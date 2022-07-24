https://tr.sputniknews.com/20220724/gulsenin-konseri-kaymakamlik-tarafindan-iptal-edildi-1059075005.html
Gülşen'in Şile konseri Kaymakamlık tarafından iptal edildi
Gülşen'in Şile konseri Kaymakamlık tarafından iptal edildi
Şarkıcı Gülşen'in dün akşam Şile'de vermesi planlanan konserinin Kaymakamlık tarafından iptal edildiği açıklandı. 24.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-24T12:08+0300
2022-07-24T12:08+0300
2022-07-24T12:09+0300
yaşam
gülşen
konser
şile
ereğli
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/18/1059075071_0:0:677:381_1920x0_80_0_0_647dd85de70f6af409ba0b54763310ec.jpg
Sahne kıyafetleri nedeniyle hedef gösterilen ve son olarak Ereğli'de konser veren şarkıcı Gülşen'in dün akşam Şile'de vermesi planlanan konseri kaymakamlık tarafından iptal edildi. İptal duyurusunu sosyal medya hesabından paylaşan organizatörler şu ifadeyi kullandı:"23.07.2022 tarihinde saat 22.00'da yapılmasını planladığımız Gülşen konseri Şile Kaymakamlığı tarafından izin verilmeyip iptal edilmiştir. Konser tarihi daha sonra siz kıymetli misafirlerimize ilan edilecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."
şile
ereğli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/18/1059075071_26:0:573:410_1920x0_80_0_0_c1d7bb516fd1be3bdab9dca4eb4e1918.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
gülşen, konser, şile, ereğli
Gülşen'in Şile konseri Kaymakamlık tarafından iptal edildi
12:08 24.07.2022 (güncellendi: 12:09 24.07.2022) Abone ol
Şarkıcı Gülşen'in dün akşam Şile'de vermesi planlanan konserinin Kaymakamlık tarafından iptal edildiği açıklandı.
Sahne kıyafetleri nedeniyle hedef gösterilen ve son olarak Ereğli'de konser veren şarkıcı Gülşen'in dün akşam Şile'de vermesi planlanan konseri kaymakamlık tarafından iptal edildi. İptal duyurusunu sosyal medya hesabından paylaşan organizatörler şu ifadeyi kullandı:
"23.07.2022 tarihinde saat 22.00'da yapılmasını planladığımız Gülşen konseri Şile Kaymakamlığı tarafından izin verilmeyip iptal edilmiştir. Konser tarihi daha sonra siz kıymetli misafirlerimize ilan edilecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."