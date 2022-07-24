https://tr.sputniknews.com/20220724/yunanli-politikaci-partisini-rusya-hakli-sloganiyla-tanitmaya-karar-verdi-1059086329.html
Yunanlı politikacı, partisini ‘Rusya haklı’ sloganıyla tanıtmaya karar verdi
Yunanlı politikacı, partisini ‘Rusya haklı’ sloganıyla tanıtmaya karar verdi
Eski Yunanistan Enerji Bakanı Panagiotis Lafazanis’in ‘Rusya haklı’ ifadesinin yer aldığı bir seçim afişi tanıttığı öğrenildi. 24.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-24T23:05+0300
2022-07-24T23:05+0300
2022-07-24T23:06+0300
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Pronews.gr sitesinin haberine göre Lafazanis, ‘Rusya haklı’ ifadesinin yer aldığı seçim afişi sundu, Yunanlı politikacı böylece ‘Demokratik Ulusal Kurtuluş Hareketi’ adlı yeni partisini tanıtacak.Afişte, “Rusya haklı, ABD ve NATO Ukrayna'da cehennem yarattı, gezegeni uçurumun kenarına itiyorlar, Avrupa'yı harap ediyorlar, Yunanistan'ı yoksulluğa mahkum ediyorlar ve sakatlıyorlar” ifadeleri yer alıyor.Yazının altında Lafazanis'in fotoğrafı, ‘Z’ sembolü ve, “Kötü, yozlaşmış, oligarşik, köle siyasi rejimini üzerinizden atın” çağrısı yer alıyor.Afişin en altında ise ‘Demokratik Ulusal Kurtuluş Hareketi’ partisinin adı (DIKEA) ve ‘BRICS’ kısaltması yer alıyor. Lafazanis, destekçilerine afişi internette paylaşmaları çağrısında bulundu.Yunanlı politikacı, Iskra.gr sitesinde paylaştığı afişin açıklama kısmına ise, “ABD-NATO'nun Ukrayna'da yenilmesi gerektiğine dair sinyal gönderin. Ülkemizde, Avrupa'da ve dünyada Amerikan egemenliğine son verilmesi gerektiğini yüksek sesle söyleyin. Küçük devletlerin bile söz sahibi olduğu ve var olduğu çoğulcu bir dünya talebinizi dile getirin. Özgür, bağımsız, verimli ve adil bir Yunanistan için mücadele edin” ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220722/yunan-medyasi-kievin-yaptirim-tehditleri-atinayi-ofkelendirdi-1059028279.html
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Yunanlı politikacı, partisini ‘Rusya haklı’ sloganıyla tanıtmaya karar verdi
23:05 24.07.2022 (güncellendi: 23:06 24.07.2022) Abone ol
Eski Yunanistan Enerji Bakanı Panagiotis Lafazanis’in ‘Rusya haklı’ ifadesinin yer aldığı bir seçim afişi tanıttığı öğrenildi.
Pronews.gr sitesinin haberine göre Lafazanis, ‘Rusya haklı’ ifadesinin yer aldığı seçim afişi sundu, Yunanlı politikacı böylece ‘Demokratik Ulusal Kurtuluş Hareketi’ adlı yeni partisini tanıtacak.
Afişte, “Rusya haklı, ABD ve NATO Ukrayna'da cehennem yarattı, gezegeni uçurumun kenarına itiyorlar, Avrupa'yı harap ediyorlar, Yunanistan'ı yoksulluğa mahkum ediyorlar ve sakatlıyorlar” ifadeleri yer alıyor.
Yazının altında Lafazanis'in fotoğrafı, ‘Z’ sembolü ve, “Kötü, yozlaşmış, oligarşik, köle siyasi rejimini üzerinizden atın” çağrısı yer alıyor.
Afişin en altında ise ‘Demokratik Ulusal Kurtuluş Hareketi’ partisinin adı (DIKEA) ve ‘BRICS’ kısaltması yer alıyor. Lafazanis, destekçilerine afişi internette paylaşmaları çağrısında bulundu.
Yunanlı politikacı, Iskra.gr sitesinde paylaştığı afişin açıklama kısmına ise, “ABD-NATO'nun Ukrayna'da yenilmesi gerektiğine dair sinyal gönderin. Ülkemizde, Avrupa'da ve dünyada Amerikan egemenliğine son verilmesi gerektiğini yüksek sesle söyleyin. Küçük devletlerin bile söz sahibi olduğu ve var olduğu çoğulcu bir dünya talebinizi dile getirin. Özgür, bağımsız, verimli ve adil bir Yunanistan için mücadele edin” ifadelerini kullandı.