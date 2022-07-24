https://tr.sputniknews.com/20220724/irkci-ifadelere-ben-bir-insanim-diyerek-yanit-veren-suriyeli-genc-kulliyede-agirlandi-1059067186.html

Irkçı ifadelere 'Ben bir insanım' diyerek yanıt veren Suriyeli genç, Külliye'de ağırlandı

Irkçı ifadelere 'Ben bir insanım' diyerek yanıt veren Suriyeli genç, Külliye'de ağırlandı

Sokak röportajında ırkçı ve nefret içerikli sözlere “Ben bir insanım!” diyerek tepki gösteren 17 yaşındaki Suriyeli Ahmet Kanjo... 24.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-24T08:06+0300

2022-07-24T08:06+0300

2022-07-24T08:22+0300

türkiye

suriye

röportaj

külliye

ahmet kanjo

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Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre İstanbul Üsküdar’da gerçekleştirilen sokak röportajında kendisine yöneltilen ırkçı nefret içerikli sözlere “Kimim ben? Ben bir insanım!” diyerek tepki gösteren 17 yaşındaki Suriyeli Ahmet Kanjo, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanı Mustafa Akış tarafından külliyeye davet edilen Kanjo, babası ile birlikte Ankara’ya geldi. Akış’la görüşmesinde Türkiye’ye geldikten sonra başından geçenleri anlatan Kanjo, okul hayatında başarılı biri olmasına rağmen ırkçı söylemler sebebiyle mobbingle karşı karşıya kaldığını ifade etti. Söz konusu sokak röportajı sırasında etrafındaki insanların ‘Ne işin var burada’, ‘Yürü git konuşma fazla’, ‘Size o kadar gıcık oluyoruz ki...’, ‘Sustur şunu’, ‘Suriyeliler burada sapıklık yapıyor’, şeklinde tepki gösterdiğini hatırlatan Kanjo, bu tepkilere ‘Ben kimim, ben bir insanım’ diye bağırarak karşılık verdiğini anlattı. Kanjo “O anda ne dediğimi bilmiyordum açıkçası. Sosyal medyadaki ‘Ben bir insanım’ dediğimi de hatırlamıyorum. Sonra dinleyince fark ettim” dedi. Kanjo, Akış’a bir yandan üniversiteye hazırlandığını, bir yandan hamburgercide çalışarak ailesine destek olmaya çalıştığını söyledi. Mühendis olmak istediğini belirten Kanjo, sokak röportajında yaşananlardan sonra devlet yetkililerinden ve vatandaşlardan çok sayıda destek telefonu aldığını da anlattı.'Aslında oradaki videodaki kişiler bütün Türk halkını temsil eden bireyler değil'Öte yandan Kanjo önceki gün Ahaber'e verdiği röportajda da şunları söyledi: "Yolda gidiyordum arkadaşımla. Yolda toplanmış kişiler gördüm. Ekonomiyle ilgili konuşuyorlardı. Ben de dinledim sadece. Sonra 'Suriyeli' kelimesini duydum. '786 bin Suriyeli vatandaşlık aldı' diye. Benim kafama takılan oydu. Orada herkes bana dalmışken biraz sıkışmış gibi hissettim kendimi. Bunu beklemiyordum ama daha iyi bir sonuca varmak için devam etmek istedim.Aslında oradaki videodaki kişiler bütün Türk halkını temsil eden bireyler değil. Ben orada kötü bir muamele görmüş olsam da yorumlara baktıktan sonra gerçekten şaşırdım. Bakış açım değişmiş olsa da tersine döndü diyebilirim. Çünkü yorumların çoğu benimle beraberdi."

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suriye, röportaj, külliye, ahmet kanjo