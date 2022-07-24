https://tr.sputniknews.com/20220724/gokcekten-yavasa-ankapark-yaniti-halka-nasil-soracak-kendisi-ne-isterse-onu-cikartacak-1059067427.html
Gökçek'ten Yavaş'a Ankapark yanıtı: Halka gerçekten sormayacak ki
Gökçek'ten Yavaş'a Ankapark yanıtı: Halka gerçekten sormayacak ki
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin eski başkanı Gökçek, şu anki başkan Yavaş'ın ANKAPARK ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi. 24.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-24T08:32+0300
2022-07-24T08:32+0300
2022-07-24T08:51+0300
politika
ankapark
dinazor
mansur yavaş
melih gökçek
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Ankapark'ın Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmesi ile ilgili kararın ardından tartışma sürüyor. Hem mahkeme kararının hem de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın parkın geleceği ile ilgili halkın görüşüne başvuracaklarını açıklaması ile ilgili konu HaberTürk TV’de Olaylar ve Görüşler programında ele alınırken eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek canlı yayına bağlandı.Ankapark'ı 2014 yılında seçim vaadi olarak açıkladığını kaydeden Gökçek, "Yani halktan onay almıştır. Vatandaş bana bu oyu verdiği için sözümü yerine getirdim" dedi. Ankapark'ı sağlam teslim ettiğini ifade eden Gökçek, belediye başkanlığından istifasının ardından göreve gelen Mustafa Tuna'nın parkın ihalesini yanlış yaptığını öne sürerek "Buranın çalışmaması için elinden geleni yaptı" diye konuştu. Kendisini bu konuda ikaz da ettiğini anlatan Gökçek, Yavaş'ın da parkı yok etme niyetiyle göreve geldiğini öne sürdü. Parktaki dinozorların 801 milyon dolar tuttuğu iddiasını reddeden Gökçek, tutarı 275 bin dolar olarak açıkladı.Gökçek, Yavaş'ın halka sorma fikrini de "Halka nasıl soracak, kendisi ne isterse onu çıkartacak. Gerçekten sormayacak ki. Ver o zaman Çevre Bakanlığı’na, vermez. Burayı yok etmek için elinden geleni yapacak" sözleri ile eleştirdi. Parkın 29 yıllığına Atatürk Orman Çiftliği'nden belediyeye verildiğini anlatan Gökçek, "Yani bu mülk 29 yıl sonra verilmek zorunda. Ankara Belediyesi'nin malı değil ki. Yani Atatürk Orman Çiftliği oradaki oyuncakları en ince teferruatına kadar biliyor. Mansur Yavaş 'Ben sorarım ve yaparım' diyor, yapamaz. Belediye meclisi karar verir" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220722/mansur-yavas-duyurdu-ankaparkin-kapilarini-vatandaslarimiza-aciyoruz-1059014375.html
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ankapark, dinazor, mansur yavaş, melih gökçek, habertürk gazetesi, habertürk tv
Gökçek'ten Yavaş'a Ankapark yanıtı: Halka gerçekten sormayacak ki
08:32 24.07.2022 (güncellendi: 08:51 24.07.2022) Abone ol
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin eski başkanı Gökçek, şu anki başkan Yavaş'ın ANKAPARK ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.
Ankapark'ın Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmesi ile ilgili kararın ardından tartışma sürüyor. Hem mahkeme kararının hem de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın parkın geleceği ile ilgili halkın görüşüne başvuracaklarını açıklaması ile ilgili konu HaberTürk TV’de Olaylar ve Görüşler programında ele alınırken eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek canlı yayına bağlandı.
Ankapark'ı 2014 yılında seçim vaadi olarak açıkladığını kaydeden Gökçek, "Yani halktan onay almıştır. Vatandaş bana bu oyu verdiği için sözümü yerine getirdim" dedi.
Ankapark'ı sağlam teslim ettiğini ifade eden Gökçek, belediye başkanlığından istifasının ardından göreve gelen Mustafa Tuna'nın parkın ihalesini yanlış yaptığını öne sürerek "Buranın çalışmaması için elinden geleni yaptı" diye konuştu.
Kendisini bu konuda ikaz da ettiğini anlatan Gökçek, Yavaş'ın da parkı yok etme niyetiyle göreve geldiğini öne sürdü.
Parktaki dinozorların 801 milyon dolar tuttuğu iddiasını reddeden Gökçek, tutarı 275 bin dolar olarak açıkladı.
Gökçek, Yavaş'ın halka sorma fikrini de "Halka nasıl soracak, kendisi ne isterse onu çıkartacak. Gerçekten sormayacak ki. Ver o zaman Çevre Bakanlığı’na, vermez. Burayı yok etmek için elinden geleni yapacak" sözleri ile eleştirdi.
Parkın 29 yıllığına Atatürk Orman Çiftliği'nden belediyeye verildiğini anlatan Gökçek, "Yani bu mülk 29 yıl sonra verilmek zorunda. Ankara Belediyesi'nin malı değil ki. Yani Atatürk Orman Çiftliği oradaki oyuncakları en ince teferruatına kadar biliyor. Mansur Yavaş 'Ben sorarım ve yaparım' diyor, yapamaz. Belediye meclisi karar verir" diye konuştu.