https://tr.sputniknews.com/20220724/hindistanda-biyik-birakan-kadin-onsuz-yasamayi-hayal-edemiyorum-1059074888.html
Hindistan'da bıyık bırakan kadın: Onsuz yaşamayı hayal edemiyorum
Hindistan'da bıyık bırakan kadın: Onsuz yaşamayı hayal edemiyorum
Hindistan’ın Kerala eyaletinde yaşayan Shyja adlı kadın, bıyığını kesmeyi reddederek, “Onsuz yaşamayı hayal edemiyorum” dedi. 24.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-24T11:56+0300
2022-07-24T11:56+0300
2022-07-24T12:01+0300
bıyık
dünya
hindistan
kadın
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/18/1059074739_0:126:648:491_1920x0_80_0_0_2474b19ab899e958d445f0eb826b9a2c.jpg
Hindistan'ın Kerala eyaletinin Kannur şehrinde yaşayan 35 yaşındaki Shyja'nın bıraktığı bıyık, büyük ilgi çekti. Shyja, kaşlarını düzenli olarak aldırırken, bıyığını alma ihtiyacı hissetmediğini dile getirdi:Bıyığını çok sevdiğini, kocasının ve ailesinin bıyığını uzatma kararında ona destek olduklarını belirten kadın, sosyal medyada takdir topladığını ifade etti.Shyja toplum içinde tuhaf bakışlara maruz kaldığını ancak bunlara aldırış etmediğini belirtti.Shyja sosyal medyadan gelen olumsuz tepkiler hakkında ise, "Sadece erkeklerin bıyık bıraktığı yorumları yapılıyor ve benimle dalga geçiyorlar. Bazen yorumlara gülmek için bakıyorum" ifadelerini kullandı.
hindistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/18/1059074739_0:65:648:551_1920x0_80_0_0_09db9f94f7aa2ae48a5a9fa439a072b5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
bıyık, hindistan, kadın
Hindistan'da bıyık bırakan kadın: Onsuz yaşamayı hayal edemiyorum
11:56 24.07.2022 (güncellendi: 12:01 24.07.2022) Abone ol
Hindistan’ın Kerala eyaletinde yaşayan Shyja adlı kadın, bıyığını kesmeyi reddederek, “Onsuz yaşamayı hayal edemiyorum” dedi.
Hindistan'ın Kerala eyaletinin Kannur şehrinde yaşayan 35 yaşındaki Shyja'nın bıraktığı bıyık, büyük ilgi çekti. Shyja, kaşlarını düzenli olarak aldırırken, bıyığını alma ihtiyacı hissetmediğini dile getirdi:
“Onsuz yaşamayı hayal edemiyorum. Koronavirüs salgını başladığında, yüzümü kapattığı için sürekli maske takmayı sevmiyordum."
Bıyığını çok sevdiğini, kocasının ve ailesinin bıyığını uzatma kararında ona destek olduklarını belirten kadın, sosyal medyada takdir topladığını ifade etti.
Shyja toplum içinde tuhaf bakışlara maruz kaldığını ancak bunlara aldırış etmediğini belirtti.
Shyja sosyal medyadan gelen olumsuz tepkiler hakkında ise, "Sadece erkeklerin bıyık bıraktığı yorumları yapılıyor ve benimle dalga geçiyorlar. Bazen yorumlara gülmek için bakıyorum" ifadelerini kullandı.