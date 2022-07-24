https://tr.sputniknews.com/20220724/pakistan-hukumeti-temerrude-dusmemek-gerekcesiyle-devlet-varliklarini-yabancilara-acilen-satacak-1059084710.html

Pakistan hükümeti temerrüde düşmemek gerekçesiyle devlet varlıklarını yabancılara acilen satacak

Pakistan hükümeti temerrüde düşmemek gerekçesiyle devlet varlıklarını yabancılara acilen satacak

Süreçle ilgili tüm prosedür ve kontrolleri kaldıran kararname, mahkemelerin devlet varlıklarının yabancılara satışına dair davaları kabul etmesini de... 24.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-24T23:07+0300

2022-07-24T23:07+0300

2022-07-25T00:08+0300

dünya

pakistan

birleşik arap emirlikleri (bae)

ekonomi

ekonomik kriz

iflas

temerrüt

sri lanka

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Tarihinin en büyük ekonomik krizi yüzünden halk ayaklanması çıkan Sri Lanka'dan sonra iflas bayrağını çekmesi olası ülkeler listesinin başını çeken Pakistan'da federal hükümet, temerrüde düşmekten kurtulmak için devlet varlıklarının yabancı ülkelere acil satışına karar verdi. Süreçle ilgili tüm prosedürleri atlamasına izin veren ve ilgili 6 kanunun uygulanabilirliğini içeren düzenleyici kontrolleri kaldıran bir kararname çıkaran hükümet, arazi alımıyla ilgili il yönetimlerine bağlayıcı talimatlar verme yetkisi de edindi.Kararnameyle hükümet, mahkemelerin devlet şirketlerinin varlıklarının ve hisselerinin yabancı ülkelere satışına karşı herhangi bir şikayet ve dava başvurusunu kabul etmesini de yasakladı.Kararnameyle petrol ve gaz şirketleri ve enerji santrallerinin hisselerini Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) satarak 2-2.5 milyar dolar toplanması hedefleniyor. BAE, mayıs ayında İslamabad'ın önceki kredilerini geri ödeyememesi nedeniyle nakit yardımında bulunmayı reddetmiş ve bunun yerine Pakistan şirketlerinin yatırıma açılmasını istemişti.Pakistan medyasına göre Cumhurbaşkanı Arif Alvi henüz kararnameyi imzalamadı. Maliye Bakanı Miftah İsmail, bu haftaki açıklamasında, bir özelleştirme işleminin tamamlanmasının genellikle 471 gün sürdüğünü, oysa hükümetin acilen fon toplamak için birkaç gün içinde yabancı ülkelerle anlaşmalar yapmak zorunda olduğunu söylemişti.Öncesinde Uluslararası Para Fonu (IMF), finansman açığını kapatmak için dost ülkelerden 4 milyar dolar tahsis edene kadar Pakistan'ın dosyasının yönetim kurulunun gündemine gelmeyeceğini belirtmişti. Rusya ile iyi ilişkilerini koruyup Rusya yaptırımlarına uymazken nisanda meclis içi oyunlarla başbakanlıktan gönderilmesini 'Amerikan darbesi' olarak yorumlayan muhalefet lideri İmran Han, 'Pakistan'ın Sri Lanka benzeri bir durumdan uzakta olmadığı ve yakında halkın Zerdari-Şerif mafyasının yağma ve talanına karşı sokaklara döküleceği' uyarısını yaptı. 2018-22 arası başbakanlık yapan Pakistan Tahrik İnsaf (PTI) Partisi lideri, kendisine yönelik 'Amerikan darbesine' atıfla bunun bir ithal hükümet olduğunu ve asla milli servetin satışının emanet edilmemesi gerektiğini söyledi.İmran Han'ın devrilmesinin ve koalisyon hükümetinin başrollerinde, yolsuzluktan siyasetten men edilen ve hapis cezası alan eski başbakan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif liderliğindeki Pakistan Müslüman Birliği-Navaz (PML-N) Partisi ile aldığı rüşvetler nedeniyle 'Bay Yüzde 10' lakabıyla anılan ve yolsuzluktan mahkum olan eski bakan ve cumhubaşkanı Asıf Ali Zerdari'nin liderliğindeki Pakistan Halk Partisi (PPL) var.Dolayısıyla Han şöyle tweetledi:“ABD komplosu yoluyla iktidara getirilen, Zerdari gibi kendi ailesinin yolsuzlukları hakkında da ciltler dolusu kitap yazılan Suç Bakanı liderliğindeki ithal hükümete, üstüne üstlük tüm prosedür ve yasal kontroller de atlanarak ulusal varlıkların satışı konusunda nasıl güvenilebilir?""Pakistan'ı son 30 yıldır yağmalayan bu insanlar şimdiki ekonomik çöküşten de sorumlu. Bu hırsızların giriştikleri hileli yollardan milli varlıklarımızı satmalarına asla izin verilmemelidir. Milletimiz, milli servetimizi onlara asla emanet etmeyecektir."Başbakan Şahbaz Şerif ise 'ekonomik çöküşün asıl sorumlusu Han'ın hafıza kaybı yaşıyor olması gerektiği' yanıtını verirken "Ülkenin küresel prestijine, konumuna ve dost ülkelerle ilişkilerine derinden zarar verdi" ifadesini kullandı. Pakistan medyasında hükümetle muhalefet anlaşabilirse ekimde seçim ilan edileceğine dair haberler çıktı.

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pakistan, birleşik arap emirlikleri (bae), ekonomi, ekonomik kriz, iflas, temerrüt, sri lanka