https://tr.sputniknews.com/20220724/iletisim-baskani-altun-bu-noktaya-tamamen-micotakis-hukumetinin-tercihleri-nedeniyle-geldik-1059072668.html

İletişim Başkanı Altun: Bu noktaya tamamen Miçotakis hükümetinin tercihleri nedeniyle geldik

İletişim Başkanı Altun: Bu noktaya tamamen Miçotakis hükümetinin tercihleri nedeniyle geldik

Kathimerini gazetesine konuşan İletişim Başkanı Altun, "Biz tüm komşularımızla iyi ilişkilerimiz olmasını, bölgemize barış ve istikrarın hâkim olmasını arzu... 24.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-24T11:05+0300

2022-07-24T11:05+0300

2022-07-24T11:13+0300

politika

fahrettin altun

yunanistan

kathimerini

kiryakos miçotakis

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Yunanistan'da yayınlanan Kathimerini gazetesine verdiği mülakat şu şekilde: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile iletişimi kesmesi kararını yorumlamanızı rica edeceğim. Neden, “Artık benim için Miçotakis diye biri yok” açıklaması yapılarak, onunla görüşmeme kararı alındı? Ankara ile Atina arasında diyaloğun ve iletişim olması, iki ülke arasındaki gerginliğin azaltılmasında ve ilişkilerin düzeltilmesinde faydalı olmaz mı? Biz tüm komşularımızla iyi ilişkilerimiz olmasını, bölgemize barış ve istikrarın hâkim olmasını arzu ederiz. Ancak ağzımızın tadı bozulmasın diye kimsenin iyi niyetimizi istismar etmesine müsaade etmeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız zaten Miçotakis hükümetine bir şans vererek diyalog kanallarını açmıştı. Yunanistan başbakanı bu fırsatı değerlendiremedi. İkili ilişkilere üçüncü tarafları karıştırmama sözü vermesine rağmen Amerika Birleşik Devletleri’nde Türkiye karşıtı mesajlar verdi. Böylece Ankara’daki kredisi bitmiş oldu. Şunu açıkça ifade etmek istiyorum ki, Türkiye Yunanistan’ın sürekli gündeminde olmasına rağmen, Yunanistan Türkiye’nin gündeminde benzer bir ağırlık taşımıyor. Yunanistan, Türkiye’yi küçük hesaplarla veya üçüncü ülkelere güvenerek karşısına alarak ancak kendine zarar verir. Aynı şekilde anlaşmazlıkların diplomasi ve uluslararası hukuk çerçevesinde çözüme kavuşturulması, öncelikle Yunan halkının çıkarına olacaktır. Sizce gelecek dönemde, gerekli şartlar oluşursa, yeni bir Erdoğan-Miçotakis görüşmesi olabilir mi? Mevcut koşullar altında böyle bir görüşme olacağını düşünmüyorum. Miçotakis, Türkiye’nin kendisine verdiği fırsatı çarçur etti. Neticede gerilimden beslenen odakları sevindirdi. Yunanistan’ın parası ise eğitime veya kültüre değil; silahlanmaya gitmiş oldu. Bu noktaya tamamen Miçotakis hükümetinin tercihleri nedeniyle geldik. Yunanistan başbakanının Türkiye’yi medeni bir komşu gibi davranmak konusunda samimi olduğuna ikna etmek için çok çaba göstermesi gerekiyor. ABD kongresindeki bazı temsilciler Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs’ı 20 Temmuz sonrası ilhak edeceğini iddia ediyorlar, yani orasının artık Türkiye toprağı olacağı yönünde bir iddia… CTP milletvekili Ongun Talat, 'adı konulmamış ilhak sürecini tamamlama çabalarından' bahsediyor. Yunan ve Rum basınında bu haberler geniş şekilde yer alıyor. Türkiye hükümetinin böyle bir planı mı bulunuyor? Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’yle ilişkilerinin güçlenmesinden rahatsız olanlar sürekli yeni iddialar ortaya atıyor. Bunun amacı da Kıbrıs Türk toplumunu bölmek ve Kıbrıs Türklerini Türkiye’den uzaklaştırmaktır. Bildiğiniz gibi Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni egemen bir devlet olarak tanımakta ve Kıbrıs’ta iki devletli çözümden yana durmaktadır. Bunun başlıca sebebi ise atılan tüm iyi niyetli adımlara rağmen Kıbrıslı Rumların çözümü reddetmesi ve elimizde Kıbrıs Türklerine karşı geçen yüzyılda işlenen suçların tekrarlanmayacağına dair somut bir gösterge olmamasıdır. Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Kıbrıs Türk halkına uyguladığı insanlık ve hukuk dışı ambargolara sesini çıkarmayan, hatta Kıbrıs Türk halkının müktesep haklarını dahi görmezden gelen uluslararası toplumun, Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkiler hakkında işine geldiği gibi söz söylemeye hakkı yoktur. Kim ne derse desin Türk ulusunun ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türklerinin Türkiye ile arasındaki müstesna bağı zayıflatmaya kimsenin gücü yetmez. Yeni sondaj gemisi 'Abdülhamit Han' nerede araştırma yapacağına dair herhangi bir bilgi var mı? Yeni bir gerginlik olasılığı doğabilir mi? Bildiğiniz gibi Türkiye son yıllarda enerji konusunda ciddi atılımlar yaptı. Sondaj gemileri satın alarak bu konuda dışa bağımlılığımızı bitirdik. Karadeniz’de bulduğumuz gazı denizden karaya taşıyacak boruları suya indirmeye başladık. Bunların tamamı, Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlılığı ve vizyonu sayesinde oldu. Sondaj gemilerimizin nerede faaliyet göstereceği, Türkiye’nin egemen bir devlet olarak tek başına alacağı kararlarla belirlenir. Türkiye’nin kendi gemileriyle uluslararası hukuka uygun bir şekilde icra edeceği faaliyetlerden kimsenin rahatsız olmaması gerekir. Türkiye Yunanistan’ın adaların statüsünü ihlal ettiğini belirtiyor ve “Yunanistan bu ihlaller konusunda geri adım atmazsa adaların egemenliğini tartışmaya açacağız” diyor. BM’ye de bu konu hakkında gönderilmiş olan mektup bulunuyor. Bu tutum hâlâ geçerli mi? Yunan tarafı bu tutumun kendi toprak bütünlüğüne tehdit olduğunu belirtiyor. Bildiğiniz gibi Lozan Barış Anlaşması (1923) ve Paris Barış Anlaşması (1947) uyarınca, bazı adalara gayrı askeri statü verilmiştir. Uzun yıllardır Yunanistan’ın bu adaları silahlandırarak uluslararası anlaşmaları ihlal ettiğini görüyoruz. Türkiye de Yunanistan’ın mevcut uluslararası anlaşmaları tartışmaya açarak ancak kendine zarar vereceği uyarısında bulunuyor. Bu uyarıyı Türkiye’nin durup dururken Yunanistan’ı tehdit ettiği gibi yansıtmak doğru olmaz. Aynı şekilde Türkiye’nin böyle bir konuda Yunanistan’ın yasadışı adımlarına ses çıkarmayacağını düşünmek, Türkiye’yi anlamamaktır. Yunanistan Başbakanı'nın ABD kongresindeki konuşması ve ABD ziyareti neden Ankara’nın tepkisini çekti? Burada mesele Yunanistan başbakanının ABD’ye veya bir başka ülkeye gitmesi değil; Türkiye’ye verdiği sözlere rağmen üçüncü tarafları ikili ilişkilere karıştırma çabası içine girmesidir. Kendisi Yunanistan’ın geçmişte benzer manevralarla kazanç elde ettiğini düşünüyor olabilir. Ancak Türkiye’nin artık eski Türkiye olmadığının anlaşılması gerekir. Kathimerini gazetesinin haberine göre, Türk savaş uçakları, 2022 yılının ilk dört ayında Yunan adalarının üstünden 120 kez uçtular ve 2377 kez Yunan hava sahasını ihlal ettiler. 2021 yılına kıyasla büyük bir artış söz konusu. Bu konuda yorumunuzu almak isteriz. Öncelikle Kathimerini gibi bir gazetenin, Yunan uçaklarının Türk hava sahasını ihlallerini Yunan makamlarına sormamasını yadırgadığımı söylemeliyim. Ege’de birkaç aydır gerilimi tırmandıran taraf Yunanistan’dır. Size somut bir örnek vereyim: 27 Nisan’da Yunan uçakları ana karamıza geldi. Datça, Didim ve Dalaman’da hava sahamızı ihlal etti. Bunları biz iddia etmiyoruz. Radar görüntülerini müttefik ülkelerle paylaştığımız, somut örneklerden bahsediyoruz. Türkiye de Yunanistan’ın provokasyonlarına yanıt veriyor. 27 Nisan’daki olayı okuyucularınızın gözünde canlanması açısından şöyle izah edeyim: Türkiye, Yunanistan kadar tehlikeli bir oyun oynamak isteseydi Türk savaş uçaklarını Attiki yarımadasının semalarında görürdünüz. Ama bizim böyle bir derdimiz yok. Gerilimi yükselten taraf olmadık, olmayacağız. Ancak her türlü hamleye cevap verecek imkân ve kabiliyetlere sahibiz. ABD Temsilciler Meclisi, Türkiye’ye yeni F-16 savaş uçakları ile F-16 modernizasyon kitlerinin satışını kısıtlayan yasa tasarısını onayladı. Tasarının Türkiye ve Yunanistan ile ilgili şartları bulunuyor. Bu konudaki görüşünüz nedir? Türkiye bu uçakları alabilecek mi? Süreç devam ediyor. F-16 tedarik ve modernizasyon talebimize dair askeri makamlarımız ve ABD’li muhatapları arasında geçtiğimiz aylarda Ankara’da teknik görüşmeler yapıldı ve süreçte bu düzeyde gerekli ilerlemeler sağlandı. ABD yönetimi de talebimizi siyasi açıdan olumlu değerlendiriyor. Nitekim ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, F-16 talebimize karşı çıkan bazı Kongre üyelerine geçtiğimiz Mart ayında gönderdiği cevabi mektup bunu açıkça gösteriyor. Keza, Başkan Biden da son NATO Zirvesi sırasında yaptığı açıklamalarda bu konudaki desteğini açıkça ortaya koydu. Bu çerçevede, ABD makamları tarafından da vurgulandığı üzere, talebimiz gerek NATO’nun caydırıcılık ve savunma kabiliyetleri, gerekse İttifak’ın birlikte çalışabilirliği açısından da büyük önem arz etmektedir. Bu itibarla, söz konusu talebimizin Kongre tarafından da onaylanması ve böylece sürecin en kısa zamanda olumlu şekilde sonuçlanması için ABD yönetimin gerekli adımları atacağına inanıyoruz. Türkiye’de erken seçim ihtimali var mı? Sayın Erdoğan adaylığını açıkladı. 6 partinin koalisyon yapmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce muhalefetin adayı kim olur? Sayın Cumhurbaşkanımız bu soruyu defalarca şahsen yanıtladı ve 2023 seçimlerinin zamanında yapılacağını açıkça ifade etti. Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye’yi 20 yıl önce nereden aldığı, bugün hangi noktaya taşıdığı ortadadır. Recep Tayyip Erdoğan birçok darbe girişimiyle, iç ve dış vesayet odağıyla, siyaseti dizayn etme çabasıyla başa çıkmış bir liderdir. Emin olunuz, Türk milleti dünyanın içinde olduğu bu kaos çağında gerçek bir liderlere sahip olmanın anlamını çok iyi bilmektedir. 15 Temmuz 2016’daki askeri darbe girişiminden sonra Türkiye’de ne değişti? Batı medyasında Türkiye’nin daha otoriter bir yönetime gittiği görüşü de bulunuyor. Görüşünüzü almak isteriz. Haziran ayındaki NATO zirvesinde ilk defa FETÖ ile mücadele konusu da İsveç ve Finlandiya üyeliği konusundaki mutabakatta yer almasını da yorumlar mısınız? 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra Türkiye özellikle milli güvenlik konusunda ciddi atılımlar yaptı. Devletin en stratejik kurumlarına sızan FETÖ elemanları, terörle mücadele başta olmak üzere birçok kritik faaliyeti sabote ediyordu. Darbe girişimi sonrasında örgüt mensuplarının tespiti ve kamu başta olmak üzere tüm alanlardan temizlenmesi bir milli güvenlik meselesiydi. Bunu otoriterleşme olarak göstermek, ancak bu iddiayı ortaya atanların, FETÖ mensuplarının o konumlarda olmasından fayda sağladığı şeklinde yorumlanabilir. İsveç ve Finlandiya’dan yalnızca FETÖ değil, PKK ve PKK’nın Suriye kolu olan YPG konusunda somut adımlar atmasını istedik. Neticede muhataplarımız bu meşru talepleri kabul etti. Bunu da üçlü muhtırada kayıt altına aldık. Elbette FETÖ ile mücadelenin böyle bir belgede yer bulması, Türkiye’nin diplomatik başarısının bir yansımasıdır. Zaten buna istinaden Madrid Zirvesi’nde bu iki ülkeye bir davet yapılmasına onay verdik. Öte yandan İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği, üçlü muhtırada verdikleri taahhütleri yerine getirmelerine bağlı.

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fahrettin altun, yunanistan, kathimerini, kiryakos miçotakis