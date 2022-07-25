https://tr.sputniknews.com/20220725/abd-oldurulen-sdg-komutani-icin-taziye-yayinladi-1059127216.html

ABD, öldürülen SDG 'komutanı' için taziye yayınladı

ABD, öldürülen SDG 'komutanı' için taziye yayınladı

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), öldürülen SDG 'komutanı' için sosyal medya üzerinden bir taziye mesajı yayınladı. Mesajda "SDG ortaklarımıza başsağlığı... 25.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-25T22:46+0300

2022-07-25T22:46+0300

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CENTCOM'un resmi Twitter hesabından cuma günü öldürülen SDG 'komutanı' için taziye mesajı paylaşıldı. Taziye mesajında, "Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Komutan Yardımcısı Salwa Yusuk 22 Temmuz 2022'de Suriye'nin Kamışlı yakınlarında düzenlenen saldırıda 2 kadın savaşçı ile birlikte öldürüldü. 2017'den bu yana IŞİD'e karşı mücadele veren kritik liderlerdendi. Bu 3 savaşçısının ailelerine, Kuzeydoğu Suriye'deki insanlara ve SDG ortaklarımıza başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi. Türkiye, YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili SDG gibi örgütlerin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, Başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, ayrıca YPG'ye silah verilmesine de sert bir şekilde karşı çıkıyor.

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