Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, Kapadokya Balon festivaline katıldı

© AA Bakan Karaismailoğlu Kapadokya’nın eşsiz güzellikte olduğunu belirterek “Antik yerleşimler, yeraltı şehirleri, vadileriyle cennet vatanımızın bize ve dünyaya bir hediyesi. 60 milyon yaşındaki peri bacalarıyla, büyüleyici güzellikteki Kapadokya, Nevşehir’imizi, ülkemizi korumamız, geliştirmemiz gerektiğini bir kez daha hatırlatan bir lütfu. Bizler bu lütfun kıymetini biliyoruz. Milletimize olan sevgimizle, çalışıyor, özellikle ulaştırma ve haberleşme alanında yaptığımız yatırımlar ile Türkiye’mize çağ atlatmanın gururunu yaşıyoruz. Tüm sektörlerde olduğu gibi balon sektöründe de ciddi hamleler yapıyoruz” dedi.