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Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, Kapadokya Balon festivaline katıldı
Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, Kapadokya Balon festivaline katıldı
Tüm sektörlerde olduğu gibi balon sektöründe de ciddi hamleler yapıklarını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu “Her alanda olduğu gibi bu... 24.07.2022, Sputnik Türkiye
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adil karaismailoğlu, фото, kapadokya, uluslararası kapadokya sıcak hava balon festivali

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, Kapadokya Balon festivaline katıldı

09:30 24.07.2022 (güncellendi: 09:38 24.07.2022)
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Tüm sektörlerde olduğu gibi balon sektöründe de ciddi hamleler yapıklarını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu “Her alanda olduğu gibi bu sektörümüzde de yerli ve millî teknolojiyle, üretimi çok önemsiyoruz” dedi.
© İHA3. Uluslararası Kapadokya Balon festivaline katılmak üzere Nevşehir’e gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu festivalin düzenlendiği alanda incelemelerde bulundu. Balon hazırlıklarını yakından izleyen Bakan Karaismailoğlu balon uçuşları hakkında da bilgi aldı.
Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, Kapadokya Balon festivaline katıldı - Sputnik Türkiye
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© İHA
3. Uluslararası Kapadokya Balon festivaline katılmak üzere Nevşehir’e gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu festivalin düzenlendiği alanda incelemelerde bulundu. Balon hazırlıklarını yakından izleyen Bakan Karaismailoğlu balon uçuşları hakkında da bilgi aldı.
© İHABurada açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu “ Kapadokya yine renkli günlerinden birini yaşıyor. Bu yıl 3.’sü düzenlenen ‘Uluslararası Balon Festivali’nin son gününde sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Yurt dışından katılımcılarla, Ulaştırma Bakanlığımızın himayesinde düzenlenen festivalimiz, balon turları, konferanslar, yöresel etkinlikler, konserler ve çocuk şenlikleri ile renklendi. Uluslararası Balon Festivali vesilesiyle, coğrafi güzelliği ile bilinirliği sınırlarımızı aşan, cennet bölgemiz Kapadokya’nın tanıtımına da katkı sağladığımız için memnuniyet duyuyoruz” şeklinde konuştu.
Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, Kapadokya Balon festivaline katıldı - Sputnik Türkiye
2/6
© İHA
Burada açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu “ Kapadokya yine renkli günlerinden birini yaşıyor. Bu yıl 3.’sü düzenlenen ‘Uluslararası Balon Festivali’nin son gününde sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Yurt dışından katılımcılarla, Ulaştırma Bakanlığımızın himayesinde düzenlenen festivalimiz, balon turları, konferanslar, yöresel etkinlikler, konserler ve çocuk şenlikleri ile renklendi. Uluslararası Balon Festivali vesilesiyle, coğrafi güzelliği ile bilinirliği sınırlarımızı aşan, cennet bölgemiz Kapadokya’nın tanıtımına da katkı sağladığımız için memnuniyet duyuyoruz” şeklinde konuştu.
© AABakan Karaismailoğlu Kapadokya’nın eşsiz güzellikte olduğunu belirterek “Antik yerleşimler, yeraltı şehirleri, vadileriyle cennet vatanımızın bize ve dünyaya bir hediyesi. 60 milyon yaşındaki peri bacalarıyla, büyüleyici güzellikteki Kapadokya, Nevşehir’imizi, ülkemizi korumamız, geliştirmemiz gerektiğini bir kez daha hatırlatan bir lütfu. Bizler bu lütfun kıymetini biliyoruz. Milletimize olan sevgimizle, çalışıyor, özellikle ulaştırma ve haberleşme alanında yaptığımız yatırımlar ile Türkiye’mize çağ atlatmanın gururunu yaşıyoruz. Tüm sektörlerde olduğu gibi balon sektöründe de ciddi hamleler yapıyoruz” dedi.
Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, Kapadokya Balon festivaline katıldı - Sputnik Türkiye
3/6
© AA
Bakan Karaismailoğlu Kapadokya’nın eşsiz güzellikte olduğunu belirterek “Antik yerleşimler, yeraltı şehirleri, vadileriyle cennet vatanımızın bize ve dünyaya bir hediyesi. 60 milyon yaşındaki peri bacalarıyla, büyüleyici güzellikteki Kapadokya, Nevşehir’imizi, ülkemizi korumamız, geliştirmemiz gerektiğini bir kez daha hatırlatan bir lütfu. Bizler bu lütfun kıymetini biliyoruz. Milletimize olan sevgimizle, çalışıyor, özellikle ulaştırma ve haberleşme alanında yaptığımız yatırımlar ile Türkiye’mize çağ atlatmanın gururunu yaşıyoruz. Tüm sektörlerde olduğu gibi balon sektöründe de ciddi hamleler yapıyoruz” dedi.
© AABakan Karaismailoğlu Ülkemizde 2022 yılının ilk 6 ayında; Kapadokya, Pamukkale, Çat ve Soğanlı bölgelerinde toplamda 450 pilot ve 313 balon ile birlikte 14 bin 166 uçuş gerçekleştirdik. Bu uçuşlarla 281 bine yakın balon yolcusu taşıdık. Taşınan balon yolcusu sayımız 3 kattan fazla arttı. Eğitim uçuşlarımız da bin 681’den, 2 bin 681’e yükseldi.
Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, Kapadokya Balon festivaline katıldı - Sputnik Türkiye
4/6
© AA
Bakan Karaismailoğlu Ülkemizde 2022 yılının ilk 6 ayında; Kapadokya, Pamukkale, Çat ve Soğanlı bölgelerinde toplamda 450 pilot ve 313 balon ile birlikte 14 bin 166 uçuş gerçekleştirdik. Bu uçuşlarla 281 bine yakın balon yolcusu taşıdık. Taşınan balon yolcusu sayımız 3 kattan fazla arttı. Eğitim uçuşlarımız da bin 681’den, 2 bin 681’e yükseldi.
© AAÜlkemizdeki balon üretim, tasarım ve sertifikasyon faaliyetlerindeki artış bizleri memnun ediyor. Kapadokya bölgesinde faaliyet gösteren Pasha Balloons ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’müzün yoğun çalışmaları sonucunda, 2022 yılı Haziran ayına kadar 50 model kubbe, 39 model sepet ve 34 model ısıtıcı üretildi. Festivalde yerli milli üretilen 50 balonumuz uçtu. Her alanda olduğu gibi bu sektörümüzde de yerli ve millî teknolojiyle, üretimi çok önemsiyoruz. Bu yolda emek veren tüm çalışma arkadaşlarımın ve üreticilerimizin başarılarının da ülkemiz ekonomisine sağlayacakları katma değerin de çoğalarak artacağına inancımız tamdır” şeklinde konuştu.
Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, Kapadokya Balon festivaline katıldı - Sputnik Türkiye
5/6
© AA
Ülkemizdeki balon üretim, tasarım ve sertifikasyon faaliyetlerindeki artış bizleri memnun ediyor. Kapadokya bölgesinde faaliyet gösteren Pasha Balloons ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’müzün yoğun çalışmaları sonucunda, 2022 yılı Haziran ayına kadar 50 model kubbe, 39 model sepet ve 34 model ısıtıcı üretildi. Festivalde yerli milli üretilen 50 balonumuz uçtu. Her alanda olduğu gibi bu sektörümüzde de yerli ve millî teknolojiyle, üretimi çok önemsiyoruz. Bu yolda emek veren tüm çalışma arkadaşlarımın ve üreticilerimizin başarılarının da ülkemiz ekonomisine sağlayacakları katma değerin de çoğalarak artacağına inancımız tamdır” şeklinde konuştu.
© AAKapadokya Balonfest’22’nin düzenlenmesinde katkı sağlayan Pasha Ballon’da teşekkür eden Karaismailoğlu “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, ülkemizin tanıtımında katalizör olan bu tür etkinliklere verdiğimiz desteği daha da artıracağız. Bugünkü Nevşehir programımıza Balon Festivali’mizin neşesiyle, enerjisiyle başladık. Maneviyatımızın, kültürümüzün mimarlarından, en kıymetlilerimiz Hacı Bektaş Velinin dediği gibi ‘Yolumuz; ilim, irfan ve insanlık sevgisi üzerine kurulmuştur” şeklinde konuştu.
Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, Kapadokya Balon festivaline katıldı - Sputnik Türkiye
6/6
© AA
Kapadokya Balonfest’22’nin düzenlenmesinde katkı sağlayan Pasha Ballon’da teşekkür eden Karaismailoğlu “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, ülkemizin tanıtımında katalizör olan bu tür etkinliklere verdiğimiz desteği daha da artıracağız. Bugünkü Nevşehir programımıza Balon Festivali’mizin neşesiyle, enerjisiyle başladık. Maneviyatımızın, kültürümüzün mimarlarından, en kıymetlilerimiz Hacı Bektaş Velinin dediği gibi ‘Yolumuz; ilim, irfan ve insanlık sevgisi üzerine kurulmuştur” şeklinde konuştu.
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