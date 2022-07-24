https://tr.sputniknews.com/20220724/ukraynanin-uc-limaninda-tahil-koridorlari-olusturulmaya-baslandi-1059082866.html
Ukrayna'nın üç limanında ‘tahıl koridorları’ oluşturulmaya başlandı
Ukrayna'nın üç limanında ‘tahıl koridorları’ oluşturulmaya başlandı
Ukrayna Deniz Limanları Kurumu (USPA), Ukrayna'da tahılın deniz yoluyla güvenli bir şekilde ihraç edilmesi amacı ile koridorların oluşturulmaya başlandığını... 24.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-24T18:52+0300
2022-07-24T18:52+0300
2022-07-24T19:37+0300
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USPA, Ukrayna'daki tahılın deniz yoluyla güvenli bir şekilde ihraç edilmesi ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu.Sputnik Belarus’un bir kısmını alıntıladığı açıklamada, “22 Temmuz 2022'de tahıl ve ilgili gıda ürünlerinin deniz yoluyla ihracına yönelik girişimin imzalanması ile ilgili olarak Odessa, Çernomorsk ve Yujnıy limanları çalışmaya yeniden başlamak üzere hazırlanıyor” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca ‘tahıl kervanına’ özel bir kılavuz geminin eşlik edeceği kaydedildi.Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada ise, "Ukrayna limanlarında bekleyen tahılın güvenli şekilde dünya ülkelerine ulaştırılması için İstanbul’da teşkil edilen Müşterek Koordinasyon Merkezinde çalışmalar sürüyor. Tahıl yüklü ilk geminin Ukrayna limanlarından en kısa zamanda seyre başlamasına yönelik koordine de devam ediyor" denildi.
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Ukrayna'nın üç limanında ‘tahıl koridorları’ oluşturulmaya başlandı
18:52 24.07.2022 (güncellendi: 19:37 24.07.2022) Abone ol
Ukrayna Deniz Limanları Kurumu (USPA), Ukrayna'da tahılın deniz yoluyla güvenli bir şekilde ihraç edilmesi amacı ile koridorların oluşturulmaya başlandığını bildirdi.
USPA, Ukrayna'daki tahılın deniz yoluyla güvenli bir şekilde ihraç edilmesi ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu.
Sputnik Belarus’un bir kısmını alıntıladığı açıklamada, “22 Temmuz 2022'de tahıl ve ilgili gıda ürünlerinin deniz yoluyla ihracına yönelik girişimin imzalanması ile ilgili olarak Odessa, Çernomorsk ve Yujnıy limanları çalışmaya yeniden başlamak üzere hazırlanıyor” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca ‘tahıl kervanına’ özel bir kılavuz geminin eşlik edeceği kaydedildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada ise, "Ukrayna limanlarında bekleyen tahılın güvenli şekilde dünya ülkelerine ulaştırılması için İstanbul’da teşkil edilen Müşterek Koordinasyon Merkezinde çalışmalar sürüyor. Tahıl yüklü ilk geminin Ukrayna limanlarından en kısa zamanda seyre başlamasına yönelik koordine de devam ediyor" denildi.