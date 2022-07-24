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https://tr.sputniknews.com/20220724/tesla-muskin-tweetleri-icin-acilan-davada-uzlasmaya-hazirlaniyor-1059062433.html
Tesla, Musk'ın tweet'leri için açılan davada uzlaşmaya hazırlanıyor
Tesla, Musk'ın tweet'leri için açılan davada uzlaşmaya hazırlanıyor
Tesla, CEO Elon Musk'ın otomotiv devini özel şirket haline getirmekle ilgili 2018'te tweet'ler nedeniyle yatırımcıların açtığı dava için uzlaşma masasına... 24.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-24T00:28+0300
2022-07-24T00:36+0300
dünya
tesla
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elon musk
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Tesla Inc.’in Elon Musk’ın 2018 yılında araba üreticisini özel bir şirket haline getirmekle ilgili tweet’i yüzünden açılan menkul kıymetler dolandırıcılığı davasında olası bir anlaşma için uzlaşma masasına oturacağı belirtildi.Bloomberg HT'nin haberine göre ekim ayında yapılması beklenen toplantı kararı, ocak ayında başlayacak dava öncesinde davalıların Musk ve Tesla’ya karşı açtığı davada ciddi ilerlemeler kaydetmesi sonrasında geldi.ABD Bölge Hakimi Edward Chen iki ayn önce verdiği kararda Musk’ın Twitter’dan yaptığı paylaşımların yanıltıcı olduğuna hükmetmişti. Bu karar dört yıl önce Musk’ın tweet'lerinin piyasada kafa karışıklığına neden olduğu dönemde Tesla hisse fiyatlarında yaşanan dalgalanma ve milyarlarca dolarlık kayıpları için Musk’ı suçlayan yatırımcılar için son dönemde en büyük kazanımlardan biri olarak değerlendiriliyor.Mahkeme tutanaklarında Zoom uygulaması üzerinde 3 Ekim’de bir konferans düzenleneceği ve konferanstan 10 gün öncesine kadar tarafların karşılıklı olarak gizlilik sözleşmesi sunması gerektiği hükmedildi.Delaware Chancery Mahkemesi’nde görülen ayrı bir davada da hakim ünlü milyaderin iptal ettiği 44 milyar dolarlık Twitter anlaşması için dava açılmasına izin vermiş ve ilk duruşmanın Ekim ayında görülmesine hükmetmişti.Elon Musk birkaç yıldır söz konusu tweetleri attığı dönemde kısa ömürlü Tesla’yı özel bir şirkete dönüştürme planı için gerekli finansmanı sağlamak için Suudi Arabistan Varlık Yatırım Fonu ile görüştüğünü dolayısıyla iddiasının sağlam temellere dayandığında ısrar ediyor. Musk 2018 yılında Twitter'dan yaptığı açıklamada Tesla hisselerini 420 dolardan satın alarak özel bir şirket haline getirmeyi değerlendirdiğini ve gerekli finansmanı güven altına aldığını belirtmişti.
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tesla, tweet, elon musk

Tesla, Musk'ın tweet'leri için açılan davada uzlaşmaya hazırlanıyor

00:28 24.07.2022 (güncellendi: 00:36 24.07.2022)
© AAElon Musk
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2022
© AA
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Tesla, CEO Elon Musk'ın otomotiv devini özel şirket haline getirmekle ilgili 2018'te tweet'ler nedeniyle yatırımcıların açtığı dava için uzlaşma masasına oturmaya hazırlanıyor.
Tesla Inc.’in Elon Musk’ın 2018 yılında araba üreticisini özel bir şirket haline getirmekle ilgili tweet’i yüzünden açılan menkul kıymetler dolandırıcılığı davasında olası bir anlaşma için uzlaşma masasına oturacağı belirtildi.
Bloomberg HT'nin haberine göre ekim ayında yapılması beklenen toplantı kararı, ocak ayında başlayacak dava öncesinde davalıların Musk ve Tesla’ya karşı açtığı davada ciddi ilerlemeler kaydetmesi sonrasında geldi.
ABD Bölge Hakimi Edward Chen iki ayn önce verdiği kararda Musk’ın Twitter’dan yaptığı paylaşımların yanıltıcı olduğuna hükmetmişti. Bu karar dört yıl önce Musk’ın tweet'lerinin piyasada kafa karışıklığına neden olduğu dönemde Tesla hisse fiyatlarında yaşanan dalgalanma ve milyarlarca dolarlık kayıpları için Musk’ı suçlayan yatırımcılar için son dönemde en büyük kazanımlardan biri olarak değerlendiriliyor.
Mahkeme tutanaklarında Zoom uygulaması üzerinde 3 Ekim’de bir konferans düzenleneceği ve konferanstan 10 gün öncesine kadar tarafların karşılıklı olarak gizlilik sözleşmesi sunması gerektiği hükmedildi.
Delaware Chancery Mahkemesi’nde görülen ayrı bir davada da hakim ünlü milyaderin iptal ettiği 44 milyar dolarlık Twitter anlaşması için dava açılmasına izin vermiş ve ilk duruşmanın Ekim ayında görülmesine hükmetmişti.
Elon Musk birkaç yıldır söz konusu tweetleri attığı dönemde kısa ömürlü Tesla’yı özel bir şirkete dönüştürme planı için gerekli finansmanı sağlamak için Suudi Arabistan Varlık Yatırım Fonu ile görüştüğünü dolayısıyla iddiasının sağlam temellere dayandığında ısrar ediyor. Musk 2018 yılında Twitter'dan yaptığı açıklamada Tesla hisselerini 420 dolardan satın alarak özel bir şirket haline getirmeyi değerlendirdiğini ve gerekli finansmanı güven altına aldığını belirtmişti.
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