https://tr.sputniknews.com/20220724/gulsenin-konseri-kaymakamlik-tarafindan-iptal-edildi-1059075005.html

Gülşen'in Şile konseri Kaymakamlık tarafından iptal edildi

Gülşen'in Şile konseri Kaymakamlık tarafından iptal edildi

Şarkıcı Gülşen'in dün akşam Şile'de vermesi planlanan konserinin Kaymakamlık tarafından iptal edildiği açıklandı. 24.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-24T12:08+0300

2022-07-24T12:08+0300

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yaşam

gülşen

konser

şile

ereğli

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Sahne kıyafetleri nedeniyle hedef gösterilen ve son olarak Ereğli'de konser veren şarkıcı Gülşen'in dün akşam Şile'de vermesi planlanan konseri kaymakamlık tarafından iptal edildi. İptal duyurusunu sosyal medya hesabından paylaşan organizatörler şu ifadeyi kullandı:"23.07.2022 tarihinde saat 22.00'da yapılmasını planladığımız Gülşen konseri Şile Kaymakamlığı tarafından izin verilmeyip iptal edilmiştir. Konser tarihi daha sonra siz kıymetli misafirlerimize ilan edilecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

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gülşen, konser, şile, ereğli