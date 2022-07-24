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Kılıçdaroğlu: Lozan, ülkemizin tapu senedidir
Kılıçdaroğlu: Lozan, ülkemizin tapu senedidir
Lozan Barış Antlaşması'nın 99. yıl dönümünü kutlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Parlamento açıldığında vereceğimiz ilk kanun teklifi, Lozan'ın resmi bayram... 24.07.2022, Sputnik Türkiye
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Lozan Barış Antlaşması'nın 99. yıl dönümünü kutladı. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Lozan Barış Antlaşması'ndaki diplomasi zaferiyle Milli Mücadele'nin taçlandığını belirterek şunları kaydetti: "Lozan Barış Antlaşması'nın yıl dönümünde tekrar söylüyorum. Parlamento açıldığında vereceğimiz ilk kanun teklifi, Lozan'ın resmi bayram olarak kabul edilmesinin teklifi olacaktır. Lozan, ülkemizin tapu senedidir. Büyük bir diplomasi zaferine imza atarak bağımsız Türkiye'nin yolunu açan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, İsmet İnönü'yü ve tüm milli mücadele kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyor, Lozan Barış Antlaşması'nın 99. yılını kutluyorum."
https://tr.sputniknews.com/20220723/kilicadaroglu-lozanin-bayram-olarak-kutlanmasini-teklif-olarak-meclise-sunacagim-1059059813.html
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kemal kılıçdaroğlu, chp, lozan

Kılıçdaroğlu: Lozan, ülkemizin tapu senedidir

11:44 24.07.2022
© AAKemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2022
© AA
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Lozan Barış Antlaşması'nın 99. yıl dönümünü kutlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Parlamento açıldığında vereceğimiz ilk kanun teklifi, Lozan'ın resmi bayram olarak kabul edilmesinin teklifi olacaktır. Lozan, ülkemizin tapu senedidir" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Lozan Barış Antlaşması'nın 99. yıl dönümünü kutladı. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Lozan Barış Antlaşması'ndaki diplomasi zaferiyle Milli Mücadele'nin taçlandığını belirterek şunları kaydetti: "Lozan Barış Antlaşması'nın yıl dönümünde tekrar söylüyorum. Parlamento açıldığında vereceğimiz ilk kanun teklifi, Lozan'ın resmi bayram olarak kabul edilmesinin teklifi olacaktır. Lozan, ülkemizin tapu senedidir. Büyük bir diplomasi zaferine imza atarak bağımsız Türkiye'nin yolunu açan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, İsmet İnönü'yü ve tüm milli mücadele kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyor, Lozan Barış Antlaşması'nın 99. yılını kutluyorum."
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2022
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Kılıçadaroğlu: Lozan’ın bayram olarak kutlanmasını teklif olarak Meclise sunacağım
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