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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220724/ukraynanin-uc-limaninda-tahil-koridorlari-olusturulmaya-baslandi-1059082866.html
Ukrayna'nın üç limanında ‘tahıl koridorları’ oluşturulmaya başlandı
Ukrayna'nın üç limanında ‘tahıl koridorları’ oluşturulmaya başlandı
Ukrayna Deniz Limanları Kurumu (USPA), Ukrayna'da tahılın deniz yoluyla güvenli bir şekilde ihraç edilmesi amacı ile koridorların oluşturulmaya başlandığını... 24.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-24T18:52+0300
2022-07-24T19:37+0300
ukrayna krizi
ukrayna krizi
ukrayna
odessa
liman
tahıl
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USPA, Ukrayna'daki tahılın deniz yoluyla güvenli bir şekilde ihraç edilmesi ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu.Sputnik Belarus’un bir kısmını alıntıladığı açıklamada, “22 Temmuz 2022'de tahıl ve ilgili gıda ürünlerinin deniz yoluyla ihracına yönelik girişimin imzalanması ile ilgili olarak Odessa, Çernomorsk ve Yujnıy limanları çalışmaya yeniden başlamak üzere hazırlanıyor” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca ‘tahıl kervanına’ özel bir kılavuz geminin eşlik edeceği kaydedildi.Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada ise, "Ukrayna limanlarında bekleyen tahılın güvenli şekilde dünya ülkelerine ulaştırılması için İstanbul’da teşkil edilen Müşterek Koordinasyon Merkezinde çalışmalar sürüyor. Tahıl yüklü ilk geminin Ukrayna limanlarından en kısa zamanda seyre başlamasına yönelik koordine de devam ediyor" denildi.
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ukrayna krizi, ukrayna, odessa, liman, tahıl

Ukrayna'nın üç limanında ‘tahıl koridorları’ oluşturulmaya başlandı

18:52 24.07.2022 (güncellendi: 19:37 24.07.2022)
© Sputnik / Вячеслав БобковOdessa
Odessa - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2022
© Sputnik / Вячеслав Бобков
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Ukrayna Deniz Limanları Kurumu (USPA), Ukrayna'da tahılın deniz yoluyla güvenli bir şekilde ihraç edilmesi amacı ile koridorların oluşturulmaya başlandığını bildirdi.
USPA, Ukrayna'daki tahılın deniz yoluyla güvenli bir şekilde ihraç edilmesi ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu.
Sputnik Belarus’un bir kısmını alıntıladığı açıklamada, “22 Temmuz 2022'de tahıl ve ilgili gıda ürünlerinin deniz yoluyla ihracına yönelik girişimin imzalanması ile ilgili olarak Odessa, Çernomorsk ve Yujnıy limanları çalışmaya yeniden başlamak üzere hazırlanıyor” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca ‘tahıl kervanına’ özel bir kılavuz geminin eşlik edeceği kaydedildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada ise, "Ukrayna limanlarında bekleyen tahılın güvenli şekilde dünya ülkelerine ulaştırılması için İstanbul’da teşkil edilen Müşterek Koordinasyon Merkezinde çalışmalar sürüyor. Tahıl yüklü ilk geminin Ukrayna limanlarından en kısa zamanda seyre başlamasına yönelik koordine de devam ediyor" denildi.
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