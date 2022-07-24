https://tr.sputniknews.com/20220724/iliski-terapisti-unal-yapilan-en-buyuk-hatalardan-biri-iliskiden-iliskiye-kosmak-1059101676.html
İlişki Terapisti Ünal: Yapılan en büyük hatalardan biri ilişkiden ilişkiye koşmak
İlişki Terapisti Ünal: Yapılan en büyük hatalardan biri ilişkiden ilişkiye koşmak
İlişki Terapisti Ünal, “Yapılan en büyük hatalardan biri ilişkiden ilişkiye koşmak. Yani bir ilişki bittikten sonra kendimize zaman tanımamak. Bu ilişkinin... 24.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-24T23:49+0300
2022-07-24T23:49+0300
2022-07-25T11:49+0300
gündem dişi
terapist
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/19/1059101452_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_f6e175aa8e774dd69840e17d996d51c9.jpg
İlişki Terapisti Ünal: Yapılan en büyük hatalardan biri ilişkiden ilişkiye koşmak
İlişki Terapisti Ünal: Yapılan en büyük hatalardan biri ilişkiden ilişkiye koşmak
Aile ve İlişki Terapisti Gülnur Ünal, Radyo Sputnik’te yayınlanan Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu.Ünal, “Hepimizin yaşamda rolleri var. Bunları değiştirebiliriz” diyen Ünal, şöyle sürdürdü:“İnsanlar kendilerini çok yalnız hissediyorlar ve tam da bu noktada biriyle konuşmak istiyorlar.”Ünal, “Birbirimizi kesinlikle dinlemiyoruz. Yargılıyoruz, eleştiriyoruz. Toplumsal olarak iletişim kurallarımı öğrenmek zorundayız. Ruhumuza yatırım yapmıyoruz. Belki de ruhumuza yatırım yaptığımızda kendimizi çok daha iyi hissedeceğiz. İstediğimiz hayatı kendimize verebiliriz aslında” şeklinde konuştu:Gülnur Ünal meslek ve eğitim hayatı boyunca edindiği bilgileri süzerek ve öz bilgileri aktardığı kitabı 'Ben O Hayalim'de kişinin bireysel yolculuğunun anahtarlarını sunarken, sağlıklı kadın – erkek ilişkileri kurma yollarına dair ipuçları sunuyor.Ünal, “Bu kitap benim için uzun bir yolculuktu. Bu yolculukta kitapta anlattığım her şeyi bizzat önce kendi hayatımda, sonra dokunduğum hayatlarda uygulayabildim ve şunu gördüm: Yaşamda bireyler kendi ruhlarına ve ilişkilerine yatırım yapmak istiyor, fakat nereden başlayacaklarını ve nasıl yapacaklarını bilmiyorlar. Hayatlarına dokunduğum insanların kendilerine ruhsal yatırım yapmaya başladıktan sonra hayatlarının ne kadar farklılaştığını gördüm ve hayatta hiç olmadıkları kadar iyi hissettiklerini gözlemledikten sonra bu kitabı yazmaya karar verdim. Herkesin sağlıklı bir ilişki yaratmaya ve istedikleri hayatı oluşturmaya hakkı var” ifadelerini kullandı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Serhat Sarısözen
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_76d2ec8880cd805004ae90317caec150.jpg
Serhat Sarısözen
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_76d2ec8880cd805004ae90317caec150.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/19/1059101452_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_ebc8e96f61e102b8caa02609daa94f70.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Serhat Sarısözen
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_76d2ec8880cd805004ae90317caec150.jpg
terapist, аудио
İlişki Terapisti Ünal: Yapılan en büyük hatalardan biri ilişkiden ilişkiye koşmak
23:49 24.07.2022 (güncellendi: 11:49 25.07.2022) Abone ol
İlişki Terapisti Ünal, “Yapılan en büyük hatalardan biri ilişkiden ilişkiye koşmak. Yani bir ilişki bittikten sonra kendimize zaman tanımamak. Bu ilişkinin sizde yarattığı travmaları düşünmek, onu sindirmek ve öyle yeni ilişkiye başlamak” dedi.
Aile ve İlişki Terapisti Gülnur Ünal, Radyo Sputnik’te yayınlanan Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu.
Ünal, “Hepimizin yaşamda rolleri var. Bunları değiştirebiliriz” diyen Ünal, şöyle sürdürdü:
“İnsanlar kendilerini çok yalnız hissediyorlar ve tam da bu noktada biriyle konuşmak istiyorlar.”
Ünal, “Birbirimizi kesinlikle dinlemiyoruz. Yargılıyoruz, eleştiriyoruz. Toplumsal olarak iletişim kurallarımı öğrenmek zorundayız. Ruhumuza yatırım yapmıyoruz. Belki de ruhumuza yatırım yaptığımızda kendimizi çok daha iyi hissedeceğiz. İstediğimiz hayatı kendimize verebiliriz aslında” şeklinde konuştu:
“Yapılan en büyük hatalardan biri ilişkiden ilişkiye koşmak. Yani bir ilişki bittikten sonra kendimize zaman tanımamak. Bu ilişkinin sizde yarattığı travmaları düşünmek, onu sindirmek ve öyle yeni ilişkiye başlamak... Bir döngüye girmemek için ne yaşadıysanız o hoşlukları, travmaları düşünüp yeniye hazırlanmak gerekir. Çünkü ruhun da dinlenmeye ihtiyacı var. İlişkiden ilişkiye atlamak ruha verilecek tahribattan başka bir şey olmuyor.”
Gülnur Ünal meslek ve eğitim hayatı boyunca edindiği bilgileri süzerek ve öz bilgileri aktardığı kitabı 'Ben O Hayalim'de kişinin bireysel yolculuğunun anahtarlarını sunarken, sağlıklı kadın – erkek ilişkileri kurma yollarına dair ipuçları sunuyor.
Ünal, “Bu kitap benim için uzun bir yolculuktu. Bu yolculukta kitapta anlattığım her şeyi bizzat önce kendi hayatımda, sonra dokunduğum hayatlarda uygulayabildim ve şunu gördüm: Yaşamda bireyler kendi ruhlarına ve ilişkilerine yatırım yapmak istiyor, fakat nereden başlayacaklarını ve nasıl yapacaklarını bilmiyorlar. Hayatlarına dokunduğum insanların kendilerine ruhsal yatırım yapmaya başladıktan sonra hayatlarının ne kadar farklılaştığını gördüm ve hayatta hiç olmadıkları kadar iyi hissettiklerini gözlemledikten sonra bu kitabı yazmaya karar verdim. Herkesin sağlıklı bir ilişki yaratmaya ve istedikleri hayatı oluşturmaya hakkı var” ifadelerini kullandı.