gözlendi.‘Burada çok kişi boğuldu’Gölde balık tutan Tayfun Kırdı, "Hava güzel, balık tutmaya geldik. Arkadaşlarla birlikte güzel bir ortam oluyor. İki haftadır geliyorum. Balık tutuyoruz ancak baraj gölüne girmeyi tavsiye etmiyorum. Gölün altı bataklık, çok kişi boğuldu burada. Her yerde 'tehlikeli' tabelası var. Tehlikeli olmasa o tabelayı koymazlardı" dedi.Tehlikeli uyarısına rağmen çocuklarla birlikte baraj gölüne giren Hadi Deniz, "Hafta sonu çocukları eğlendirmeye, serinlesinler diye getirdik. Su biraz kirli ama iyi. Burada su çekmiyor, altta çamur var, tehlikeli biraz. Fazla ileri gitmeyince tehlikeli değil. Tabelada 'Girmek tehlikeli' yazıyor ama 'Yasak' demiyor. 'Yasak' yazsa girmezdik" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220712/baraj-golunde-bogulma-tehlikesi-geciren-kardesini-kurtaran-genc-boguldu-1058646290.html
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eyüpsultan, baraj gölü, tehlike
Uyarılara rağmen baraj gölünde yüzdüler: Tabelada 'Tehlikeli' yazıyor, 'Yasak' yazsa girmezdik
15:45 24.07.2022 (güncellendi: 15:58 24.07.2022) Abone ol
Hafta sonunu Alibey Barajı'na piknik yapmak için gelen bir aile, tehlike uyarısına rağmen göle girdi. Çocuklarla baraj gölünde yüzen Hadi Deniz'in, "Tabelada 'girmek tehlikeli' yazıyor ama yasak demiyor. Yasak yazsa girmezdik" sözleri dikkat çekti.
Hava sıcaklıklarının artması nedeniyle İstanbullular ormanlar ve sahillere akın etti. Eyüpsultan'daki Alibey Barajı da piknik için tercih edilen bölgeler arasında yer aldı. Baraj gölünde balık tutanların yanı sıra, 'tehlikelidir' uyarısına rağmen yüzenler olduğu gözlendi.
‘Burada çok kişi boğuldu’
Gölde balık tutan Tayfun Kırdı, "Hava güzel, balık tutmaya geldik. Arkadaşlarla birlikte güzel bir ortam oluyor. İki haftadır geliyorum. Balık tutuyoruz ancak baraj gölüne girmeyi tavsiye etmiyorum. Gölün altı bataklık, çok kişi boğuldu burada. Her yerde 'tehlikeli' tabelası var. Tehlikeli olmasa o tabelayı koymazlardı" dedi.
Tehlikeli uyarısına rağmen çocuklarla birlikte baraj gölüne giren Hadi Deniz, "Hafta sonu çocukları eğlendirmeye, serinlesinler diye getirdik. Su biraz kirli ama iyi. Burada su çekmiyor, altta çamur var, tehlikeli biraz. Fazla ileri gitmeyince tehlikeli değil. Tabelada 'Girmek tehlikeli' yazıyor ama 'Yasak' demiyor. 'Yasak' yazsa girmezdik" dedi.