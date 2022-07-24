https://tr.sputniknews.com/20220724/lavrov-tahil-tasiyan-gemilere-rusya-turkiye-ve-diger-bir-katilimci-refakat-edecek-1059083327.html
Lavrov: Tahıl taşıyan gemilere Rusya, Türkiye ve diğer bir katılımcı refakat edecek
Lavrov: Tahıl taşıyan gemilere Rusya, Türkiye ve diğer bir katılımcı refakat edecek
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna tahılını taşıyan gemilere Karadeniz'de Rusya ve Türkiye ile birlikte üçüncü bir tarafın daha eşlik edeceğini, bu... 24.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-24T19:52+0300
2022-07-24T19:52+0300
2022-07-24T19:52+0300
ukrayna krizi
ukrayna krizi
ukrayna
rusya
tahıl
türkiye
sergey lavrov
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Arap Birliği üye ülkelerinin daimi temsilcileri ile bir araya gelen Lavrov, Ukrayna tahılını taşıyan gemilere Karadeniz'de Rusya ve Türkiye ile birlikte üçüncü bir tarafın daha eşlik edeceğini, bu tarafın daha sonra belirleneceğini söyledi.Lavrov, “İstanbul'da anlaşmaya varmayı başardık. Ukrayna mayınları temizliyor, gemilerin açılmasını sağlıyor, Rusya, Türkiye ve belirlenecek diğer bir katılımcı da gemiye İstanbul Boğazı’na kadar eşlik ediyor” diye konuştu.Rus diplomat, İstanbul'daki anlaşmalar ile eşzamanlı olarak imzalanan Rusya-BM mutabakatının ‘BM Genel Sekreteri'ne süreci başlatma, Batılı ülkeleri ikna etme ve Rus tahıl ihracatına getirilen tüm kısıtlamaların kaldırılması konusunda karar vermelerini sağlama taahhüdü getirdiğini’ kaydetti.Gıdanın doğrudan Rusya’ya yönelik kısıtlamalara tabi olmamasına rağmen, gıda taşıyan Rus gemilerinin yabancı limanlara girmesine, yabancı gemilerin tahıl için Rus limanlarına girmesine, ödeme ve sigorta mekanizmalarına kısıtlamalar getirildiğini ve bu durumun küresel krizi daha da ağırlaştırdığını vurgulayan Lavrov, krizin Rusya’nın suçu olmadığını, koronavirüs pandemisi nedeniyle tedarik zincirlerinin bozulması, gıda ve ilaç ödemeleri için ABD ve AB'de kontrolsüz para basılması, ayrıca Kuzey Afrika’da 4 yıl üst üste kuraklığın baş göstermesi nedeniyle meydana geldiğini vurguladı.
https://tr.sputniknews.com/20220724/ukraynanin-uc-limaninda-tahil-koridorlari-olusturulmaya-baslandi-1059082866.html
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ukrayna krizi, ukrayna, rusya, tahıl, türkiye, sergey lavrov
Lavrov: Tahıl taşıyan gemilere Rusya, Türkiye ve diğer bir katılımcı refakat edecek
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna tahılını taşıyan gemilere Karadeniz'de Rusya ve Türkiye ile birlikte üçüncü bir tarafın daha eşlik edeceğini, bu tarafın daha sonra belirleneceğini belirtti.
Arap Birliği üye ülkelerinin daimi temsilcileri ile bir araya gelen Lavrov, Ukrayna tahılını taşıyan gemilere Karadeniz'de Rusya ve Türkiye ile birlikte üçüncü bir tarafın daha eşlik edeceğini, bu tarafın daha sonra belirleneceğini söyledi.
Lavrov, “İstanbul'da anlaşmaya varmayı başardık. Ukrayna mayınları temizliyor, gemilerin açılmasını sağlıyor, Rusya, Türkiye ve belirlenecek diğer bir katılımcı da gemiye İstanbul Boğazı’na kadar eşlik ediyor” diye konuştu.
Rus diplomat, İstanbul'daki anlaşmalar ile eşzamanlı olarak imzalanan Rusya-BM mutabakatının ‘BM Genel Sekreteri'ne süreci başlatma, Batılı ülkeleri ikna etme ve Rus tahıl ihracatına getirilen tüm kısıtlamaların kaldırılması konusunda karar vermelerini sağlama taahhüdü getirdiğini’ kaydetti.
Gıdanın doğrudan Rusya’ya yönelik kısıtlamalara tabi olmamasına rağmen, gıda taşıyan Rus gemilerinin yabancı limanlara girmesine, yabancı gemilerin tahıl için Rus limanlarına girmesine, ödeme ve sigorta mekanizmalarına kısıtlamalar getirildiğini ve bu durumun küresel krizi daha da ağırlaştırdığını vurgulayan Lavrov, krizin Rusya’nın suçu olmadığını, koronavirüs pandemisi nedeniyle tedarik zincirlerinin bozulması, gıda ve ilaç ödemeleri için ABD ve AB'de kontrolsüz para basılması, ayrıca Kuzey Afrika’da 4 yıl üst üste kuraklığın baş göstermesi nedeniyle meydana geldiğini vurguladı.