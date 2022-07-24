https://tr.sputniknews.com/20220724/pkknin-ust-duzey-yoneticisi-mit-operasyonuyla-etkisiz-hale-getirildi-1059070353.html

PKK'nın üst düzey yöneticisi MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi

PKK'nın üst düzey yöneticisi MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı'nca (MİT) PKK'nın 'Aynularab (Kobani) eyalet sorumlusu Kendal Ermeni' kod adlı Şahin Tekintanğaç, düzenlenen özel operasyonla... 24.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-24T09:49+0300

2022-07-24T09:49+0300

2022-07-24T09:51+0300

türkiye

pkk

mit

şahin tekintanğaç

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Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre geçmişte Ağrı, Kars, Van, Bingöl, ve Bitlis kırsalında terör örgütü adına faaliyet gösteren ve çok sayıda terör eyleminde yer alan Tekintanğaç'ın bulunduğu yer güvenlik güçlerince tespit edildi. Tekintanğaç, MİT'in özel operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

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pkk, mit, şahin tekintanğaç