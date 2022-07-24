Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220724/hindistanda-biyik-birakan-kadin-onsuz-yasamayi-hayal-edemiyorum-1059074888.html
Hindistan'da bıyık bırakan kadın: Onsuz yaşamayı hayal edemiyorum
Hindistan'da bıyık bırakan kadın: Onsuz yaşamayı hayal edemiyorum
Hindistan’ın Kerala eyaletinde yaşayan Shyja adlı kadın, bıyığını kesmeyi reddederek, “Onsuz yaşamayı hayal edemiyorum” dedi. 24.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-24T11:56+0300
2022-07-24T12:01+0300
bıyık
dünya
hindistan
kadın
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/18/1059074739_0:126:648:491_1920x0_80_0_0_2474b19ab899e958d445f0eb826b9a2c.jpg
Hindistan'ın Kerala eyaletinin Kannur şehrinde yaşayan 35 yaşındaki Shyja'nın bıraktığı bıyık, büyük ilgi çekti. Shyja, kaşlarını düzenli olarak aldırırken, bıyığını alma ihtiyacı hissetmediğini dile getirdi:Bıyığını çok sevdiğini, kocasının ve ailesinin bıyığını uzatma kararında ona destek olduklarını belirten kadın, sosyal medyada takdir topladığını ifade etti.Shyja toplum içinde tuhaf bakışlara maruz kaldığını ancak bunlara aldırış etmediğini belirtti.Shyja sosyal medyadan gelen olumsuz tepkiler hakkında ise, "Sadece erkeklerin bıyık bıraktığı yorumları yapılıyor ve benimle dalga geçiyorlar. Bazen yorumlara gülmek için bakıyorum" ifadelerini kullandı.
hindistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/18/1059074739_0:65:648:551_1920x0_80_0_0_09db9f94f7aa2ae48a5a9fa439a072b5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bıyık, hindistan, kadın

Hindistan'da bıyık bırakan kadın: Onsuz yaşamayı hayal edemiyorum

11:56 24.07.2022 (güncellendi: 12:01 24.07.2022)
© İHAHindistan’da yaşayan Shyja
Hindistan’da yaşayan Shyja - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2022
© İHA
Abone olTelegram
Hindistan’ın Kerala eyaletinde yaşayan Shyja adlı kadın, bıyığını kesmeyi reddederek, “Onsuz yaşamayı hayal edemiyorum” dedi.
Hindistan'ın Kerala eyaletinin Kannur şehrinde yaşayan 35 yaşındaki Shyja'nın bıraktığı bıyık, büyük ilgi çekti. Shyja, kaşlarını düzenli olarak aldırırken, bıyığını alma ihtiyacı hissetmediğini dile getirdi:
“Onsuz yaşamayı hayal edemiyorum. Koronavirüs salgını başladığında, yüzümü kapattığı için sürekli maske takmayı sevmiyordum."
Bıyığını çok sevdiğini, kocasının ve ailesinin bıyığını uzatma kararında ona destek olduklarını belirten kadın, sosyal medyada takdir topladığını ifade etti.
Shyja toplum içinde tuhaf bakışlara maruz kaldığını ancak bunlara aldırış etmediğini belirtti.
Shyja sosyal medyadan gelen olumsuz tepkiler hakkında ise, "Sadece erkeklerin bıyık bıraktığı yorumları yapılıyor ve benimle dalga geçiyorlar. Bazen yorumlara gülmek için bakıyorum" ifadelerini kullandı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала