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Macaristan Başbakanı Orban: Macarlar karma ırk olmak istemiyor
Macaristan Başbakanı Orban: Macarlar karma ırk olmak istemiyor
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Romanya'daki bir konuşmasında, Rusya-Ukrayna krizine dair konuştu ve ülkesindeki göçmenlerin durumunu değerlendirdi. 24.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-24T06:23+0300
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Macar Haber Ajansı'nın (MTI) haberine göre Başbakan Orban, Romanya'da katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Rusya'nın Ukrayna'nın NATO üyesi yapılmaması gibi açık güvenlik taleplerinde bulunduğunu hatırlatarak, eski ABD Başkanı Donald Trump ve eski Almanya Başbakanı Angela Merkel görevlerine devam etmiş olsalardı operasyonun hiç başlamamış olacağını savundu. Bununla birlikte 2050 civarında Avrupa'nın büyük şehirlerinde Avrupa kökenli olmayan kişilerin çoğunlukta olacağını savunan Orban, Macarların karma ırk olmak istemediğini ve gelecek nesillerin, sürekli Avrupa'ya doğru ilerleyen İslam medeniyetinin genişlemesini sadece güneyde değil batı sınırında da durdurulması konusunda hazırlanması gerektiğini söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20220723/macaristan-basbakani-avrupa-rus-karsiti-yaptirimlar-nedeniyle-simdiden-dort-hukumeti-kaybetti-1059047937.html
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Macaristan Başbakanı Orban: Macarlar karma ırk olmak istemiyor
06:23 24.07.2022 (güncellendi: 06:36 24.07.2022) Abone ol
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Romanya'daki bir konuşmasında, Rusya-Ukrayna krizine dair konuştu ve ülkesindeki göçmenlerin durumunu değerlendirdi.
Macar Haber Ajansı'nın (MTI) haberine göre Başbakan Orban, Romanya'da katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Rusya'nın Ukrayna'nın NATO üyesi yapılmaması gibi açık güvenlik taleplerinde bulunduğunu hatırlatarak, eski ABD Başkanı Donald Trump ve eski Almanya Başbakanı Angela Merkel görevlerine devam etmiş olsalardı operasyonun hiç başlamamış olacağını savundu.
Bununla birlikte 2050 civarında Avrupa'nın büyük şehirlerinde Avrupa kökenli olmayan kişilerin çoğunlukta olacağını savunan Orban, Macarların karma ırk olmak istemediğini ve gelecek nesillerin, sürekli Avrupa'ya doğru ilerleyen İslam medeniyetinin genişlemesini sadece güneyde değil batı sınırında da durdurulması konusunda hazırlanması gerektiğini söyledi.