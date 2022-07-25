https://tr.sputniknews.com/20220725/23-yasindaki-genc-silede-denizde-boguldu-1059115706.html

23 yaşındaki genç Şile'de denizde boğuldu

23 yaşındaki genç Şile'de denizde boğuldu

Şile'de 23 yaşındaki Muhammet Faik Taşin denizde boğuldu. Yeğeninin cenazesini teslim almak için Adli Tıp Kurumu'na gelen amca Murat Taşin, "Şile denizi, katil... 25.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-25T15:55+0300

2022-07-25T15:55+0300

2022-07-25T15:55+0300

türkiye

türkiye

istanbul

deniz

şile

boğulma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1c/1055101555_0:0:751:422_1920x0_80_0_0_0a0b02ab7675b1e653e1ad7c770cf5f5.jpg

İstanbul Şile Vadi Plajı'nda dün akşam saat 19.00 sıralarında Muhammet Faik Taşin (23) ailesiyle birlikte denize gitti.Epilepsi hastası olduğu öğrenilen Muhammet Faik, babası Nevzat Taşin'e denize girmek istediğini söyledi. Denize girdikten bir süre sonra kayboldu.Ailenin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sahil güvenlik, cankurtaran, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 40 dakika sonra Muhammet Faik Taşin kıyıda bulundu. Şile Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Taşin, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan bugün alınarak Sancaktepe'de bulunan Yunus Emre Merkez Camii'ne götürülen Taşin, öğlen vakti kılınacak cenaze namazının ardından Yenidoğan Mezarlığına defnedilecek.Yeğeninin cenazesini almak için Adli Tıp Kurumu'na gelen amca Murat Taşin, "Yüzmeyi tam olarak bilmediği için kardeşi Hüseyin'in gözcülük yapmasını istiyorlar. Hüseyin tuvalete gidip döndüğünde kardeşini bulamıyor. Biraz aradıktan sonra sahil güvenliğe haber veriyorlar. Sahil Güvenlik orada yokmuş, ilgilenmemiş. Şile denizi, katil demek. Kimse gitmesin" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220713/denizde-at-yuzdururken-boguldu-apranti-ugurcan-demirbas-hayatini-kaybetti-1058670691.html

türkiye

istanbul

şile

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, istanbul, deniz, şile, boğulma