https://tr.sputniknews.com/20220724/otomobil-erik-toplayan-cocuklara-carpti-1-olu-1-agir-yarali-1059064409.html

Otomobil erik toplayan çocuklara çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Otomobil erik toplayan çocuklara çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Sivas'ta dikkatsiz sürücü erik toplayan iki çocuğa çarparak ağır yaralanmalarına neden oldu, hastaneye kaldırılan M.T tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti 24.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-24T03:20+0300

2022-07-24T03:20+0300

2022-07-24T03:20+0300

türkiye

sivas

trafik kazası

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Edinilen bilgiye göre, olay, Yunus Emre Mahallesi Saka Sokak'ta meydana geldi. K.S., 58 AB 098 Ford marka otomobili ile cadde üzerindeki bir erik ağacından erik toplayan Y.B. (10) ve M.T. (8) isimli çocuklara çarptı. Ağır yaralanan çocuklar ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı. Hastanede tedavisi devam eden M.T(8) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

türkiye

sivas

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sivas, trafik kazası