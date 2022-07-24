https://tr.sputniknews.com/20220724/manisada-orman-yangini-20-ev-bosaltildi-40-kisi-tahliye-edildi-alevlere-mudahale-suruyor-1059084592.html

Manisa'da orman yangını: 20 ev boşaltıldı, 40 kişi tahliye edildi, alevlere müdahale sürüyor

Manisa'da orman yangını: 20 ev boşaltıldı, 40 kişi tahliye edildi, alevlere müdahale sürüyor

Manisa'nın Akhisar ilçesindeki bir otluk bölgede başlayan yangın, tarım arazisi ve ormana da sıçrayarak devam ediyor. Ekiplerin havadan ve karadan müdahaleyi... 24.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-24T21:48+0300

2022-07-24T21:48+0300

2022-07-24T21:48+0300

türkiye

manisa

orman yangını

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Manisa, alevlere teslim oldu. Akhisar ilçesi Seğirdim Çaltıçukuru mevkii Şehitler-Hasköy-Durasıl Mahalleleri arasında saat 17.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenden dolayı başlayan ot yangını rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.Ekiplerin kısa sürede müdahale etmesine rağmen rüzgarın etkisiyle yangın büyümeye başladı. Orman yangını sebebiyle 20 ev boşaltılırken, yaklaşık 40 kişi bölgeden tahliye edildi. Yangına 10 helikopter, 8 uçak, 40 arazöz, 8 dozer, 15 su tankeri, 1 jandarma komando timi, 4 TOMA, 9 asayiş timi, 2 trafik timi ile müdahale ediliyor.Yangında şuana kadar ölü veya yaralı olmadığı öğrenilirken 8 evin tamamen yanarak küle döndüğü öğrenildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

türkiye

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manisa, orman yangını