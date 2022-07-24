https://tr.sputniknews.com/20220724/national-interest-cin-ve-iran-rusyanin-ukrayna-ihtilafina-yonelik-vizyonunu-acikca-destekliyor-1059085311.html
National Interest: Çin ve İran, Rusya’nın Ukrayna ihtilafına yönelik vizyonunu açıkça destekliyor
National Interest: Çin ve İran, Rusya’nın Ukrayna ihtilafına yönelik vizyonunu açıkça destekliyor
ABD merkezli National Interest dergisi, Çin ve İran’ın Rusya’nın Ukrayna ihtilafına yönelik vizyonunu açıkça desteklediklerini yazdı. 24.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-24T22:30+0300
2022-07-24T22:30+0300
2022-07-24T22:30+0300
ukrayna krizi
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ukrayna krizi
ukrayna
national interest
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Dergide yayınlanan Mark Episkopos imzalı makalede, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Tahran ziyaretinin Batı için ‘endişe verici bir fenomeni’ ortaya koyduğu belirtildi.“Batı’nın dışındaki dünyanın önemli bir kısmı tarafsızlığını koruyor veya Çin ve İran örneğinde olduğu gibi, Rusya'nın çatışma vizyonunu açıkça destekliyor" ifadelerini kullanan yazar, ‘Avrupalı ve Amerikalı politikacıların Kremlin'e karşı birleşik küresel cephe oluşturmaya yönelik sürekli girişimlerine’ rağmen farklı bir bakış açısının olduğuna işaret etti.Episkopos, “Uzmanların Batı'nın Moskova'yı ekonomik ve siyasi olarak tecrit etme kampanyasının başarısız olduğunu göstermeyi amaçladığını söylediği bir haftalık Rus diplomasisi, tahıl anlaşması ile sonlanmış oldu” ifadelerini kullandı.
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çin, iran, rusya, ukrayna krizi, ukrayna, national interest
National Interest: Çin ve İran, Rusya’nın Ukrayna ihtilafına yönelik vizyonunu açıkça destekliyor
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ABD merkezli National Interest dergisi, Çin ve İran’ın Rusya’nın Ukrayna ihtilafına yönelik vizyonunu açıkça desteklediklerini yazdı.
Dergide yayınlanan Mark Episkopos imzalı makalede, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Tahran ziyaretinin Batı için ‘endişe verici bir fenomeni’ ortaya koyduğu belirtildi.
“Batı’nın dışındaki dünyanın önemli bir kısmı tarafsızlığını koruyor veya Çin ve İran örneğinde olduğu gibi, Rusya'nın çatışma vizyonunu açıkça destekliyor" ifadelerini kullanan yazar, ‘Avrupalı ve Amerikalı politikacıların Kremlin'e karşı birleşik küresel cephe oluşturmaya yönelik sürekli girişimlerine’ rağmen farklı bir bakış açısının olduğuna işaret etti.
Episkopos, “Uzmanların Batı'nın Moskova'yı ekonomik ve siyasi olarak tecrit etme kampanyasının başarısız olduğunu göstermeyi amaçladığını söylediği bir haftalık Rus diplomasisi, tahıl anlaşması ile sonlanmış oldu” ifadelerini kullandı.