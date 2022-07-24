https://tr.sputniknews.com/20220724/kaddafinin-ogluna-ait-100-milyon-dolarlik-malvarliginin-libyaya-iadesi-kararina-annesinden-itiraz-1059064631.html
Kaddafi’nin oğluna ait 100 milyon dolarlık malvarlığının Libya'ya iadesi kararına annesinden itiraz
Kaddafi’nin oğluna ait 100 milyon dolarlık malvarlığının Libya'ya iadesi kararına annesinden itiraz
Libya’nın devrik lideri Muammer Kaddafi’nin eşi Safiye Ferkaş, Malta mahkemesinin ölen oğulları Mutasım Kaddafi’ye ait olan ve Valletta Bankası’nda bulunan 100... 24.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-24T05:18+0300
2022-07-24T05:18+0300
2022-07-24T05:18+0300
politika
libya
muammer kaddafi
mal varlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/11/1043420188_0:230:2827:1820_1920x0_80_0_0_30bd43f02489e411117b0add5366f695.jpg
Al Jazeera’nın aktardığı bilgiye göre, Safiye Ferkaş ve avukatları, temyiz dilekçelerinde Malta mahkemesinin karar için gerekli yetkiye sahip olmadığını savunuyor.Öte yandan Libya’nın, Valletta Bankası’nı Mutasım Kaddafi’ye hesap açmasından ötürü suçladığı belirtildi.Malta mahkemesinin geçtiğimiz ay 100 milyon doların Libya’ya iade edilmesine karar verdiği belirtilirken temyiz başvurusuna dair duruşma tarihinin henüz netleşmediği vurgulandı.
https://tr.sputniknews.com/20190705/ikinci-kaddafi-olmayacak-libyada-isyanci-general-neden-yenildi-1039575035.html
libya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/11/1043420188_47:0:2778:2048_1920x0_80_0_0_e272eb5ee44260088717bda8e2f7484a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
libya, muammer kaddafi, mal varlığı
Kaddafi’nin oğluna ait 100 milyon dolarlık malvarlığının Libya'ya iadesi kararına annesinden itiraz
Abone ol
Libya’nın devrik lideri Muammer Kaddafi’nin eşi Safiye Ferkaş, Malta mahkemesinin ölen oğulları Mutasım Kaddafi’ye ait olan ve Valletta Bankası’nda bulunan 100 milyon dolarlık malvarlığını Libya’ya iade etme kararına itiraz etti.
Al Jazeera’nın aktardığı bilgiye göre, Safiye Ferkaş ve avukatları, temyiz dilekçelerinde Malta mahkemesinin karar için gerekli yetkiye sahip olmadığını savunuyor.
Öte yandan Libya’nın, Valletta Bankası’nı Mutasım Kaddafi’ye hesap açmasından ötürü suçladığı belirtildi.
Malta mahkemesinin geçtiğimiz ay 100 milyon doların Libya’ya iade edilmesine karar verdiği belirtilirken temyiz başvurusuna dair duruşma tarihinin henüz netleşmediği vurgulandı.