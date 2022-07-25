Yunanistan'da orman yangınları kontrol altına alınamıyor

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Havadan ve karadan devam eden yangın söndürme çalışmalarına Yunan Silahlı Kuvvetleri ve Polis Gücünün yanı sıra gönüllü vatandaşlar da destek verdi. Yangının sahile ulaşması nedeniyle Sahil Güvenlik Birimleri dokuz kişinin bölgeden uzaklaştırılmasını sağladı.