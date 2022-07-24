https://tr.sputniknews.com/20220724/macaristan-basbakani-orban-macarlar-karma-irk-olmak-istemiyor-1059065497.html

Macaristan Başbakanı Orban: Macarlar karma ırk olmak istemiyor

Macaristan Başbakanı Orban: Macarlar karma ırk olmak istemiyor

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Romanya'daki bir konuşmasında, Rusya-Ukrayna krizine dair konuştu ve ülkesindeki göçmenlerin durumunu değerlendirdi. 24.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-24T06:23+0300

2022-07-24T06:23+0300

2022-07-24T06:36+0300

macaristan

viktor orban

islam

rusya

ukrayna

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/18/1059065583_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_7f4ad56a5e53532b91833d938beb6246.jpg

Macar Haber Ajansı'nın (MTI) haberine göre Başbakan Orban, Romanya'da katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Rusya'nın Ukrayna'nın NATO üyesi yapılmaması gibi açık güvenlik taleplerinde bulunduğunu hatırlatarak, eski ABD Başkanı Donald Trump ve eski Almanya Başbakanı Angela Merkel görevlerine devam etmiş olsalardı operasyonun hiç başlamamış olacağını savundu. Bununla birlikte 2050 civarında Avrupa'nın büyük şehirlerinde Avrupa kökenli olmayan kişilerin çoğunlukta olacağını savunan Orban, Macarların karma ırk olmak istemediğini ve gelecek nesillerin, sürekli Avrupa'ya doğru ilerleyen İslam medeniyetinin genişlemesini sadece güneyde değil batı sınırında da durdurulması konusunda hazırlanması gerektiğini söyledi.

https://tr.sputniknews.com/20220723/macaristan-basbakani-avrupa-rus-karsiti-yaptirimlar-nedeniyle-simdiden-dort-hukumeti-kaybetti-1059047937.html

macaristan

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

macaristan, viktor orban, islam, rusya, ukrayna