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https://tr.sputniknews.com/20220724/zaharova-abd-yurtdisindaki-diplomatlara-lavrov-ile-fotograf-cektirmemeleri-icin-yalvariyor-1059084865.html
Zaharova: ABD, yurtdışındaki diplomatlara Lavrov ile fotoğraf çektirmemeleri için yalvarıyor
Zaharova: ABD, yurtdışındaki diplomatlara Lavrov ile fotoğraf çektirmemeleri için yalvarıyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Amerikalı diplomatların yurtdışındaki meslektaşlarına Bakan Lavrov ile fotoğraf çekmemeleri için yalvardıklarını... 24.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-24T22:11+0300
2022-07-24T22:11+0300
dünya
rusya
mariya zaharova
sergey lavrov
abd
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Amerikalı diplomatların Rusya’nın tecrit edildiğini gösterme çabasıyla yurtdışındaki meslektaşlarına Bakan Sergey Lavrov ile fotoğraf çekmemeleri için yalvardıklarını ifade etti.Telegram kanalından konuya ilişkin paylaşım yapan Zaharova, “Bu arada Amerikalı diplomatlar farklı ülkelerde evden eve koşuyor ve (şimdi yüksek sesle gülmeyin) Rusya’nın tecrit olmadığının kanıtı olarak kullanılmaması nedeniyle Lavrov İle fotoğraf çektirmemeleri için yalvarıyor” ifadelerini kullandı.Zaharova, Moskova'nın bu amaçlar için görseller değil, ABD'nin üst düzey temsilcilerinin ‘ahmaklık, özgüven ve gerçeklik duygusundan tam olarak yoksun olmalarını’ kullandığını vurguladı.
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rusya, mariya zaharova, sergey lavrov, abd

Zaharova: ABD, yurtdışındaki diplomatlara Lavrov ile fotoğraf çektirmemeleri için yalvarıyor

22:11 24.07.2022
© SputnikSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2022
© Sputnik
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Amerikalı diplomatların yurtdışındaki meslektaşlarına Bakan Lavrov ile fotoğraf çekmemeleri için yalvardıklarını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Amerikalı diplomatların Rusya’nın tecrit edildiğini gösterme çabasıyla yurtdışındaki meslektaşlarına Bakan Sergey Lavrov ile fotoğraf çekmemeleri için yalvardıklarını ifade etti.
Telegram kanalından konuya ilişkin paylaşım yapan Zaharova, “Bu arada Amerikalı diplomatlar farklı ülkelerde evden eve koşuyor ve (şimdi yüksek sesle gülmeyin) Rusya’nın tecrit olmadığının kanıtı olarak kullanılmaması nedeniyle Lavrov İle fotoğraf çektirmemeleri için yalvarıyor” ifadelerini kullandı.
Zaharova, Moskova'nın bu amaçlar için görseller değil, ABD'nin üst düzey temsilcilerinin ‘ahmaklık, özgüven ve gerçeklik duygusundan tam olarak yoksun olmalarını’ kullandığını vurguladı.
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