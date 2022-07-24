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PKK'nın üst düzey yöneticisi MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi
PKK'nın üst düzey yöneticisi MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi
Milli İstihbarat Teşkilatı'nca (MİT) PKK'nın 'Aynularab (Kobani) eyalet sorumlusu Kendal Ermeni' kod adlı Şahin Tekintanğaç, düzenlenen özel operasyonla... 24.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-24T09:49+0300
2022-07-24T09:51+0300
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şahin tekintanğaç
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Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre geçmişte Ağrı, Kars, Van, Bingöl, ve Bitlis kırsalında terör örgütü adına faaliyet gösteren ve çok sayıda terör eyleminde yer alan Tekintanğaç'ın bulunduğu yer güvenlik güçlerince tespit edildi. Tekintanğaç, MİT'in özel operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
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pkk, mit, şahin tekintanğaç

PKK'nın üst düzey yöneticisi MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi

09:49 24.07.2022 (güncellendi: 09:51 24.07.2022)
© AA Şahin Tekintanğaç
 Şahin Tekintanğaç - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2022
© AA
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Milli İstihbarat Teşkilatı'nca (MİT) PKK'nın 'Aynularab (Kobani) eyalet sorumlusu Kendal Ermeni' kod adlı Şahin Tekintanğaç, düzenlenen özel operasyonla etkisiz hale getirildi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre geçmişte Ağrı, Kars, Van, Bingöl, ve Bitlis kırsalında terör örgütü adına faaliyet gösteren ve çok sayıda terör eyleminde yer alan Tekintanğaç'ın bulunduğu yer güvenlik güçlerince tespit edildi.
Tekintanğaç, MİT'in özel operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
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