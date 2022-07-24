https://tr.sputniknews.com/20220724/turkiyede-en-cok-para-harcayan-turistler-ruslar-almanlar-ingilizler-1059066122.html
Türkiye’de en çok para harcayan turistler: Ruslar, Almanlar, İngilizler
Türkiye’de en çok para harcayan turistler: Ruslar, Almanlar, İngilizler
Mastercard raporuna göre Türkiye’ye gelen 100 turistten 86’sı memnun ayrılıyor. En çok döviz bırakanlar ise sırasıyla Ruslar, Almanlar ve İngilizler. 24.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-24T07:19+0300
2022-07-24T07:19+0300
2022-07-24T07:21+0300
yaşam
mastercard
turist
rapor
rusya
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Kullanıcılarına hotelhubtravel.com üzerinden kampanyalar sunan Mastercard 2022 yılı turizm içgörülerini bu portalın lansmanı için rapor haline getirdi. Rapora göre Türkiye’ye gelen 100 turistten 86’sı memnun ayrılıyor.Hürriyet'in aktardığına göre Türkiye’ye en çok döviz bırakan ülkeler sırasıyla Rusya, Almanya, İngiltere, ABD, Hollanda, Kuveyt ve Katar olduğu görülüyor. Turistlerin Türkiye’de kalma sürelerinin ise ortalama 4.5 gün olarak belirtiliyor. 2021 yılında İstanbul Boğazı, Ayasofya, Sultan Ahmet Camii en çok ziyaret yerler olurken 2022’de bu listeye Side Antik Kenti ve Kaleiçi eklendi. Turistlerin Türkiye’yi tercih etme sebepleri arasında ise sırasıyla doğa, sanat ve kültür, fiziksel aktiviteler/ spor, yeme-içme, deniz turizmi/güneş ve alışveriş geliyor. Türkiye’ye gelen turistlerin harcama kalemlerinden en fazla perakende öne çıkarken, konaklama, sağlık/güzellik, medikal, ulaşım, market ve restoran harcamaları ise sonrasında yer alıyor.
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mastercard, turist, rapor, rusya
Türkiye’de en çok para harcayan turistler: Ruslar, Almanlar, İngilizler
07:19 24.07.2022 (güncellendi: 07:21 24.07.2022) Abone ol
Mastercard raporuna göre Türkiye’ye gelen 100 turistten 86’sı memnun ayrılıyor. En çok döviz bırakanlar ise sırasıyla Ruslar, Almanlar ve İngilizler.
Kullanıcılarına hotelhubtravel.com üzerinden kampanyalar sunan Mastercard 2022 yılı turizm içgörülerini bu portalın lansmanı için rapor haline getirdi. Rapora göre Türkiye’ye gelen 100 turistten 86’sı memnun ayrılıyor.
Hürriyet'in aktardığına göre Türkiye’ye en çok döviz bırakan ülkeler sırasıyla Rusya, Almanya, İngiltere, ABD, Hollanda, Kuveyt ve Katar olduğu görülüyor. Turistlerin Türkiye’de kalma sürelerinin ise ortalama 4.5 gün olarak belirtiliyor.
2021 yılında İstanbul Boğazı, Ayasofya, Sultan Ahmet Camii en çok ziyaret yerler olurken 2022’de bu listeye Side Antik Kenti ve Kaleiçi eklendi.
Turistlerin Türkiye’yi tercih etme sebepleri arasında ise sırasıyla doğa, sanat ve kültür, fiziksel aktiviteler/ spor, yeme-içme, deniz turizmi/güneş ve alışveriş geliyor. Türkiye’ye gelen turistlerin harcama kalemlerinden en fazla perakende öne çıkarken, konaklama, sağlık/güzellik, medikal, ulaşım, market ve restoran harcamaları ise sonrasında yer alıyor.