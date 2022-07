https://tr.sputniknews.com/20220724/petshoplar-kasaplar-odasina-baglandi-tartismasi-cicekciler-odasina-bagli-olanlar-da-var-1059065788.html

'Petshoplar, Kasaplar Odası'na bağlandı' tartışması: 'Çiçekçiler Odası'na bağlı olanlar da var'

'Petshoplar, Kasaplar Odası'na bağlandı' tartışması: 'Çiçekçiler Odası'na bağlı olanlar da var'

Petshopların Kasaplar Odası'na bağlanmasıyla ilgili tartışmalar üzerine açıklama yapan İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı, "Kendilerinden aldığım... 24.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-24T06:46+0300

2022-07-24T06:46+0300

2022-07-24T07:05+0300

yaşam

petshop

kasap

veteriner

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/18/1059065902_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_cd262a5bb3689c2d73eab274a46d9837.jpg

Petshopların kasaplar odalarına bağlanmasıyla ilgili açıklama yapan Türkiye Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı yanlış anlaşıldıklarını söyledi. Petshopların odalaşmadığı kentlerde canlı hayvan satanların Kasaplar Odası'na, yem satanların ise Fırıncılar Odası'na kaydedildiğini, düzenlemenin ise yeni olmadığını kaydeden Yardımcı, "1 yıl önce yapılan bir düzenleme. Tamamen esnafı korumak için yapılmış bir çalışma ama görüyorum ki yanlış anlaşılmışız" diye konuştu. İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan ise kararla ilgili detayları anlattı: "Aslında bütün meslek birimlerinin alt grupları var. Bunlar içerisinde kendi çalışma alanlarına göre yakın olan meslekler oraya üye olurlar. Burada da Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği'nin kendi iç düzenlemesi bu. Burada tam olarak söz konusu olan, Türkiye Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Sanatkarları Birliği'nin alt birimi. Daha öncesinde petshoplar farklı gruplara üye olabiliyorlardı. Mesela bundan önce çiçekçiler alt grubuna üyelerdi, şimdi de bir kısmını Kasaplar Odası'na bağlamışlar. Ama sadece Kasaplar Odası değil. Kulağa çok uygun gelmiyor ama yine de hayvan sağlığı ile ilgili önemli ürünler satılıyor burada. O yüzden daha uygun alt gruplara üye yapılabilir. İşleyişinde, ruhsatlanmasında, denetlenmesinde herhangi bir değişiklik olmayacak. Yine Tarım Bakanlığı'na bağlı il ve ilçe müdürlükleri tarafından çalışma izni verilecek. Denetimler yine aynı şekilde yapılacak. Ayrıca Veteriner hekimlik hizmeti varsa yine Veteriner Hekimler Odalarına bağlı Veteriner hekimler tarafından bu denetimler yapılacak. İşlem açısından herhangi bir değişiklik yok. Bu yeni bir karar, Kasaplar Odası buna yeni dahil edildi. Kendilerinden aldığım bilgilere göre, kurumsal olarak farklı odalara dağıtım yapılacak. 'Ticari açıdan bu uygun görülmüş' deniliyor ama daha önce de çiçekçiler alt grubuna üyelerdi. O zaman da bütün canlılar çiçek miydi? Anlamsız bir şey. Veterinerler Odası açısından herhangi bir değişiklik yok. Yine varsa bizim alanımıza giren çalışmalarda görevimizi yapacağız." Profesyonel Evcil Hayvan Ticareti İle Uğraşanlar Derneği Başkanı Misak Kehyeoğlu ise eskiden beri petshop sahiplerinin farklı odalara üye olduğunu belirterek, "Mevzuatta böyle bir yetki yok. Ben kanuni haklarım saklı kalmak kaydıyla cevap veriyorum. Eskiden beri bizim bütün arkadaşlarımız bütün odalara yayılmış durumda. Odamız olmadığı için Manavlar Odası, Kasaplar Odası'na üye oldular. Bütün odalarda bizim üyelerimiz var. Ankara'da Manavlar Odası Başkanı Atilla Süslü'ye üye olan 200 tane petshop sahibi var. Kasaplar Odası'nın özelliği ne, eğer mevzuatta varsa bize bildirsinler" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220723/turkiye-kasaplar-federasyonu-baskani-petshoplarin-kasaplar-odasina-baglanmasi-yanlis-anlasildi-1059048230.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

petshop, kasap, veteriner