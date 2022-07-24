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Sınır dışı edilecek 215 Afganistan uyruklu, İstanbul'a gönderildi
Sınır dışı edilecek 215 Afganistan uyruklu, İstanbul'a gönderildi
Sınır dışı edilecek 215 Afganistan uyruklu kayıt dışı göçmen, Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezinden İstanbul'a gönderildi. 24.07.2022, Sputnik Türkiye
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Ülke genelinde farklı tarihlerde yakalanan ve İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezleri'nde geçici süreyle barındırılan kayıt dışı göçmenlerle ilgili çalışmalar sürüyor. Düzensiz Göç Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı çerçevesinde sürdürülen çalışmalar kapsamında bu göçmenler, charter seferleriyle ülkelerine gönderiliyor. Sınır dışı edilecek 215 Afganistan uyruklu, işlemlerinin ardından Edirne Geri Gönderme Merkezi'nden otobüslerle İstanbul'a doğru yola çıkarıldı. Afganistan uyruklular, İstanbul'dan charter seferi ile ülkelerine gönderilecek.
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istanbul, edirne, düzensiz göç

Sınır dışı edilecek 215 Afganistan uyruklu, İstanbul'a gönderildi

10:03 24.07.2022 (güncellendi: 10:06 24.07.2022)
© AADüzensiz göçmenler
Düzensiz göçmenler - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2022
© AA
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Sınır dışı edilecek 215 Afganistan uyruklu kayıt dışı göçmen, Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezinden İstanbul'a gönderildi.
Ülke genelinde farklı tarihlerde yakalanan ve İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezleri'nde geçici süreyle barındırılan kayıt dışı göçmenlerle ilgili çalışmalar sürüyor.
Düzensiz Göç Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı çerçevesinde sürdürülen çalışmalar kapsamında bu göçmenler, charter seferleriyle ülkelerine gönderiliyor.
Sınır dışı edilecek 215 Afganistan uyruklu, işlemlerinin ardından Edirne Geri Gönderme Merkezi'nden otobüslerle İstanbul'a doğru yola çıkarıldı.
Afganistan uyruklular, İstanbul'dan charter seferi ile ülkelerine gönderilecek.
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