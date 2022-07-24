https://tr.sputniknews.com/20220724/manisada-orman-yangini-20-ev-bosaltildi-40-kisi-tahliye-edildi-alevlere-mudahale-suruyor-1059084592.html
Manisa'da orman yangını: 20 ev boşaltıldı, 40 kişi tahliye edildi, alevlere müdahale sürüyor
Manisa'da orman yangını: 20 ev boşaltıldı, 40 kişi tahliye edildi, alevlere müdahale sürüyor
Manisa'nın Akhisar ilçesindeki bir otluk bölgede başlayan yangın, tarım arazisi ve ormana da sıçrayarak devam ediyor. Ekiplerin havadan ve karadan müdahaleyi... 24.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-24T21:48+0300
2022-07-24T21:48+0300
2022-07-24T21:48+0300
türkiye
manisa
orman yangını
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Manisa, alevlere teslim oldu. Akhisar ilçesi Seğirdim Çaltıçukuru mevkii Şehitler-Hasköy-Durasıl Mahalleleri arasında saat 17.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenden dolayı başlayan ot yangını rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.Ekiplerin kısa sürede müdahale etmesine rağmen rüzgarın etkisiyle yangın büyümeye başladı. Orman yangını sebebiyle 20 ev boşaltılırken, yaklaşık 40 kişi bölgeden tahliye edildi. Yangına 10 helikopter, 8 uçak, 40 arazöz, 8 dozer, 15 su tankeri, 1 jandarma komando timi, 4 TOMA, 9 asayiş timi, 2 trafik timi ile müdahale ediliyor.Yangında şuana kadar ölü veya yaralı olmadığı öğrenilirken 8 evin tamamen yanarak küle döndüğü öğrenildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
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manisa, orman yangını
Manisa'da orman yangını: 20 ev boşaltıldı, 40 kişi tahliye edildi, alevlere müdahale sürüyor
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Manisa'nın Akhisar ilçesindeki bir otluk bölgede başlayan yangın, tarım arazisi ve ormana da sıçrayarak devam ediyor. Ekiplerin havadan ve karadan müdahaleyi sürdürdüğü yangında 20 ev boşaltılarak 40 kişi yangın bölgesinden tahliye edildi.
Manisa, alevlere teslim oldu. Akhisar ilçesi Seğirdim Çaltıçukuru mevkii Şehitler-Hasköy-Durasıl Mahalleleri arasında saat 17.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenden dolayı başlayan ot yangını rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
Ekiplerin kısa sürede müdahale etmesine rağmen rüzgarın etkisiyle yangın büyümeye başladı. Orman yangını sebebiyle 20 ev boşaltılırken, yaklaşık 40 kişi bölgeden tahliye edildi. Yangına 10 helikopter, 8 uçak, 40 arazöz, 8 dozer, 15 su tankeri, 1 jandarma komando timi, 4 TOMA, 9 asayiş timi, 2 trafik timi ile müdahale ediliyor.
Yangında şuana kadar ölü veya yaralı olmadığı öğrenilirken 8 evin tamamen yanarak küle döndüğü öğrenildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.