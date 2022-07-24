https://tr.sputniknews.com/20220724/hindistanda-biyik-birakan-kadin-onsuz-yasamayi-hayal-edemiyorum-1059074888.html

Hindistan'da bıyık bırakan kadın: Onsuz yaşamayı hayal edemiyorum

Hindistan'da bıyık bırakan kadın: Onsuz yaşamayı hayal edemiyorum

Hindistan’ın Kerala eyaletinde yaşayan Shyja adlı kadın, bıyığını kesmeyi reddederek, “Onsuz yaşamayı hayal edemiyorum” dedi. 24.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-24T11:56+0300

2022-07-24T11:56+0300

2022-07-24T12:01+0300

bıyık

dünya

hindistan

kadın

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Hindistan'ın Kerala eyaletinin Kannur şehrinde yaşayan 35 yaşındaki Shyja'nın bıraktığı bıyık, büyük ilgi çekti. Shyja, kaşlarını düzenli olarak aldırırken, bıyığını alma ihtiyacı hissetmediğini dile getirdi:Bıyığını çok sevdiğini, kocasının ve ailesinin bıyığını uzatma kararında ona destek olduklarını belirten kadın, sosyal medyada takdir topladığını ifade etti.Shyja toplum içinde tuhaf bakışlara maruz kaldığını ancak bunlara aldırış etmediğini belirtti.Shyja sosyal medyadan gelen olumsuz tepkiler hakkında ise, "Sadece erkeklerin bıyık bıraktığı yorumları yapılıyor ve benimle dalga geçiyorlar. Bazen yorumlara gülmek için bakıyorum" ifadelerini kullandı.

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bıyık, hindistan, kadın