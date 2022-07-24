https://tr.sputniknews.com/20220724/luiz-gustavo-al-nassra-transfer-oldu-1059070760.html
Luiz Gustavo, Al Nassr'a transfer oldu
Luiz Gustavo, Al Nassr'a transfer oldu
Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Gustavo'nun transferi için Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'la anlaşma sağladı. 24.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-24T10:03+0300
2022-07-24T10:03+0300
2022-07-24T10:11+0300
luiz gustavo
spor
suudi arabistan
fenerbahçe
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0d/1057348709_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_4ea40b74316b0b0632196cb221f68a0d.jpg
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada 35 yaşındaki orta saha oyuncusu Luiz Gustavo'nun transferi için Al Nassr'la anlaşıldığı duyuruldu. Açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Luiz Gustavo, Al Nassr kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncuya sağlık kontrollerinden geçmesi ve süreci tamamlaması adına izin verilmiştir" denildi.Al Nassr da sosyal medya hesapları üzerinden bir açıklama yaparak, Luiz Gustavo'nun takımın İspanya'daki kampına katılacağını duyurdu.Luiz Gustavo üç sezon boyunca formasını terlettiği Fenerbahçe ile 97 maça çıktı, 5 gol attı.
https://tr.sputniknews.com/20220613/fenerbahceden-umit-ozdaga-gustavo-tepkisi-geri-adim-atilmasini-bekliyoruz-1057348863.html
suudi arabistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0d/1057348709_162:0:810:486_1920x0_80_0_0_252e8195d1261232c8786dba3be437a0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
luiz gustavo, suudi arabistan, fenerbahçe
Luiz Gustavo, Al Nassr'a transfer oldu
10:03 24.07.2022 (güncellendi: 10:11 24.07.2022) Abone ol
Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Gustavo'nun transferi için Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'la anlaşma sağladı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada 35 yaşındaki orta saha oyuncusu Luiz Gustavo'nun transferi için Al Nassr'la anlaşıldığı duyuruldu. Açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Luiz Gustavo, Al Nassr kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncuya sağlık kontrollerinden geçmesi ve süreci tamamlaması adına izin verilmiştir" denildi.
Al Nassr da sosyal medya hesapları üzerinden bir açıklama yaparak, Luiz Gustavo'nun takımın İspanya'daki kampına katılacağını duyurdu.
Luiz Gustavo üç sezon boyunca formasını terlettiği Fenerbahçe ile 97 maça çıktı, 5 gol attı.