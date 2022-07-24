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https://tr.sputniknews.com/20220724/gulsenin-konseri-kaymakamlik-tarafindan-iptal-edildi-1059075005.html
Gülşen'in Şile konseri Kaymakamlık tarafından iptal edildi
Gülşen'in Şile konseri Kaymakamlık tarafından iptal edildi
Şarkıcı Gülşen'in dün akşam Şile'de vermesi planlanan konserinin Kaymakamlık tarafından iptal edildiği açıklandı. 24.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-24T12:08+0300
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yaşam
gülşen
konser
şile
ereğli
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Sahne kıyafetleri nedeniyle hedef gösterilen ve son olarak Ereğli'de konser veren şarkıcı Gülşen'in dün akşam Şile'de vermesi planlanan konseri kaymakamlık tarafından iptal edildi. İptal duyurusunu sosyal medya hesabından paylaşan organizatörler şu ifadeyi kullandı:"23.07.2022 tarihinde saat 22.00'da yapılmasını planladığımız Gülşen konseri Şile Kaymakamlığı tarafından izin verilmeyip iptal edilmiştir. Konser tarihi daha sonra siz kıymetli misafirlerimize ilan edilecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."
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gülşen, konser, şile, ereğli

Gülşen'in Şile konseri Kaymakamlık tarafından iptal edildi

12:08 24.07.2022 (güncellendi: 12:09 24.07.2022)
© DHAGülşen
Gülşen - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2022
© DHA
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Şarkıcı Gülşen'in dün akşam Şile'de vermesi planlanan konserinin Kaymakamlık tarafından iptal edildiği açıklandı.
Sahne kıyafetleri nedeniyle hedef gösterilen ve son olarak Ereğli'de konser veren şarkıcı Gülşen'in dün akşam Şile'de vermesi planlanan konseri kaymakamlık tarafından iptal edildi. İptal duyurusunu sosyal medya hesabından paylaşan organizatörler şu ifadeyi kullandı:
"23.07.2022 tarihinde saat 22.00'da yapılmasını planladığımız Gülşen konseri Şile Kaymakamlığı tarafından izin verilmeyip iptal edilmiştir. Konser tarihi daha sonra siz kıymetli misafirlerimize ilan edilecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."
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