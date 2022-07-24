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https://tr.sputniknews.com/20220724/hirsizlik-icin-girdigi-evde-hicbir-sey-bulamayinca-uzatma-kablosu-caldi-kameralara-yakalandi-1059082752.html
Hırsızlık için girdiği evde hiçbir şey bulamayınca uzatma kablosu çaldı, polise yakalandı
Hırsızlık için girdiği evde hiçbir şey bulamayınca uzatma kablosu çaldı, polise yakalandı
Antalya’da girdiği apartmanın girişinde çalacak bir şey bulamayınca uzatma kablosunu alan hırsız önce güvenlik kameralarına sonra polise yakalandı... 24.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-24T18:31+0300
2022-07-24T18:35+0300
türkiye
antalya
hırsızlık
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Antalya’nın Alanya ilçesinde geçtiğimiz günlerde motosiklet hırsızlığı ve bir apartmanın giriş kısmında uzatma kablosu çalındı. Polis ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızlık olayının failini tespit etti. Yapılan çalışmalarda E.Y., yakalanarak gözaltına alındı. Çok sayıda hırsızlık suçundan da 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlenen E.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. E.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Motosiklet hırsızlığının ardından bir apartmanda güvenlik kamerasına yakalanan hırsızlık zanlısının, binaya girdikten sonra köşe bucak çalacak bir şey aradığı, bulamayınca da çıkarken uzatma kablosunu aldığı anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
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antalya, hırsızlık

Hırsızlık için girdiği evde hiçbir şey bulamayınca uzatma kablosu çaldı, polise yakalandı

18:31 24.07.2022 (güncellendi: 18:35 24.07.2022)
© İHA / İHAAntalya’da girdiği apartmanın girişinde çalacak bir şey bulamayınca uzatma kablosunu alan hırsız önce güvenlik kameralarına sonra polise yakalandı. Hırsızlıktan aranan ve hakkında hapis cezası bulunan şüpheli tutuklandı.
Antalya’da girdiği apartmanın girişinde çalacak bir şey bulamayınca uzatma kablosunu alan hırsız önce güvenlik kameralarına sonra polise yakalandı. Hırsızlıktan aranan ve hakkında hapis cezası bulunan şüpheli tutuklandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2022
© İHA / İHA
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Antalya’da girdiği apartmanın girişinde çalacak bir şey bulamayınca uzatma kablosunu alan hırsız önce güvenlik kameralarına sonra polise yakalandı. Hırsızlıktan aranan ve hakkında hapis cezası bulunan şüpheli tutuklandı.
Antalya’nın Alanya ilçesinde geçtiğimiz günlerde motosiklet hırsızlığı ve bir apartmanın giriş kısmında uzatma kablosu çalındı. Polis ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızlık olayının failini tespit etti. Yapılan çalışmalarda E.Y., yakalanarak gözaltına alındı.
Çok sayıda hırsızlık suçundan da 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlenen E.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. E.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Motosiklet hırsızlığının ardından bir apartmanda güvenlik kamerasına yakalanan hırsızlık zanlısının, binaya girdikten sonra köşe bucak çalacak bir şey aradığı, bulamayınca da çıkarken uzatma kablosunu aldığı anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
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