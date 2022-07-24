https://tr.sputniknews.com/20220724/hirsizlik-icin-girdigi-evde-hicbir-sey-bulamayinca-uzatma-kablosu-caldi-kameralara-yakalandi-1059082752.html

Hırsızlık için girdiği evde hiçbir şey bulamayınca uzatma kablosu çaldı, polise yakalandı

Hırsızlık için girdiği evde hiçbir şey bulamayınca uzatma kablosu çaldı, polise yakalandı

Antalya’da girdiği apartmanın girişinde çalacak bir şey bulamayınca uzatma kablosunu alan hırsız önce güvenlik kameralarına sonra polise yakalandı... 24.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-24T18:31+0300

2022-07-24T18:31+0300

2022-07-24T18:35+0300

türkiye

antalya

hırsızlık

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Antalya’nın Alanya ilçesinde geçtiğimiz günlerde motosiklet hırsızlığı ve bir apartmanın giriş kısmında uzatma kablosu çalındı. Polis ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızlık olayının failini tespit etti. Yapılan çalışmalarda E.Y., yakalanarak gözaltına alındı. Çok sayıda hırsızlık suçundan da 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlenen E.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. E.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Motosiklet hırsızlığının ardından bir apartmanda güvenlik kamerasına yakalanan hırsızlık zanlısının, binaya girdikten sonra köşe bucak çalacak bir şey aradığı, bulamayınca da çıkarken uzatma kablosunu aldığı anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

türkiye

antalya

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antalya, hırsızlık