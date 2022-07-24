Tamamen kuruyan Marmara Gölü'nü kurtarma projesi açıklandı

"Gölmarmara'ya su aktarımını sağlayacak, orta ve uzun vadede kurtaracak proje çalışmalarımız tamamlandı. Projede, 5 regülatör vasıtasıyla Bozdağ'dan akan 25 milyon metreküp suyu, Marmara Gölü'ne getireceğiz. Projenin ön yeterlilik başvurusu sürecini gerçekleştirdik. Bu tür projelerin ne zaman başlayacağına dair net bir tarih vermek doğru değil. Böyle büyük projelerde normal şartlarda çok ciddi bir planlama, arkasından proje ve sonrasında inşaat aşamasına geçmemiz gerekirken, gölün önemini bildiğimizden planlamayı çok hızlı tamamlayıp proje süresini mümkün olduğunda kısalttık. Elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu orta ve uzun vadede Marmara Gölü'nü kurtaracak proje, ajandamızın ilk sırasında. Kısa vadede zaten bol yağış yağması ve kaçak kullanımın yapılmamasını sağlayacağız."