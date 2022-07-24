https://tr.sputniknews.com/20220724/kaddafinin-ogluna-ait-100-milyon-dolarlik-malvarliginin-libyaya-iadesi-kararina-annesinden-itiraz-1059064631.html

Kaddafi’nin oğluna ait 100 milyon dolarlık malvarlığının Libya'ya iadesi kararına annesinden itiraz

Kaddafi’nin oğluna ait 100 milyon dolarlık malvarlığının Libya'ya iadesi kararına annesinden itiraz

Libya’nın devrik lideri Muammer Kaddafi’nin eşi Safiye Ferkaş, Malta mahkemesinin ölen oğulları Mutasım Kaddafi’ye ait olan ve Valletta Bankası’nda bulunan 100... 24.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-24T05:18+0300

2022-07-24T05:18+0300

2022-07-24T05:18+0300

politika

libya

muammer kaddafi

mal varlığı

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Al Jazeera’nın aktardığı bilgiye göre, Safiye Ferkaş ve avukatları, temyiz dilekçelerinde Malta mahkemesinin karar için gerekli yetkiye sahip olmadığını savunuyor.Öte yandan Libya’nın, Valletta Bankası’nı Mutasım Kaddafi’ye hesap açmasından ötürü suçladığı belirtildi.Malta mahkemesinin geçtiğimiz ay 100 milyon doların Libya’ya iade edilmesine karar verdiği belirtilirken temyiz başvurusuna dair duruşma tarihinin henüz netleşmediği vurgulandı.

https://tr.sputniknews.com/20190705/ikinci-kaddafi-olmayacak-libyada-isyanci-general-neden-yenildi-1039575035.html

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libya, muammer kaddafi, mal varlığı