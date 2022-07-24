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https://tr.sputniknews.com/20220724/tamamen-kuruyan-marmara-golunu-kurtarma-projesi-aciklandi-1059063349.html
Tamamen kuruyan Marmara Gölü'nü kurtarma projesi açıklandı
Tamamen kuruyan Marmara Gölü'nü kurtarma projesi açıklandı
Manisa'nın Salihli, Saruhanlı ve Gölmarmara ilçeleri sınırlarındaki 'Ulusal Öneme Sahip Sulak Alan' tescilli, 'kuş cenneti' olarak bilinen Marmara Gölü, son 2... 24.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-24T00:52+0300
2022-07-24T00:53+0300
yaşam
marmara gölü
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Tepeli pelikan ve karabatak gibi nesli tehlikede 101 farklı türden 20 bin su kuşuna ev sahipliği yapan gölde, kayıklar karaya oturdu, balıkçılık bitti. Zemininde derin yarıkların oluştuğu göl, ayrıca çiftçilerce işgal edilip tarıma açıldı.Paylaşım konusunda anlaşamayan çiftçilerin arasında sık sık tartışmalar da yaşandı. 4 ayrı arazi kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Bölgede tedbirler artırılırken, jandarma komandolar gölde nöbet tutmaya başladı.Devlet Su İşleri (DSİ) 2'nci Bölge Müdürü Birol Çınar, kurumasının ardından arazi kavgalarına neden olan Marmara Gölü'nü orta ve uzun vadede kurtaracak projeyi açıkladı.Çınar, 22 Haziran'da ön yeterlilik başvurusu yapılan, 25 Ağustos'ta da ihaleye çıkacak projede, Bozdağ'dan akan suyun 25 milyon metreküpünü Ahmetli, Sart, Tabakçayı, Kurşunlu, Gümüş regülatörleri vasıtasıyla mevcut Kendirlik Besleme Kanalı üzerinden göle getireceklerini söyledi.Çınar, açıklamasına şöyle devam etti:
https://tr.sputniknews.com/20220721/kuruyan-marmara-golunde-arazi-kavgasi-yasaniyor-1058952311.html
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Tamamen kuruyan Marmara Gölü'nü kurtarma projesi açıklandı

00:52 24.07.2022 (güncellendi: 00:53 24.07.2022)
© DHATamamen kuruyan Manisa'daki Marmara Gölü'nü kurtarmak için hazırlanan proje açıklandı.
Tamamen kuruyan Manisa'daki Marmara Gölü'nü kurtarmak için hazırlanan proje açıklandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2022
© DHA
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Manisa'nın Salihli, Saruhanlı ve Gölmarmara ilçeleri sınırlarındaki 'Ulusal Öneme Sahip Sulak Alan' tescilli, 'kuş cenneti' olarak bilinen Marmara Gölü, son 2 yıldır yaşanan su kaybı nedeniyle kurudu. Tamamen kuruyan Marmara Gölü'nü kurtarmak için hazırlanan proje açıklandı.
Tepeli pelikan ve karabatak gibi nesli tehlikede 101 farklı türden 20 bin su kuşuna ev sahipliği yapan gölde, kayıklar karaya oturdu, balıkçılık bitti. Zemininde derin yarıkların oluştuğu göl, ayrıca çiftçilerce işgal edilip tarıma açıldı.
Paylaşım konusunda anlaşamayan çiftçilerin arasında sık sık tartışmalar da yaşandı. 4 ayrı arazi kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Bölgede tedbirler artırılırken, jandarma komandolar gölde nöbet tutmaya başladı.
Devlet Su İşleri (DSİ) 2'nci Bölge Müdürü Birol Çınar, kurumasının ardından arazi kavgalarına neden olan Marmara Gölü'nü orta ve uzun vadede kurtaracak projeyi açıkladı.
Çınar, 22 Haziran'da ön yeterlilik başvurusu yapılan, 25 Ağustos'ta da ihaleye çıkacak projede, Bozdağ'dan akan suyun 25 milyon metreküpünü Ahmetli, Sart, Tabakçayı, Kurşunlu, Gümüş regülatörleri vasıtasıyla mevcut Kendirlik Besleme Kanalı üzerinden göle getireceklerini söyledi.
Çınar, açıklamasına şöyle devam etti:
"Gölmarmara'ya su aktarımını sağlayacak, orta ve uzun vadede kurtaracak proje çalışmalarımız tamamlandı. Projede, 5 regülatör vasıtasıyla Bozdağ'dan akan 25 milyon metreküp suyu, Marmara Gölü'ne getireceğiz. Projenin ön yeterlilik başvurusu sürecini gerçekleştirdik. Bu tür projelerin ne zaman başlayacağına dair net bir tarih vermek doğru değil. Böyle büyük projelerde normal şartlarda çok ciddi bir planlama, arkasından proje ve sonrasında inşaat aşamasına geçmemiz gerekirken, gölün önemini bildiğimizden planlamayı çok hızlı tamamlayıp proje süresini mümkün olduğunda kısalttık. Elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu orta ve uzun vadede Marmara Gölü'nü kurtaracak proje, ajandamızın ilk sırasında. Kısa vadede zaten bol yağış yağması ve kaçak kullanımın yapılmamasını sağlayacağız."
Türkiye’nin bir dönem en önemli sulak alanlarından ve göçmen kuşlarının konaklama yeri olan Marmara Gölü’nün kuruması sonrası bölgede izinsiz tarımsal faaliyet yürütmek isteyen şahıslar arasında çıkan kavgalarda bugüne kadar 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2022
TÜRKİYE
Kuruyan Marmara Gölü'nde arazi kavgası yaşanıyor
21 Temmuz, 00:35
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