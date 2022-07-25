https://tr.sputniknews.com/20220725/200-kisinin-zehirlendigi-dugun-salonu-muhurlendi-1059102598.html

200 kişinin zehirlendiği düğün salonu mühürlendi

200 kişinin zehirlendiği düğün salonu mühürlendi

Bursa İnegöl'de düzenlenen sünnet düğününde, ikram edilen tavuklu pilavdan yaklaşık 200 kişinin zehirlendiği salon zabıta ekiplerince mühürlendi. 25.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-25T12:16+0300

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türkiye

düğün

zehirlenme

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Bursa'da Hikmet Şahin Kültür Parkı içerisinde faaliyet gösteren bir düğün salonunda düzenlenen sünnet düğününde davetlilere tavuklu pilav, ayran ve peynir tatlısı ikram edildi.850 kişinin katıldığı etkinliğin ardından davetliler, salondan ayrıldılar.Yaklaşık 2 saat sonra davetlilerden bazıları, mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvurmaya başladı. Düğüne katılanlar İnegöl, Kestel ve Keles Devlet Hastaneleri ile ilçedeki 2 özel hastaneye giderek tedavi altına alındılar. Gıda zehirlenmesi yaşayanların sayısının 200'e ulaştığı öğrenildi.İnegöl İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, olayın yaşandığı salona giderek ürünlerden numune alıp laboratuvara gönderdi.Salon mühürlendiOlayın ardından İnegöl Belediyesi Zabıta ekipleri, tedbir amaçlı salonun kapısına mühür vurdu.İnegöl Belediyesi resmi sosyal medya hesabından şu ifadelerle paylaşıldı; "24.07.2022 Pazar günü ilçemizde vuku bulan "Düğün Salonunda Gıda Zehirlenmesi" konusu üzerine Zabıta Müdürlüğümüz, İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte gerekli tahkikatları başlatmış, yemeğin yapıldığı ve sunulduğu her iki düğün salonu da incelemeler tamamlanana kadar "tedbiren" mühürlenmiştir"Salon faaliyetine ne zaman başlayacağı ise İlçe Tarım ve İlçe Sağlık ekiplerinin, denetiminin ardından belli olacak.

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düğün, zehirlenme