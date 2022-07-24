https://tr.sputniknews.com/20220724/otomobil-erik-toplayan-cocuklara-carpti-1-olu-1-agir-yarali-1059064409.html
Otomobil erik toplayan çocuklara çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Otomobil erik toplayan çocuklara çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Sivas'ta dikkatsiz sürücü erik toplayan iki çocuğa çarparak ağır yaralanmalarına neden oldu, hastaneye kaldırılan M.T tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti 24.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-24T03:20+0300
2022-07-24T03:20+0300
2022-07-24T03:20+0300
türkiye
sivas
trafik kazası
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Edinilen bilgiye göre, olay, Yunus Emre Mahallesi Saka Sokak'ta meydana geldi. K.S., 58 AB 098 Ford marka otomobili ile cadde üzerindeki bir erik ağacından erik toplayan Y.B. (10) ve M.T. (8) isimli çocuklara çarptı. Ağır yaralanan çocuklar ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı. Hastanede tedavisi devam eden M.T(8) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
türkiye
sivas
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MIA „Rosiya Segodnya“
sivas, trafik kazası
Otomobil erik toplayan çocuklara çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
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Sivas'ta dikkatsiz sürücü erik toplayan iki çocuğa çarparak ağır yaralanmalarına neden oldu, hastaneye kaldırılan M.T tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti
Edinilen bilgiye göre, olay, Yunus Emre Mahallesi Saka Sokak'ta meydana geldi.
K.S., 58 AB 098 Ford marka otomobili ile cadde üzerindeki bir erik ağacından erik toplayan Y.B. (10) ve M.T. (8) isimli çocuklara çarptı.
Ağır yaralanan çocuklar ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı.
Hastanede tedavisi devam eden M.T(8) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.