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23 yaşındaki genç Şile'de denizde boğuldu
23 yaşındaki genç Şile'de denizde boğuldu
Şile'de 23 yaşındaki Muhammet Faik Taşin denizde boğuldu. Yeğeninin cenazesini teslim almak için Adli Tıp Kurumu'na gelen amca Murat Taşin, "Şile denizi, katil... 25.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-25T15:55+0300
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İstanbul Şile Vadi Plajı'nda dün akşam saat 19.00 sıralarında Muhammet Faik Taşin (23) ailesiyle birlikte denize gitti.Epilepsi hastası olduğu öğrenilen Muhammet Faik, babası Nevzat Taşin'e denize girmek istediğini söyledi. Denize girdikten bir süre sonra kayboldu.Ailenin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sahil güvenlik, cankurtaran, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 40 dakika sonra Muhammet Faik Taşin kıyıda bulundu. Şile Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Taşin, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan bugün alınarak Sancaktepe'de bulunan Yunus Emre Merkez Camii'ne götürülen Taşin, öğlen vakti kılınacak cenaze namazının ardından Yenidoğan Mezarlığına defnedilecek.Yeğeninin cenazesini almak için Adli Tıp Kurumu'na gelen amca Murat Taşin, "Yüzmeyi tam olarak bilmediği için kardeşi Hüseyin'in gözcülük yapmasını istiyorlar. Hüseyin tuvalete gidip döndüğünde kardeşini bulamıyor. Biraz aradıktan sonra sahil güvenliğe haber veriyorlar. Sahil Güvenlik orada yokmuş, ilgilenmemiş. Şile denizi, katil demek. Kimse gitmesin" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220713/denizde-at-yuzdururken-boguldu-apranti-ugurcan-demirbas-hayatini-kaybetti-1058670691.html
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türkiye, istanbul, deniz, şile, boğulma

23 yaşındaki genç Şile'de denizde boğuldu

15:55 25.07.2022
© DHAŞile'de denizin rengi kahverengiye döndü
Şile'de denizin rengi kahverengiye döndü - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2022
© DHA
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Şile'de 23 yaşındaki Muhammet Faik Taşin denizde boğuldu. Yeğeninin cenazesini teslim almak için Adli Tıp Kurumu'na gelen amca Murat Taşin, "Şile denizi, katil demek. Kimse gitmesin." dedi.
İstanbul Şile Vadi Plajı'nda dün akşam saat 19.00 sıralarında Muhammet Faik Taşin (23) ailesiyle birlikte denize gitti.
Epilepsi hastası olduğu öğrenilen Muhammet Faik, babası Nevzat Taşin'e denize girmek istediğini söyledi. Denize girdikten bir süre sonra kayboldu.
Ailenin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sahil güvenlik, cankurtaran, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 40 dakika sonra Muhammet Faik Taşin kıyıda bulundu. Şile Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Taşin, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan bugün alınarak Sancaktepe'de bulunan Yunus Emre Merkez Camii'ne götürülen Taşin, öğlen vakti kılınacak cenaze namazının ardından Yenidoğan Mezarlığına defnedilecek.
Yeğeninin cenazesini almak için Adli Tıp Kurumu'na gelen amca Murat Taşin, "Yüzmeyi tam olarak bilmediği için kardeşi Hüseyin'in gözcülük yapmasını istiyorlar. Hüseyin tuvalete gidip döndüğünde kardeşini bulamıyor. Biraz aradıktan sonra sahil güvenliğe haber veriyorlar. Sahil Güvenlik orada yokmuş, ilgilenmemiş. Şile denizi, katil demek. Kimse gitmesin" dedi.
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