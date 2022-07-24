https://tr.sputniknews.com/20220724/ozan-kabak-hoffenheima-transfer-oldu-1059080029.html
Ozan Kabak, Hoffenheim'a transfer oldu
Ozan Kabak, Hoffenheim'a transfer oldu
Milli futbolcu Ozan Kabak, Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'a transfer oldu. Kabak, "Harika bir teknik ekiple çalışma fırsatı bulacağım için çok... 24.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-24T14:53+0300
2022-07-24T14:53+0300
2022-07-24T15:05+0300
ozan kabak
spor
hoffenheim
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Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Hoffenheim, milli futbolcu Ozan Kabak'ı kadrosuna kattığını duyurdu.Kulüpten yapılan açıklamada, Ozan Kabak'ın bonservisi konusunda Schalke 04 ile anlaşmaya varıldığı ve 22 yaşındaki oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.İmza töreninde konuşan savunma oyuncusu, "Hoffenheim'e geldiğim için çok mutluyum. Almanya'nın, en heyecan verici ve özellikle genç oyuncuların başarıyla gelişimini sağlama konusunda ün salmış kulübüne geldim. Harika bir teknik ekiple çalışma fırsatı bulacağım için çok heyecanlıyım" değerlendirmesinde bulundu.Almanya basınına göre, Hoffenheim, milli oyuncu için Schalke 04'e 5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.2018 yılında Galatasaray 'dan 11 milyon Euro karşılığında Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak daha sonra Schalke 04, Liverpool, ve Norwich City'de forma giymişti.
https://tr.sputniknews.com/20211107/ozan-kabak-milli-takim-aday-kadrosundan-cikarildi-1050561562.html
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ozan kabak, hoffenheim
Ozan Kabak, Hoffenheim'a transfer oldu
14:53 24.07.2022 (güncellendi: 15:05 24.07.2022) Abone ol
Milli futbolcu Ozan Kabak, Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'a transfer oldu. Kabak, "Harika bir teknik ekiple çalışma fırsatı bulacağım için çok heyecanlıyım" dedi.
Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Hoffenheim, milli futbolcu Ozan Kabak'ı kadrosuna kattığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, Ozan Kabak'ın bonservisi konusunda Schalke 04 ile anlaşmaya varıldığı ve 22 yaşındaki oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
İmza töreninde konuşan savunma oyuncusu, "Hoffenheim'e geldiğim için çok mutluyum. Almanya'nın, en heyecan verici ve özellikle genç oyuncuların başarıyla gelişimini sağlama konusunda ün salmış kulübüne geldim. Harika bir teknik ekiple çalışma fırsatı bulacağım için çok heyecanlıyım" değerlendirmesinde bulundu.
Almanya basınına göre, Hoffenheim, milli oyuncu için Schalke 04'e 5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
2018 yılında Galatasaray 'dan 11 milyon Euro karşılığında Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak daha sonra Schalke 04, Liverpool, ve Norwich City'de forma giymişti.