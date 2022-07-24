https://tr.sputniknews.com/20220724/pkknin-ust-duzey-yoneticisi-mit-operasyonuyla-etkisiz-hale-getirildi-1059070353.html
PKK'nın üst düzey yöneticisi MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi
PKK'nın üst düzey yöneticisi MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi
Milli İstihbarat Teşkilatı'nca (MİT) PKK'nın 'Aynularab (Kobani) eyalet sorumlusu Kendal Ermeni' kod adlı Şahin Tekintanğaç, düzenlenen özel operasyonla... 24.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-24T09:49+0300
2022-07-24T09:49+0300
2022-07-24T09:51+0300
türkiye
pkk
mit
şahin tekintanğaç
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Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre geçmişte Ağrı, Kars, Van, Bingöl, ve Bitlis kırsalında terör örgütü adına faaliyet gösteren ve çok sayıda terör eyleminde yer alan Tekintanğaç'ın bulunduğu yer güvenlik güçlerince tespit edildi. Tekintanğaç, MİT'in özel operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
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pkk, mit, şahin tekintanğaç
PKK'nın üst düzey yöneticisi MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi
09:49 24.07.2022 (güncellendi: 09:51 24.07.2022) Abone ol
Milli İstihbarat Teşkilatı'nca (MİT) PKK'nın 'Aynularab (Kobani) eyalet sorumlusu Kendal Ermeni' kod adlı Şahin Tekintanğaç, düzenlenen özel operasyonla etkisiz hale getirildi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre geçmişte Ağrı, Kars, Van, Bingöl, ve Bitlis kırsalında terör örgütü adına faaliyet gösteren ve çok sayıda terör eyleminde yer alan Tekintanğaç'ın bulunduğu yer güvenlik güçlerince tespit edildi.
Tekintanğaç, MİT'in özel operasyonuyla etkisiz hale getirildi.