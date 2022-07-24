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Kaddafi’nin oğluna ait 100 milyon dolarlık malvarlığının Libya'ya iadesi kararına annesinden itiraz
Kaddafi’nin oğluna ait 100 milyon dolarlık malvarlığının Libya'ya iadesi kararına annesinden itiraz
Libya’nın devrik lideri Muammer Kaddafi’nin eşi Safiye Ferkaş, Malta mahkemesinin ölen oğulları Mutasım Kaddafi’ye ait olan ve Valletta Bankası’nda bulunan 100... 24.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-24T05:18+0300
2022-07-24T05:18+0300
politika
libya
muammer kaddafi
mal varlığı
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Al Jazeera’nın aktardığı bilgiye göre, Safiye Ferkaş ve avukatları, temyiz dilekçelerinde Malta mahkemesinin karar için gerekli yetkiye sahip olmadığını savunuyor.Öte yandan Libya’nın, Valletta Bankası’nı Mutasım Kaddafi’ye hesap açmasından ötürü suçladığı belirtildi.Malta mahkemesinin geçtiğimiz ay 100 milyon doların Libya’ya iade edilmesine karar verdiği belirtilirken temyiz başvurusuna dair duruşma tarihinin henüz netleşmediği vurgulandı.
https://tr.sputniknews.com/20190705/ikinci-kaddafi-olmayacak-libyada-isyanci-general-neden-yenildi-1039575035.html
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libya, muammer kaddafi, mal varlığı

Kaddafi’nin oğluna ait 100 milyon dolarlık malvarlığının Libya'ya iadesi kararına annesinden itiraz

05:18 24.07.2022
© AP Photo / Bela SzandelszkyLibya - Sirte kentinde eski Libya lideri Muammer Kaddafi
Libya - Sirte kentinde eski Libya lideri Muammer Kaddafi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2022
© AP Photo / Bela Szandelszky
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Libya’nın devrik lideri Muammer Kaddafi’nin eşi Safiye Ferkaş, Malta mahkemesinin ölen oğulları Mutasım Kaddafi’ye ait olan ve Valletta Bankası’nda bulunan 100 milyon dolarlık malvarlığını Libya’ya iade etme kararına itiraz etti.
Al Jazeera’nın aktardığı bilgiye göre, Safiye Ferkaş ve avukatları, temyiz dilekçelerinde Malta mahkemesinin karar için gerekli yetkiye sahip olmadığını savunuyor.
Öte yandan Libya’nın, Valletta Bankası’nı Mutasım Kaddafi’ye hesap açmasından ötürü suçladığı belirtildi.
Malta mahkemesinin geçtiğimiz ay 100 milyon doların Libya’ya iade edilmesine karar verdiği belirtilirken temyiz başvurusuna dair duruşma tarihinin henüz netleşmediği vurgulandı.
Libya’nın başkenti Trablus yakınlarında göçmenlerin tutulduğu bir merkeze düzenlenen hava saldırısında en az 40 kişi hayatını kaybederken, 80 kişi yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2019
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