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Luiz Gustavo, Al Nassr'a transfer oldu
Luiz Gustavo, Al Nassr'a transfer oldu
Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Gustavo'nun transferi için Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'la anlaşma sağladı. 24.07.2022, Sputnik Türkiye
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luiz gustavo
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suudi arabistan
fenerbahçe
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Fenerbahçe'den yapılan açıklamada 35 yaşındaki orta saha oyuncusu Luiz Gustavo'nun transferi için Al Nassr'la anlaşıldığı duyuruldu. Açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Luiz Gustavo, Al Nassr kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncuya sağlık kontrollerinden geçmesi ve süreci tamamlaması adına izin verilmiştir" denildi.Al Nassr da sosyal medya hesapları üzerinden bir açıklama yaparak, Luiz Gustavo'nun takımın İspanya'daki kampına katılacağını duyurdu.Luiz Gustavo üç sezon boyunca formasını terlettiği Fenerbahçe ile 97 maça çıktı, 5 gol attı.
https://tr.sputniknews.com/20220613/fenerbahceden-umit-ozdaga-gustavo-tepkisi-geri-adim-atilmasini-bekliyoruz-1057348863.html
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luiz gustavo, suudi arabistan, fenerbahçe

Luiz Gustavo, Al Nassr'a transfer oldu

10:03 24.07.2022 (güncellendi: 10:11 24.07.2022)
© AALuiz Gustavo
Luiz Gustavo - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2022
© AA
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Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Gustavo'nun transferi için Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'la anlaşma sağladı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada 35 yaşındaki orta saha oyuncusu Luiz Gustavo'nun transferi için Al Nassr'la anlaşıldığı duyuruldu. Açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Luiz Gustavo, Al Nassr kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncuya sağlık kontrollerinden geçmesi ve süreci tamamlaması adına izin verilmiştir" denildi.
Al Nassr da sosyal medya hesapları üzerinden bir açıklama yaparak, Luiz Gustavo'nun takımın İspanya'daki kampına katılacağını duyurdu.
Luiz Gustavo üç sezon boyunca formasını terlettiği Fenerbahçe ile 97 maça çıktı, 5 gol attı.
Luiz Gustavo - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2022
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