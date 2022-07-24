https://tr.sputniknews.com/20220724/kilicdaroglu-lozan-ulkemizin-tapu-senedidir-1059074565.html

Kılıçdaroğlu: Lozan, ülkemizin tapu senedidir

Kılıçdaroğlu: Lozan, ülkemizin tapu senedidir

Lozan Barış Antlaşması'nın 99. yıl dönümünü kutlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Parlamento açıldığında vereceğimiz ilk kanun teklifi, Lozan'ın resmi bayram... 24.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-24T11:44+0300

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türkiye

kemal kılıçdaroğlu

chp

lozan

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Lozan Barış Antlaşması'nın 99. yıl dönümünü kutladı. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Lozan Barış Antlaşması'ndaki diplomasi zaferiyle Milli Mücadele'nin taçlandığını belirterek şunları kaydetti: "Lozan Barış Antlaşması'nın yıl dönümünde tekrar söylüyorum. Parlamento açıldığında vereceğimiz ilk kanun teklifi, Lozan'ın resmi bayram olarak kabul edilmesinin teklifi olacaktır. Lozan, ülkemizin tapu senedidir. Büyük bir diplomasi zaferine imza atarak bağımsız Türkiye'nin yolunu açan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, İsmet İnönü'yü ve tüm milli mücadele kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyor, Lozan Barış Antlaşması'nın 99. yılını kutluyorum."

https://tr.sputniknews.com/20220723/kilicadaroglu-lozanin-bayram-olarak-kutlanmasini-teklif-olarak-meclise-sunacagim-1059059813.html

türkiye

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kemal kılıçdaroğlu, chp, lozan