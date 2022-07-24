https://tr.sputniknews.com/20220724/national-interest-cin-ve-iran-rusyanin-ukrayna-ihtilafina-yonelik-vizyonunu-acikca-destekliyor-1059085311.html

National Interest: Çin ve İran, Rusya’nın Ukrayna ihtilafına yönelik vizyonunu açıkça destekliyor

National Interest: Çin ve İran, Rusya’nın Ukrayna ihtilafına yönelik vizyonunu açıkça destekliyor

ABD merkezli National Interest dergisi, Çin ve İran’ın Rusya’nın Ukrayna ihtilafına yönelik vizyonunu açıkça desteklediklerini yazdı. 24.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-24T22:30+0300

2022-07-24T22:30+0300

2022-07-24T22:30+0300

ukrayna krizi

çin

iran

rusya

ukrayna krizi

ukrayna

national interest

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104011/10/1040111097_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_023a33c71e006f6246ca9a175851281c.jpg

Dergide yayınlanan Mark Episkopos imzalı makalede, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Tahran ziyaretinin Batı için ‘endişe verici bir fenomeni’ ortaya koyduğu belirtildi.“Batı’nın dışındaki dünyanın önemli bir kısmı tarafsızlığını koruyor veya Çin ve İran örneğinde olduğu gibi, Rusya'nın çatışma vizyonunu açıkça destekliyor" ifadelerini kullanan yazar, ‘Avrupalı ve Amerikalı politikacıların Kremlin'e karşı birleşik küresel cephe oluşturmaya yönelik sürekli girişimlerine’ rağmen farklı bir bakış açısının olduğuna işaret etti.Episkopos, “Uzmanların Batı'nın Moskova'yı ekonomik ve siyasi olarak tecrit etme kampanyasının başarısız olduğunu göstermeyi amaçladığını söylediği bir haftalık Rus diplomasisi, tahıl anlaşması ile sonlanmış oldu” ifadelerini kullandı.

çin

iran

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

çin, iran, rusya, ukrayna krizi, ukrayna, national interest