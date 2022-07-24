https://tr.sputniknews.com/20220724/nyt-erdoganin-rusyaya-yonelik-adimlari-bideni-cildirtiyor-1059083050.html

NYT: Erdoğan'ın Rusya'ya yönelik adımları Biden'ı çıldırtıyor

NYT: Erdoğan'ın Rusya'ya yönelik adımları Biden'ı çıldırtıyor

İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasına atıfla 'Erdoğan Ukrayna Anlaşması yardımından sonra bile Biden için başağrısı olmaya devam ediyor' başlıklı... 24.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-24T19:35+0300

2022-07-24T19:35+0300

2022-07-24T19:57+0300

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NYT'de Michael Crowley imzalı haber analizde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arabuluculuğunda İstanbul'da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in katılımıyla imzalanan tahıl koridoru anlaşmasının küresel gıda krizini hafifletmesinin umulduğu ve Biden yönetimi tarafından memnuniyetle karşılandığı aktarılarak "Ama özelde, Erdoğan, Biden yönetimi yetkilileri için önemli bir rahatsızlık kaynağı olmaya devam ediyor" denildi. "Türk otokrat, tahıl anlaşmasına liderlik etmeden birkaç gün önce NATO'nun İsveç ve Finlandiya'yı üye kabul etme planlarını veto edebileceği uyarısını yineledi" ifadesinin kullanıldığı analizde, Erdoğan'ın salı günü Tahran'daki üçlü zirvede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile verdiği pozlarla ilgili "Analistler, bir NATO ülkesinin lideri ile Amerika'nın iki baş rakibinin görüntülerinin, Batı'nın derinden izole edilmiş İran ve Rusya anlatısıyla çatıştığını söyledi" denildi. "Bu ay Kongre, Biden'in geçen ayki NATO zirvesinde dile getirdiği Türkiye'ye onlarca F-16 savaş uçağı satma sözüne ilişkin şüphelerini dile getirdi" hatırlatması yapılan analizde "Cuma günü bir Beyaz Saray Sözcüsü, ABD'nin, Erdoğan'ın terörist olarak gördüğü ABD destekli Kürt savaşçıları hedef alan yeni bir kuzey Suriye işgali başlatma tehditleriyle ilgili endişelerini yineledi" diye eklendi. "Birlikte ele alındığında, Erdoğan'ın eylemleri ve Biden'in bunları dizginleme konusundaki sınırlı yeteneği, Türk liderinin Batılı müttefiklerinin gündemiyle sık sık çelişen bir askeri müttefik olarak benzersiz konumunun altını çiziyor. ABD yetkililerine göre, bu, genellikle çıldırtıcı bir rol" manzarası çizilerek, eski ABD Dışişleri yetkilisi Elizabeth Shackelford'un görüşlerine ver verildi.'Böyle takım arkadaşlığı olmaz'ABD Başkanı Joe Biden'ın iç siyaset gündemini gerçekleştirmesini engelleyen Demokrat Parti'nin Batı Virginia'dan muhafazakar eğilimli senatörüne atıfla “Erdoğan temelde NATO'nun Joe Manchin'idir” diyen Shackelford, "Bizim takımımızda, ama sonra açıkça takımımızın yararına olmayan şeyler yapıyor. Ve bu hal ve gidişte bir değişiklik görmüyorum" vurgusunu yaptı.'Erdoğan'ı tamamen silmek, kendi ayağımıza sıkmak olur'Analizde "Ancak Biden yönetimi yetkilileri, Erdoğan'ı tamamen silmenin, kendi kendilerini baltalamak anlamına geleceğini söylüyor. Türkiye'nin Doğu ve Batı'nın kavşağındaki konumu, stratejik olarak önemli ve Ukrayna'dan ihracat için Karadeniz'de askerden arındırılmış koridor oluşturulmasına yönelik tahıl koridoru anlaşmasının da kanıtladığı gibi kendisinde bile daha belalı komşularla arabuluculuk yapmasına imkan veriyor" görüşü aktarıldı.

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the new york times (nyt), joe biden, recep tayyip erdoğan, abd, türkiye, rusya, iran