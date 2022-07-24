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Kazaya ilk müdahale mehter takımından geldi: 'Konsere yarım saat geç çıksak da bir şey olmaz'
Kazaya ilk müdahale mehter takımından geldi: 'Konsere yarım saat geç çıksak da bir şey olmaz'
Ankara karayolunda meydana gelen trafik kazasına ilk müdahaleyi Afyon’dan konserden dönen mehter takımı üyeleri yaptı. Kaza nedeniyle şoka giren yolculara su... 24.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-24T08:53+0300
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denizli
mehter takımı
kaza
yaşam
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Denizli’nin Pamukkale İlçesi’ne bağlı Akhan Mahallesi’nde Ankara yolu üzerinde trafik kazası meydana geldi. Afyon’dan konserden dönen Fetih 1453 Mehter Takımı'nın araçlarının önünde meydana gelen kazaya ilk müdahaleyi mehter takımı üyeleri yaptı. Kaza nedeniyle şoka giren iki kişiye su vererek sakinleştiren mehter takımı üyeleri ambulanslar olay yerine ulaşana kadar bekledi. Çeşitli etkinliklere ve konserlere katılmak için sürekli yolculuk yaptıklarını ‘Önce insan’ diyerek meydana gelen trafik kazasında şoka girenlere yardım ettiklerini anlatan mehter başı Oğuz Sırlı şunları söyledi: “Afyon’dan konserden dönerken önümüzde seyir eden kamyon bir otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil refüje çıkarak durabildi. Önümüzde meydana gelen kazayı görmezden gelemezdik. Mehter takımımızdaki tüm arkadaşlarımızla birlikte aracımızdan inerek kaza nedeniyle şoka giren iki kişiye yardıma koştuk. Su verdik, sakinleştirmeye çalıştık. Olay yerine ambulanslar gelene kadar şoka giren kazazedelerin yanlarından ayrılmadık. İnsanlık görevimizi yaptık. Konserden dönüyorduk, konser için gidiyor olsak bile yine durur kaza yapanların yardımına koşardık. Biz önce insan diyoruz. Konsere yarım saat geç çıksak da bir şey olmaz. Önemli olan cana bir şey gelmesin."
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denizli, mehter takımı, kaza

Kazaya ilk müdahale mehter takımından geldi: 'Konsere yarım saat geç çıksak da bir şey olmaz'

08:53 24.07.2022 (güncellendi: 08:54 24.07.2022)
© İHA / HASAN DURNAMehter takımı- Kaza
Mehter takımı- Kaza - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2022
© İHA / HASAN DURNA
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Ankara karayolunda meydana gelen trafik kazasına ilk müdahaleyi Afyon’dan konserden dönen mehter takımı üyeleri yaptı. Kaza nedeniyle şoka giren yolculara su veren sakinleştiren mehteran, ambulanslar gelene kadar olay yerinden ayrılmadı.
Denizli’nin Pamukkale İlçesi’ne bağlı Akhan Mahallesi’nde Ankara yolu üzerinde trafik kazası meydana geldi. Afyon’dan konserden dönen Fetih 1453 Mehter Takımı'nın araçlarının önünde meydana gelen kazaya ilk müdahaleyi mehter takımı üyeleri yaptı. Kaza nedeniyle şoka giren iki kişiye su vererek sakinleştiren mehter takımı üyeleri ambulanslar olay yerine ulaşana kadar bekledi.
Çeşitli etkinliklere ve konserlere katılmak için sürekli yolculuk yaptıklarını ‘Önce insan’ diyerek meydana gelen trafik kazasında şoka girenlere yardım ettiklerini anlatan mehter başı Oğuz Sırlı şunları söyledi: “Afyon’dan konserden dönerken önümüzde seyir eden kamyon bir otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil refüje çıkarak durabildi. Önümüzde meydana gelen kazayı görmezden gelemezdik. Mehter takımımızdaki tüm arkadaşlarımızla birlikte aracımızdan inerek kaza nedeniyle şoka giren iki kişiye yardıma koştuk. Su verdik, sakinleştirmeye çalıştık. Olay yerine ambulanslar gelene kadar şoka giren kazazedelerin yanlarından ayrılmadık. İnsanlık görevimizi yaptık. Konserden dönüyorduk, konser için gidiyor olsak bile yine durur kaza yapanların yardımına koşardık. Biz önce insan diyoruz. Konsere yarım saat geç çıksak da bir şey olmaz. Önemli olan cana bir şey gelmesin."
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