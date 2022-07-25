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Yunanistan'da orman yangınları kontrol altına alınamıyor
Yunanistan'da orman yangınları kontrol altına alınamıyor
Midilli Adası'nda önceki gün başlayan orman yangınının kontrol altına alınamaması nedeniyle, Vrisa bölgesindeki yerleşim alanlarının tahliye edilmesine karar... 25.07.2022, Sputnik Türkiye
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фото, yunanistan, orman yangını

Yunanistan'da orman yangınları kontrol altına alınamıyor

11:39 25.07.2022 (güncellendi: 11:42 25.07.2022)
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Midilli Adası'nda önceki gün başlayan orman yangınının kontrol altına alınamaması nedeniyle, Vrisa bölgesindeki yerleşim alanlarının tahliye edilmesine karar verildi.
© AFP 2022 / ARIS OIKONOMOU

Yunan basınındaki haberlere göre, tedbir amacıyla çok sayıda ev ve turistik konaklama tesisi tahliye edildi. Ormanlık alanda başlayan yangın, yön değiştiren rüzgarın etkisiyle yerleşim alanına sıçradı.

Yunan basınındaki haberlere göre, tedbir amacıyla çok sayıda ev ve turistik konaklama tesisi tahliye edildi. Ormanlık alanda başlayan yangın, yön değiştiren rüzgarın etkisiyle yerleşim alanına sıçradı. - Sputnik Türkiye
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© AFP 2022 / ARIS OIKONOMOU

Yunan basınındaki haberlere göre, tedbir amacıyla çok sayıda ev ve turistik konaklama tesisi tahliye edildi. Ormanlık alanda başlayan yangın, yön değiştiren rüzgarın etkisiyle yerleşim alanına sıçradı.

© AFP 2022 / MANOLIS LAGOUTARIS

Havadan ve karadan devam eden yangın söndürme çalışmalarına Yunan Silahlı Kuvvetleri ve Polis Gücünün yanı sıra gönüllü vatandaşlar da destek verdi. Yangının sahile ulaşması nedeniyle Sahil Güvenlik Birimleri dokuz kişinin bölgeden uzaklaştırılmasını sağladı.

Havadan ve karadan devam eden yangın söndürme çalışmalarına Yunan Silahlı Kuvvetleri ve Polis Gücünün yanı sıra gönüllü vatandaşlar da destek verdi. Yangının sahile ulaşması nedeniyle Sahil Güvenlik Birimleri dokuz kişinin bölgeden uzaklaştırılmasını sağladı. - Sputnik Türkiye
2/5
© AFP 2022 / MANOLIS LAGOUTARIS

Havadan ve karadan devam eden yangın söndürme çalışmalarına Yunan Silahlı Kuvvetleri ve Polis Gücünün yanı sıra gönüllü vatandaşlar da destek verdi. Yangının sahile ulaşması nedeniyle Sahil Güvenlik Birimleri dokuz kişinin bölgeden uzaklaştırılmasını sağladı.

© AFP 2022 / MANOLIS LAGOUTARIS

Yangın söndürme çalışmalarında hafif yaralanan bir itfaiye görevlisi de dün Ada'daki Sağlık Merkezinde tedavi altına alınmıştı.

Yangın söndürme çalışmalarında hafif yaralanan bir itfaiye görevlisi de dün Ada&#x27;daki Sağlık Merkezinde tedavi altına alınmıştı. - Sputnik Türkiye
3/5
© AFP 2022 / MANOLIS LAGOUTARIS

Yangın söndürme çalışmalarında hafif yaralanan bir itfaiye görevlisi de dün Ada'daki Sağlık Merkezinde tedavi altına alınmıştı.

© AFP 2022 / MANOLIS LAGOUTARIS

Meriç yakınlarındaki Sofulu beldesindeki yangın, dördüncü gününde de kontrol altına alınamadı. Yangın alanına yakın yerleşim bölgeleri tahliye edildi.

Meriç yakınlarındaki Sofulu beldesindeki yangın, dördüncü gününde de kontrol altına alınamadı. Yangın alanına yakın yerleşim bölgeleri tahliye edildi. - Sputnik Türkiye
4/5
© AFP 2022 / MANOLIS LAGOUTARIS

Meriç yakınlarındaki Sofulu beldesindeki yangın, dördüncü gününde de kontrol altına alınamadı. Yangın alanına yakın yerleşim bölgeleri tahliye edildi.

© AFP 2022 / MANOLIS LAGOUTARIS

Alevlerin sürekli yön değiştirmesi ve söndürülen bölgelerdeki yangının tekrar şiddetlenmesi çalışmaları güçleştiriyor. Yangın, Avrupa Birliği (AB) sınırları içinde belirlenmiş bir doğal çevre koruma ağı Natura 2000'e dahil olan Dadia Ormanı Mili Parkı'na sıçramıştı.

Alevlerin sürekli yön değiştirmesi ve söndürülen bölgelerdeki yangının tekrar şiddetlenmesi çalışmaları güçleştiriyor. Yangın, Avrupa Birliği (AB) sınırları içinde belirlenmiş bir doğal çevre koruma ağı Natura 2000&#x27;e dahil olan Dadia Ormanı Mili Parkı&#x27;na sıçramıştı. - Sputnik Türkiye
5/5
© AFP 2022 / MANOLIS LAGOUTARIS

Alevlerin sürekli yön değiştirmesi ve söndürülen bölgelerdeki yangının tekrar şiddetlenmesi çalışmaları güçleştiriyor. Yangın, Avrupa Birliği (AB) sınırları içinde belirlenmiş bir doğal çevre koruma ağı Natura 2000'e dahil olan Dadia Ormanı Mili Parkı'na sıçramıştı.

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