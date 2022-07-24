https://tr.sputniknews.com/20220724/kilicdaroglu-afganli-kardeslerimizi-irana-iade-edecegiz-1059084223.html

Kılıçdaroğlu: Afganlı kardeşlerimizi İran'a iade edeceğiz

Kılıçdaroğlu: Afganlı kardeşlerimizi İran'a iade edeceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Afganlı kardeşlerimiz binlerce kilometreden çıkıp Afganistan'dan İran topraklarını aşıp Türkiye'ye geliyor, onları... 24.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-24T21:33+0300

2022-07-24T21:33+0300

2022-07-24T21:33+0300

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Balıkesir kent merkezindeki Kuvayi Milliye Meydanı'nda partisince organize edilen "Milletin Sesi Mitingi"ne katılan Kılıçdaroğlu, TBMM açıldığında Lozan'ın kabulünün yıl dönümünün bayram ilan edilmesi için kanun teklifi vereceklerini söyledi.Kurtuluş Savaşı'nın tüm mazlum milletlere örnek olduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduktan sonra birçok cumhuriyete örnek teşkil ettiğini kaydetti.Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM açıldığında Balıkesir'e İstiklal Madalyası verilmesi için de kanun teklifi vereceklerini belirtti.Cumhuriyetin ilk yüzyılında başarılar da kazanıldığını, acılar da çekildiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Başbakanlar, bakanlar idam edildi, gencecik evlatlarımız idam sehpalarında hayatlarını kaybettiler. 'Bir sağdan, bir soldan olsun' dediler, gencecik evlatlarımızı astılar. 'O ailelerle oturup konuşmak, helalleşmek zorundayız' dedim. Artık kucaklaşma zamanı" ifadesini kullandı.Vatan ve bayrağın kırmızı çizgileri olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:Türkiye'nin çıkarları için mücadele ettiklerini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Biz beraber olmak, birlikte olmak zorundayız, birlikte mücadele etmek zorundayız. Bize güvenin, bize inanın, bizimle yürüyün" dedi.'Suriyeli kardeşlerimizi dört aşamalı bir planla kendi ülkelerine davulla, zurnayla göndereceğiz'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimde iktidara geldikleri takdirde çiftçilerin çektikleri kredilerin faizlerini sıfırlayacaklarını söyledi.Çiftçilerin ektiği ürünlerden, beslediği hayvanlardan dolayı zarar etmesine izin vermeyeceklerini aktaran Kılıçdaroğlu, "Bizim felsefemiz, bu ülkede alın teri dökenler kazanacak. O nedenle öyle para babalarına da asla ve asla izin vermeyeceğiz. Tefecilere, faizcilere, beşli çetelere asla izin vermeyeceğiz. Kadınlar ve gençler, kırsalda çalışmak koşuluyla bunların sosyal güvenlik primlerini devlet ödeyecek. Kadın başkasına mahkum olmayacak, onun sosyal güvenlik primini biz ödeyeceğiz ve o yeri, zamanı geldiğinde emekli olacak." dedi.Sağlıkta yaşanan şiddet olaylarıyla ilgili çalışmalar yapacaklarını belirten Kılıçdaroğlu, şunları aktardı:'Cumhuriyetin ikinci yüzyılında güzel cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağız'CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, aileler için aile destekleri sigortası uygulaması yapacaklarını dile getirerek, maddi durumu iyi olmayan kadınlar için de çalışmalar gerçekleştireceklerini söyledi.Her eve huzuru getireceklerini belirten Kılıçdaroğlu, iktidara geldikleri takdirde 24 saat içerisinde İstanbul Sözleşmesi'ni yürürlüğe koyacaklarını belirtti.Değişimi kendilerinin gerçekleştireceğini aktaran Kemal Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:Mitinge vatandaşların ve partililerin yanı sıra CHP'li milletvekilleri, CHP grup başkanvekilleri ve CHP'nin ilçe belediye başkanları katıldı.

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türkiye, chp, kemal kılıçdaroğlu, suriyeli, suriyeli sığınmacılar, afgan sığınmacı