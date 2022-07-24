https://tr.sputniknews.com/20220724/papa-francis-tovbe-hacci-icin-kanadaya-gitti-1059087266.html

Papa Francis, tövbe haccı için Kanada'ya gitti

Papa Francis, tövbe haccı için Kanada'ya gitti

Katolik dünyasının lideri Papa Francis, Kilise'nin Kanada'daki yatılı okullarında fiziksel şiddete ve cinsel istismara maruz kalan yerli gruplarla görüşmek... 24.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-24T23:47+0300

2022-07-24T23:47+0300

2022-07-24T23:47+0300

dünya

katolik kilisesi

papa francis

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Papa Francis, yatılı okullarında fiziksel şiddete ve cinsel istismara maruz kalan yerli gruplarla görüşmek üzere Kanada'ya geldi. Papa, Kanada'da Edmonton Havaalanı’nda Başbakan Justin Trudeau ve Vali General Mary Simon tarafından karşılandı. Papa, 6 gün sürecek Kanada ziyaretinin temaslarına Edmonton kentinden başlayacak ve Maskwacis topluluğundaki eski Ermineskin Yerli Konut Okulu'nu ziyaret ederek, Katolik Kilisesine bağlı yatılı okullarda fiziksel şiddete ve cinsel istismara maruz kalan yerli gruplarla bir araya gelecek.Ülkede 150 bin yerli çocuk, Katolik Kilisesi tarafından yönetilen okullara gitmeye zorlanmış ve fiziksel, cinsel istismara uğramıştı. Kanada'nın yerli halk liderlerinden George Arcand Jr. Katolik kilisesi tarafından yönetilen okullara giden ve hayatta kalan çok sayıda insanın hayal edilemez travmalar yaşadığını söyledi. Papa'nın yerli halkların acılarını kabul etmesinin çok önemli bir adım olduğunu söyleyen Arcand, "Bu, yatılı okul sisteminden ve Katolik Kilisesi'nin yol açtığı zarardan kurtulanlar için önemli bir tarihi an" dedi.Papa, Kanadalı yerli gruplardan özür dilemiştiPapa Francis, Kanadalı yerli gruplarla marttaki görüşmelerinin ardından 1 Nisan'da yaptığı açıklamada, Kanada'da Katolik Kilisesi’ne bağlı yatılı okullarda geçmişte çocuklara yapılan muamele karşısında öfke ve utanç duyduğunu belirterek ,"Kilisenin bazı üyelerinin davranışları için af diliyor ve size tüm kalbimle acı çektiğimi ifade etmek istiyorum. Ben de sizden özür dilemek konusunda Kanadalı Piskopos kardeşlerime katılıyorum" demişti.

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katolik kilisesi, papa francis